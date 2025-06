La peregrinación a la Meca: un tiempo de evolución y un espacio de hermandad universal

En las décadas de 1950 y 1960, la esclavitud había terminado hacía tiempo, pero aún así, en muchas partes de Estados Unidos, la segregación racial entre hombres blancos y negros era legal y un hecho aceptado en la vida cotidiana. Malcom X (1925-1965) fue una de las figuras trascendentes de aquellos años y debido a su compromiso con los derechos civiles se convirtió en uno de los lideres afroamericanos más influyentes en la historia de su país. Sin embargo, Malcom X fue también un activista controvertido por algunas de sus ideas y declaraciones. Por ejemplo, no creía en la posibilidad de integración entre los blancos y negros; abogaba en cambio por un nacionalismo y un separatismo negro y sostenía la postura de que era incompatible la convivencia armónica entre ambos grupos. Sin embargo, podemos observar que abandonó este pensamiento extremo tras un viaje épico que marcó un antes y un después en su vida, tal como lo expresa en sus propias palabras:

En esta fotografía de archivo de 1963, Malcolm X asiste a un mitin en el barrio de Harlem de Nueva York. (Foto AP/Robert Haggins, archivo) Robert Haggins - AP

“Había decenas de miles de peregrinos de todo el mundo. Los había de todos los colores, desde rubios de ojos azules hasta africanos de piel negra. Pero todos participábamos en los mismos rituales, mostrando un espíritu de unidad y hermandad que mis experiencias en América me habían hecho creer que nunca podría existir entre blancos y no blancos... Puede que te escandalicen estas palabras viniendo de mí. Pero en esta peregrinación, lo que he visto y experimentado me ha obligado a reorganizar gran parte de mis patrones de pensamiento anteriores y a desechar algunas de mis conclusiones previas.”

Esta experiencia que cambió la mirada de Malcom X fue la peregrinación a la Meca (en Arabia Saudita), que es el lugar más sagrado del islam. La “Kaaba”, una estructura cúbica y cubierta con una tela negra que se ubica en la ciudad de la Meca, es el corazón del mundo musulmán. Peregrinar a este sitio, que es denominado “Hayy” en la terminología islámica, es un evento único en su importancia y tiene relevancia internacional. Durante este período, suelen visitar la Kaaba cerca de dos millones de personas de todo el mundo. La peregrinación ocurre cada año durante el último mes del calendario islámico, que se caracteriza por ser un calendario lunar. Por tal razón, las fechas según el calendario gregoriano tienen una fluctuación anual de aproximadamente 10 días y en 2025 tiene lugar del 4 de junio al 9 de junio.

Peregrinos llegan a La Meca Amr Nabil - AP

“Hayy” es uno de los cinco pilares del islam y su realización es un mandamiento obligatorio que cada musulmán, sea hombre o mujer, debe cumplir al menos una vez en su vida. No obstante, es un mandamiento condicional y aplica solo a aquellos que poseen los recursos económicos suficientes, la salud necesaria para emprender la travesía y a los que se encuentran en una situación segura para viajar. Aquellos religiosos que no pueden llegar a la Meca se adhieren simbólicamente desde su lugar a la peregrinación, conocida como “Eidul Adha” (la celebración del sacrificio), que se festejará este año en Argentina el 7 de junio.

Unánimemente para todos los musulmanes, la Kaaba es el lugar más sagrado y fue la primera casa dedicada a la adoración del Dios Único. Así, la Meca desempeña un rol primordial en la vida cotidiana de los fieles y durante cada oración uno se dirige hacia ella, que se erige como la orientación constante y el lugar de unidad y fraternidad, sin distinción por etnia, color o estatus social. Por todo ello, si volvemos a la transformación de Malcom X, él concluyó su experiencia personal de peregrinación con esta imagen:

“Todos éramos realmente iguales (hermanos), porque su creencia en un Dios único había eliminado lo «blanco» de sus mentes, lo “blanco” de su comportamiento y lo «blanco» de su actitud. De ello deduje que, si los estadounidenses blancos aceptaran la unidad de Dios, quizá también podrían aceptar en realidad la unidad del hombre y dejar de medir, obstaculizar y perjudicar a los demás en función de sus diferencias de color.”

Al final, con la intención de reiterar, ampliar y actualizar los anhelos de Malcom X rezo para que la peregrinación de este año sea un momento de inspiración para todos nosotros, tanto musulmanes como no musulmanes, ojalá podamos así “peregrinar” hacia una humanidad más integral, más fraterna y humana. Amen.