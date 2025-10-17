La pareja del fundador de Mango, clave para el giro en el caso de su muerte: pelea por la herencia y un testimonio revelador

MADRID.- El fundador de la gran empresa de moda española Mango, Isak Andic, murió hace casi un año al caer por un acantilado cerca de Barcelona cuando paseaba con su hijo, una muerte considerada inicialmente un accidente y que, en un giro inesperado, pasó a ser investigado como un posible homicidio.

La policía catalana confirmó este viernes que continúa investigando la muerte de Andic, en la que, según reveló el diario El País citando “diversas fuentes al tanto de la instrucción”, su hijo Jonathan pasó de testigo a sospechoso. Un testimonio de la última pareja del empresario, Estefanía Knuth, quien a su vez está enfrentada a la familia Andic por la herencia, fue central para este giro.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo en un comunicado que la investigación está en manos de la policía y que “procesalmente, en este momento no se ha dirigido ni se dirige contra ninguna persona concreta”.

Esta imagen, publicada por Mango el 14 de diciembre de 2024, muestra a Isak Andic, presidente no ejecutivo y fundador de Mango, una empresa líder en moda, quien falleció inesperadamente el 14 de diciembre de 2024 HANDOUT� - AFP�

Andic, de 71 años, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, se precipitó al vacío el 14 de diciembre de 2024 mientras paseaba por un camino de montaña en Montserrat, en las afueras de Barcelona.

Su muerte, considerada inicialmente como un accidente de montaña, causó gran conmoción en la sociedad catalana.

Isak Andic tenía tres hijos, Jonathan, el primogénito, y dos mujeres, Judith y Sarah.

Fuentes de la policía catalana se limitaron a confirmar a la agencia AFP que existe una investigación abierta, y remitieron a la justicia para más información, si bien el caso está bajo secreto de sumario.

El rol de la última pareja de Andic

Según El País, Jonathan, que era la única persona que acompañaba a su padre en el momento del incidente, fue interrogado en dos ocasiones e incurrió “en contradicciones”, alimentando las sospechas.

De acuerdo al diario, Knuth, golfista profesional y última pareja de Isak Andic, explicó a la policía que padre e hijo no tenían buenas relaciones.

Knuth, quien administra diversas sociedades, es un personaje central en el giro de la causa, según reconstruyó El País, especialmente tras una disputa con los tres hijos del fundador de Mango por la herencia del empresario, la quinta fortuna de España, según Forbes.

Isak Andic, fundador de la marca de moda española Mango, llega al desfile de modas Otoño-Invierno 2011 de Mango, en París Thibault Camus - AP

La herencia de Andic se repartió de forma equitativa entre sus tres hijos, que esta semana terminaron los trámites para aceptarla. Otra parte de su inmensa fortuna, el legado, lo repartió el empresario entre diversas personas en un testamento presentado ante notario en julio de 2023. Una de las beneficiarias fue Knuth, quien se mostró en desacuerdo con la cuantía fijada por su pareja de los últimos seis años, lo cual abrió un frente de conflicto con la familia Andic.

Según el diario, la mujer consideró que debía percibir 70 millones de euros, una cifra muy superior a la establecida. Los hijos se abrieron a negociar un número, pero nunca llegaron a esa cifra, por lo que no hubo acuerdo. “Con la herencia ya aceptada ante notario por los hijos, a Knuth le quedan ahora tres vías: aceptar la cifra propuesta por los hijos, seguir explorando la negociación o acudir a la vía civil”, dice El País.

En medio de estas tensiones, fue la declaración de Knuth como testigo la que incentivó a los investigadores a indagar más profundo en la causa.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic Mango

Según fuentes de la investigación, la mujer explicó a la policía que padre e hijo habían tenido épocas de mala relación. Detalló, en particular, un episodio ocurrido en 2015. Tras dejar la compañía en manos de diversos directivos, entre los que estaba su hijo, Isak Andic reprochó a Jonathan que no estaba contento con el rumbo seguido por la compañía, que en los años siguientes entró en una situación difícil, con pérdidas millonarias. La declaración de Knuth, según fuentes conocedoras de la causa, no incidió en ningún enfrentamiento reciente ni apuntó en ningún caso a la hipótesis del homicidio.

El diario barcelonés La Vanguardia afirmó que el juez de instrucción cambió formalmente la condición de Jonathan Andic de testigo a sospechoso a finales de septiembre, y que la policía estaba revisando el contenido de su celular en busca de más pruebas.

Durante los diez meses que ha durado la investigación, los investigadores no encontraron ninguna prueba concluyente que vincule a Jonathan Andic con la muerte de su padre, añade La Vanguardia.

En un comunicado enviado a medios españoles, la familia Andic expresó su confianza en que “este proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic” y dijo que “seguirá colaborando como hasta ahora” con la Justicia.

Isak Andic asiste al desfile de Mango de la Semana de la Moda el 11 de julio de 2012 en Barcelona, ​​España Shutterstock ,Shutterstock

Mango estaba en un momento de importantes ganancias cuando perdió a su fundador: en 2024, entregó casi 123 millones de euros en dividendos, la mayor cifra de sus 40 años de historia.

El proceso de sucesión culminó con la separación de propiedad y gestión al nombrarse al consejero delegado, Toni Ruiz, presidente de la compañía. En junio, Jonathan Andic dejó sus responsabilidades ejecutivas en Mango para concentrarse, según se explicó, en la gestión de las empresas patrimoniales del conglomerado familiar. El primogénito dejó la dirección de la línea masculina, Mango Man, después de 17 años.

“Si uno tiene claro donde quiere llegar, y avanza siempre adelante, acaba alcanzando sus objetivos”, explicaba Jonathan Andic en un video publicitario de Mango en 2023.

De Estambul a Barcelona

Isak Andic Ermay nació en 1953 en Estambul en el seno de una familia judía sefardí que emigró a España cuando él era una adolescente.

Empezó en Barcelona vendiendo camisas que traía de Turquía y en 1984 abrió finalmente su primera tienda Mango, en el Paseo de Gracia de la capital catalana.

El Rey Felipe VI; el presidente y fundador de Mango, Isak Andic, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante el acto de entrega del VIII Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial (Iese), en el IESE Business School Barcelona Campus Norte, a 18 de marzo de 2024, en Barcelona Lorena Sopêna - Europa Press - Lorena Sopêna - Europa Press

La marca se expandió rápidamente por toda España y se convirtió en uno de los principales grupos de moda del mundo, haciendo de él una de las personas más ricas del país, con una fortuna estimada por Forbes en 4500 millones de dólares.

La empresa cuenta con más de 16.400 empleados y 2700 locales en más de 110 países.

Al igual que su rival Inditex, propietario de Zara y Bershka, número uno mundial de la moda de masas, Mango cimentó su éxito en su búsqueda de precios bajos y una rápida respuesta a las tendencias de la moda. Además, se apoyó en una importante estrategia de marketing con campañas protagonizadas por Kate Moss, Penélope Cruz o Antoine Griezmann.

Agencias AFP, Reuters y diario El País