La opciones de la dictadura chavista ante un ataque de EE.UU. y por qué su poder militar está tan debilitado

CARACAS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad“, sin dar detalles, mientras Washington continúa aumentando la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Trump dijo repetidamente que los ataques estadounidenses contra presuntos barcos con drogas en el Caribe y el Pacífico, que mataron a más de 80 personas, podrían convertirse en acciones terrestres en el país sudamericano, aunque también se informa que mantuvo una llamada con Maduro y discutió una posible visita del presidente venezolano a Estados Unidos.

El cierre total del espacio aéreo venezolano anunciado por Trump profundiza ese aislamiento, al tiempo que alimenta la narrativa del gobierno chavista de que Estados Unidos busca controlar las mayores reservas de petróleo del planeta FEDERICO PARRA� - AFP�

En paralelo a la escalada militar, el gobierno de Maduro buscó apoyo político y diplomático en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En una carta divulgada este domingo, Caracas pidió a los miembros del cartel energético intervenir para “detener la agresión” de Estados Unidos, al denunciar que el operativo antinarcóticos desplegado en el Caribe desde agosto constituye en realidad una ofensiva para debilitar y eventualmente derrocar al mandatario.

La misiva, leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un comité ministerial virtual de la OPEP, advierte que el despliegue estadounidense —que incluye destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo— excede por mucho el marco de la lucha contra el narcotráfico. Según Maduro, estas maniobras buscan avanzar hacia una intervención directa, lo que, sostiene, amenaza “seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”.

El documento también subraya que una acción militar desde el norte “pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”. En ese sentido, Caracas insiste en que un conflicto impactaría no sólo a su industria, ya golpeada por sanciones y falta de inversión, sino también al suministro global en un contexto de precios volátiles y creciente incertidumbre geopolítica.

¿Cuáles son las capacidades militares de Venezuela?

El ejército estadounidense eclipsa al de Venezuela, que está debilitado por la falta de entrenamiento, los bajos salarios y el deterioro del equipo, dijeron seis fuentes familiarizadas con las capacidades militares venezolanas.

Aunque Maduro, en el poder desde 2013, ha gozado de lealtad militar al colocar a oficiales en roles gubernamentales, los soldados rasos ganan apenas 100 dólares al mes en moneda local, aproximadamente una quinta parte de lo que, según los estudios, necesita una familia promedio para satisfacer sus necesidades básicas.

Las fuentes dicen que las deserciones, que ya ocurren en muchas unidades, podrían aumentar en caso de un ataque militar estadounidense.

En esta imagen de archivo, manifestantes se enfrentan con la policía durante manifestaciones contra los resultados oficiales que declaran la reelección del presidente, Nicolas Maduro, un día después de los comicios, en Caracas, Venezuela, el 29 de julio de 2024 Matias Delacroix - AP

La principal experiencia de las tropas venezolanas en los últimos años ha sido enfrentarse a civiles desarmados durante las protestas callejeras.

Maduro ha dicho que hay 8 millones de civiles entrenándose en milicias, pero una fuente estimó que sólo miles de agentes de inteligencia, partidarios armados del partido gobernante y miembros de milicias participarían realmente en acciones defensivas.

Soldados prestan juramento ante el presidente Nicolás Maduro durante un acto cívico-militar en la academia militar de Caracas, Venezuela, el martes 25 de noviembre de 2025 Ariana Cubillos - AP

El equipo militar —gran parte de él de fabricación rusa y con décadas de antigüedad— es deficiente. Caracas adquirió unos 20 aviones de combate Sukhoi en la década del 2000, pero se consideran deficientes en comparación con los B-2 estadounidenses, y los helicópteros, tanques y misiles portátiles venezolanos de fabricación rusa también están obsoletos.

¿Cómo podría responder Venezuela ante un ataque?

Venezuela planea montar una resistencia de estilo guerrillero o sembrar el caos en caso de un ataque aéreo o terrestre de Estados Unidos, según muestran fuentes y documentos de planificación vistos por Reuters.

La respuesta ha sido mencionada públicamente, aunque sin detalles, por funcionarios de alto rango, quienes la califican de “resistencia prolongada”, e involucraría pequeñas unidades militares en más de 280 lugares llevando a cabo actos de sabotaje y otras tácticas de guerrilla.

Un miembro de la Milicia Nacional Bolivariana sostiene un lanzamisiles tierra-aire portátil de defensa aérea (MANPAD) 9K338 "Igla-S" (SA-18) de fabricación rusa mientras participa en una manifestación contra la actividad militar estadounidense en el Caribe, en Caracas FEDERICO PARRA� - AFP�

Los 5000 misiles Igla-S de fabricación rusa de Venezuela, elogiados recientemente por Maduro en la televisión estatal, ya han sido desplegados. Las órdenes militares indican que las unidades se dispersarán y se ocultarán en diversos lugares en caso de ataque, según una fuente.

La segunda estrategia, llamada “anarquización” y que los funcionarios no han reconocido, utilizaría servicios de inteligencia y simpatizantes armados del partido gobernante para crear desorden en la capital Caracas y hacer a Venezuela ingobernable, dicen las fuentes.

¿Hay otros actores armados en Venezuela?

Las fuerzas guerrilleras colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en el oeste de Venezuela, que también es un centro de cultivo de coca, el ingrediente base de la cocaína.

Los simpatizantes del partido gobernante, llamados colectivos, suelen movilizarse en caravanas de motocicletas para enfrentarse a los manifestantes. A veces van armados.

Grupos de oposición venezolanos, ONG, Washington y algunos gobiernos latinoamericanos han acusado a Maduro y al ejército venezolano de tener vínculos con grupos de narcotráfico, quienes también están acusados ​​de violencia.

El gobierno ha negado constantemente dichos vínculos y dice que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

Agencias Reuters y AFP