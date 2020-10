La OMS pide usar herramientas adecuadas y no recomienda las cuarentenas largas

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus Fuente: AFP

LONDRES.- La pandemia del coronavirus puede ser superada rápidamente si las naciones usan las herramientas adecuadas , dijo hoy el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aunque advirtió que si no se toman ciertas medidas la emergencia sanitaria prevalecerá por más tiempo.

En este sentido, el 8 de octubre pasado, el responsable de la OMS del coronavirus en Europa, David Nabarro, instó a los gobiernos a no utilizar el confinamiento como método principal para controlar la propagación del coronavirus. "En la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus", dijo Nabarro a la revista británica The Spectator.

Una sesión de la OMS para tratar el tema de la epidemia del coronavirus, el 5 de octubre pasado Fuente: AFP

De todos modos, hoy la OMS aclaró que rechaza la opción de dejar circular el virus para lograr la inmunidad colectiva. "Nunca en la historia de la salud pública se ha usado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia, y mucho menos a una pandemia. Es científicamente y éticamente problemático", declaró Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual.

Por su parte Navarro sostuvo en la entrevista con The Spectator: "El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo". De acuerdo con el especialista, la cuarentena "solo tiene una consecuencia que nunca hay que menospreciar y es hacer que la gente pobre sea muchísimo más pobre".

En tanto, hoy el director general de la OMS dijo: "Si usamos apropiadamente las herramientas que tenemos a nuestra disposición, podremos ponerle fin pronto". Añadió que se espera que se apruebe una vacuna para el coronavirus a fines de este año o comienzos del próximo.

"Si no usamos adecuadamente las herramientas que tenemos a la mano, entonces el virus podría permanecer con nosotros, quedarse por un periodo muy largo", sostuvo.

Agencias Reuters y AFP

