TAIPEI.– El temor a una mayor presión de China sobre Taiwán volvió a sobrevolar este sábado las elecciones locales en la isla, en unos comicios que, aunque estuvieron centrados en las preocupaciones cotidianas de los votantes, fueron seguidos de cerca por Pekín. El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, del opositor Kuomintang (KMT), fue reelegido tras derrotar a su rival, Puma Shen, crítico con el gobierno chino, en una contienda que expuso las divisiones políticas sobre cómo relacionarse con la potencia asiática.

China considera a Taiwán parte de su territorio y no descarta recurrir a la fuerza para concretar su anexión. En ese contexto, las autoridades taiwanesas denunciaron que Pekín desplegó distintas estrategias para intentar influir en el resultado electoral, entre ellas campañas de desinformación, tácticas de “guerra cognitiva” y mecanismos de “represión transnacional” contra quienes cuestionan sus reivindicaciones sobre la isla.

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, fue reelegido el 28 de noviembre tras una contienda muy reñida contra Puma Shen en las elecciones locales celebradas en toda la isla democrática CHENG YU-CHEN - AFP

La contienda más observada fue la de la capital, donde Chiang, de 47 años, consiguió un nuevo mandato frente a Shen, de 44, quien aspiraba a convertirse en el primer alcalde de Taipéi del Partido Democrático Progresista (PDP), la formación del presidente Lai Ching-te, en casi tres décadas.

Chiang, que ya había ganado cómodamente las elecciones de 2022, se impuso esta vez en una carrera mucho más ajustada de lo previsto. Con cerca del 90% de los centros de votación escrutados, obtenía alrededor del 53,8% de los votos frente al 45,6% de Shen, según los datos difundidos por las autoridades electorales.

El candidato a la alcaldía de Taipéi, Puma Shen, pronuncia un discurso tras reconocer su derrota frente al Partido Nacionalista Chiang Ying-ying - AP

La votación se desarrolló además en medio de nuevas demostraciones de fuerza militar. El Ministerio de Defensa taiwanés contabilizó unas 33 incursiones de aviones de guerra del Ejército Popular de Liberación chino entre el viernes y el sábado, incluidos bombarderos y cazas que se dirigieron hacia la isla. Las autoridades de Taipéi consideran que estas operaciones forman parte de una estrategia de presión militar y psicológica sostenida por Pekín.

La sombra de Pekín sobre las urnas

Aunque las elecciones locales estuvieron dominadas por cuestiones como el costo de vida, las prestaciones sociales, el desarrollo urbano y la economía, la relación con China atravesó buena parte de la campaña. La isla, con unos 23,5 millones de habitantes, vive bajo la amenaza permanente de una eventual intervención militar china, que considera a su gobierno una autoridad separatista.

Shen, conocido por organizar cursos de defensa civil y promover iniciativas para preparar a la población ante posibles emergencias, desarrolló su campaña bajo una fuerte presión de Pekín. Las autoridades chinas lo calificaron de separatista, le impusieron sanciones e iniciaron una investigación sobre sus actividades.

El candidato opositor también había denunciado los intentos de China de interferir en la política taiwanesa y defendido la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de la isla frente a una eventual agresión. Su derrota representa un revés para el PDP en la capital, aunque su desempeño electoral fue mejor que el de anteriores candidatos de la formación.

Partidarios de Puma Shen, candidato a la alcaldía de Taipéi por el Partido Democrático Progresista (PDP), corean consignas después de que Shen reconociera su derrota frente a Chiang Wan-an, candidato a la alcaldía de Taipéi por el Partido Nacionalista, o Kuomintang (KMT) Chiang Ying-ying - AP

La preocupación por China no desplazó otros asuntos que marcaron la jornada. La economía fue una de las principales inquietudes de los votantes, en una isla que busca sostener su crecimiento y responder a la creciente demanda energética de su industria tecnológica, especialmente del sector de los semiconductores y la inteligencia artificial.

Los taiwaneses también participaron en un referendo sobre la posibilidad de revertir la política de abandono de la energía nuclear. La propuesta busca habilitar el uso de esta fuente para atender las necesidades de electricidad de la economía. Sus impulsores sostienen que el crecimiento de la industria tecnológica exige ampliar la oferta energética, aunque la consulta no establece medidas concretas para reabrir las centrales que dejaron de operar el año pasado.

Los resultados tendrán además implicancias para la política nacional de cara a las presidenciales de 2028. Aunque el PDP mejoró su desempeño territorial respecto de 2022, la victoria del KMT en Taipéi confirmó su fortaleza electoral y dejó en evidencia que la disputa sobre cómo responder a la presión de Pekín, en una isla cuya seguridad depende también de sus vínculos con Estados Unidos, seguirá siendo uno de los principales desafíos del gobierno de Lai Ching-te.

Agencias AP, AFP y ANSA