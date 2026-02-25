Estados Unidos abrirá una investigación por el ataque de Cuba a una lancha: “Los comunistas rendirán cuentas”

Estados Unidos abrió una investigación por el enfrentamiento armado entre guardacostas cubanos y una lancha con matrícula de Florida que dejó al menos cuatro muertos y varios heridos en aguas de la isla.

El fiscal general del estado de Florida, James Uthmeier, ordenó iniciar una pesquisa para esclarecer lo ocurrido y coordinar con agencias federales y policiales. “Ordené a la Oficina de Fiscalía Estatal que trabaje con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación”, señaló. También, cuestionó la versión de La Habana: “No se puede confiar en Cuba. Haremos todo lo posible para que los comunistas rindan cuentas”.

Según el Ministerio del Interior de Cuba, el incidente ocurrió el miércoles por la mañana cuando se detectó “en aguas territoriales” una lancha rápida con matrícula del estado de Florida, ubicada aproximadamente a 1,6 kilómetros al noreste de Cayo Falcones, en la costa norte de la isla. Las autoridades cubanas indicaron que al aproximarse una unidad de las tropas guardafronteras para identificarla, “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, lo que derivó en un intercambio de disparos.

“Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes recibieron asistencia médica”, indicó el comunicado oficial cubano, que no precisó la nacionalidad de los ocupantes ni el motivo de su presencia en la zona. Durante el episodio también resultó herido un comandante.

La información difundida por La Habana señaló que las investigaciones “prosiguen” para el “total” esclarecimiento de los hechos y subrayó que “Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado”.

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, afirmó que la Casa Blanca sigue la situación tras ser informado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se encontraba participando en la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM). “Ojalá no sea tan grave como tememos”, declaró Vance, sin brindar más detalles.

Por su parte, Rubio, de viaje oficial en San Cristóbal y Nieves para reunirse con funcionarios de países del Caribe, indicó que Estados Unidos está investigando los disparos, aunque por el momento depende de la información proporcionada por el gobierno cubano sobre lo ocurrido. “A medida que reunamos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, señaló. Consultado sobre si el incidente pudo haber involucrado a personal del gobierno estadounidense o formar parte de una operación oficial, respondió: “No”.

El enfrentamiento se produce en un contexto de fuerte tensión entre ambos países, marcado por el endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana y el cerco energético sobre la isla.

Las autoridades cubanas indicaron que este tipo de incidentes con lanchas rápidas procedentes de Estados Unidos suele estar vinculado a tráfico de personas o contrabando, aunque destacaron que es inusual que se produzcan tiroteos directos entre uniformados y tripulantes de estas embarcaciones.

