Máxima tensión: Trump advierte que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”

WASHINGTON.- En medio de un clima de máxima tensión por los operativos militares norteamericanos en el Caribe y tras afirmar que “muy pronto” podrían empezar las operaciones terrestres en Venezuela, el presidente Donald Trump advirtió este sábado que el espacio aéreo del país sudamericano debe considerarse “cerrado en su totalidad”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe estar cerrado en su totalidad”, escribió el mandatario en su red Truth Social, un mensaje que encendió alarmas sobre la posibilidad de una escalada en la disputa con el régimen de Nicolás Maduro.

To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/1dnv6O4Sy5 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@DailyTruthPosts) November 29, 2025

Trump no especificó si Estados Unidos iniciará ataques contra Venezuela ni cuándo, pero en los últimos días insinuó que las fuerzas norteamericanas que se concentran desde hace semanas en el Caribe podrían extender pronto su serie de ataques contra embarcaciones presuntamente de “narcoterroristas” a operaciones terrestres. “Empezarán muy pronto”, había dicho el líder republicano.

La semana pasada, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos había advertido a las principales aerolíneas de una “situación potencialmente peligrosa” al volar sobre Venezuela debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en o alrededor” del país.

La advertencia de Trump de este sábado llega horas después de que el diario The New York Times revelara el viernes que Trump habló por teléfono la semana pasada con el presidente venezolano, y que discutieron una posible reunión entre ellos, según varias personas con conocimiento del asunto.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas desde su club Mar-a-Lago el 27 de noviembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

La llamada telefónica, en la que participó el secretario de Estado, Marco Rubio, se produjo días antes de que entrara en vigor la designación -por parte del Departamento de Estado- de Maduro como líder de lo que la administración considera una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles.

Desde septiembre pasado, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo 21 ataques contra presuntas embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que murieron por lo menos 83 personas.

Noticia en desarrollo