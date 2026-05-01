El excongresista republicano de Miami, David Rivera, y su socia Esther Nuhfer fueron declarados culpables de los cargos por los que enfrentaron a un jurado federal en Miami. La decisión se tomó tras comprobar que ambos actuaron como agentes extranjeros sin registrarse mientras promovían un plan vinculado al gobierno de Venezuela, luego de un contrato de 50 millones de dólares con una filial petrolera.

Rivera y Nuhfer fueron hallados culpables de operar en favor de Venezuela

El jurado de 12 integrantes concluyó que Rivera y Nuhfer violaron la Ley de Registro de Agentes Extranjeros al trabajar de forma encubierta para Venezuela en 2017 y 2018. La acusación sostuvo que ambos ejercieron presión sobre funcionarios estadounidenses, entre ellos el hoy secretario de Estado y entonces senador Marco Rubio, según informó Miami Herald.

Rivera fue declarado culpable de siete cargos que incluyeron conspiración, actuación como agente extranjero no registrado y delitos vinculados al lavado de dinero. En el caso de Nuhfer, el jurado la encontró culpable de cuatro cargos por conspiración y por actuar como operadora para un gobierno foráneo sin declararlo.

El contrato con PDV USA y el flujo de fondos

La investigación se centró en un acuerdo firmado en marzo de 2017 entre la empresa Interamerican Consulting, dirigida por Rivera, y PDV USA, filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana. Según la fiscalía, el contrato derivó en pagos por aproximadamente US$20 millones autorizados por autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.

El tribunal determinó que Rivera violó la ley estadounidense al realizar gestiones encubiertas entre 2017 y 2018 Cámara de Representantes de EE.UU.

Ambos acusados también enfrentan un posible decomiso de US$20 millones, correspondientes a las ganancias obtenidas. Parte de esos fondos se destinó a la compra de propiedades en Florida.

Rivera fue detenido antes de la condena

Aunque ya fueron declarados culpables, la condena para ambos se dará a conocer el 20 de julio. Tras el veredicto, la jueza federal Melissa Damian ordenó la detención de Rivera.

Desde entonces, permanece bajo custodia en el Centro Federal de Detención de Miami, mientras Nuhfer continuará en libertad bajo fianza hasta esa fecha.

La decisión de privar de la libertad al republicano respondió a un pedido de la fiscalía, que argumentó riesgo de fuga ante una posible condena prolongada. El fiscal adjunto Harold Schimkat sostuvo que el exlegislador enfrenta más de diez años de prisión.

La defensa, encabezada por Thomas Bardenwerper y David Weinstein, afirmó que Rivera tiene vínculos familiares en Miami-Dade y no abandonaría el país. Sin embargo, la jueza coincidió con los fiscales y consideró que hay factores que justifican su detención.

Ambos operaron en favor del gobierno de Venezuela tras un contrato millonario con una filial petrolera estatal Miami Dade College

La estrategia de presión política de Rivera en favor de Venezuela y los testimonios

Durante el juicio, que se extendió por cinco semanas, declararon 14 testigos, incluidos Rubio y el congresista Pete Sessions. Ninguno afirmó conocer el contrato de consultoría de Rivera con PDV USA en el momento de las reuniones.

La fiscalía sostuvo que los acusados ocultaron deliberadamente su vínculo con Venezuela mientras buscaban influir en dirigentes estadounidenses. El fiscal Roger Cruz indicó que la imagen pública de Rivera “era la de un anticomunista, pero estuvo trabajando para el régimen de Maduro todo el tiempo”.

Los abogados de Rivera y Nuhfer rechazaron la acusación y sostuvieron que el contrato era con una empresa estadounidense, lo que, según su postura, no requería registrarse como agentes extranjeros. Además, argumentaron que las gestiones buscaban debilitar al gobierno venezolano y promover elecciones democráticas.