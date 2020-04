En Serbia: la pandemia se vuelve una excusa para perseguir disidentes

Policías serbios patrullan las calles de Belgrado Fuente: AFP - Crédito: Andrej ISAKOVIC

Varios gobiernos aprobaron estados de emergencia sin final concreto, mientras que otros aprovechan para perseguir a sus críticos

BELGRADO.- Soldados patrullando las calles con el dedo sobre el gatillo de la ametralladora. Militares de guardia en un centro de exposiciones convertido en hospital de campaña. Y el presidente, Aleksandar Vucic, advierte a los serbios que los cementerios no alcanzarán para enterrar a los muertos si se ignoran las órdenes de cuarentena.

Desde que Vucic declaró, el 15 de marzo, el estado de emergencia en Serbia hasta nuevo aviso, el Parlamento quedó relegado, se cerraron las fronteras, la policía hace cumplir un toque de queda de 12 horas y los mayores de 65 años tienen prohibido salir de sus casas.

El mandatario serbio, que aparece todos los días con declaraciones teatrales en televisión, asumió plenos poderes ante la indignación de los opositores, que lo acusan de tomar el control del país de forma inconstitucional. Tanto en los antiguos países comunistas de Europa Oriental como en otros lugares, líderes populistas aplican duras medidas, como vigilancia no supervisada de los celulares de sus ciudadanos o largas penas de cárcel para los que incumplan los decretos de cuarentena.

En momentos de emergencia nacional, los países suelen tomar medidas que los activistas perciben como una erosión de los derechos civiles, como el aumento de la vigilancia, toques de queda y restricciones a los desplazamientos o a la libertad de expresión. "Estos estados tienen que durar solo mientras dure el peligro", dijo el investigador de Amnistía Internacional Massimo Moratti.

En Hungría, miembro de la Unión Europea (UE), el Parlamento aprobó una ley que permite al primer ministro, Viktor Orban, gobernar por decreto mientras dure el estado de emergencia declarado el 11 de marzo. La ley también estableció penas de prisión de hasta cinco años por difundir información falsa sobre la pandemia y de hasta ocho años para los que interfieran con contener la propagación del coronavirus.

En Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu aprobó un paquete de medidas que incluye autorizar una vigilancia electrónica sin precedente sobre los ciudadanos y una reducción de la actividad judicial que obligó a aplazar el juicio por corrupción contra el propio Netanyahu.

En Rusia, las autoridades aumentaron la presión sobre los medios de comunicación y los usuarios de redes sociales para controlar la información sobre el creciente brote de coronavirus en el país, bajo el pretexto de perseguir las noticias falsas. Las fuerzas de seguridad persiguen a gente que comparte su opinión en medios sociales y a medios que critican la gestión gubernamental de la pandemia.

En Polonia hay preocupación sobre una nueva aplicación de smartphone lanzada por el gobierno para la gente que hace cuarentena en su casa. La Fundación Panoptykon, un grupo de derechos humanos que se opone a la vigilancia, dijo que algunos usuarios que respaldan los esfuerzos de las autoridades para combatir la pandemia temen que al utilizar la aplicación estén dando demasiada información privada al gobierno conservador.

Las imágenes de la reconversión de un recinto de exposiciones de Belgrado en hospital de campaña para infectados despertaron un miedo generalizado entre la población. La instalación se ve como un campo de detención, con 3000 camas de metal. El presidente de Serbia dijo que estaba encantado de que la gente se hubiera asustado y añadió que habría escogido un lugar con peor aspecto si eso hubiera impedido que los serbios incumplieran sus órdenes de quedarse en casa. "Alguien tiene que pasar de 14 a 28 días allí", dijo Vucic. "No es cómodo, no me importa. Estamos luchando por las vidas de la gente".

Un grupo de activistas llamado No Ahoguen a Belgrado lanzó una campaña para reunir firmas contra lo que describe como el abuso de poder y la erosión de los derechos humanos fundamentales por parte de Vucic.