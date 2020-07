La polémica casa de Jeffrey Epstein en Palm Beach, en venta por US$ 22 millones

Ubicada en El Brillo Way, Florida, se trata del complejo retratado por la docuserie de Netflix, donde el magnate cometió numerosos delitos sexuales Crédito: TMZ

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2020 • 21:54

Seis habitaciones, ocho baños, una lujosa piscina, garage para múltiples autos y un anexo con otros tres ambientes. Casi 4300 metros cuadrados rodeados de vistas al mar. Esos son algunos de los detalles de la mansión de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, donde el financista y magnate Jeffrey Epstein cometió los abusos de menores por los que fue detenido. Retratada en la docuserie de Netflix Jeffrey Epstein: Asquerosamente Rico, la propiedad sale a la venta a un valor de US$ 22 millones.

A menos de dos kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia de verano de Donald Trump, el complejo está ubicado en el exclusivo pasaje El Brillo Way. En 1990, fue adquirido por Epstein por US$ 2 millones. De concretarse la venta, el valor actual sería más de diez veces superior.

En circunstancias que aún se investigan, Epstein fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan en agosto de 2019. Ahora, la venta de la mansión de Florida responde a las demandas civiles en su contra, algunas de ellas encabezadas por las víctimas de sus aberrantesdelitos sexuales.

Recientemente, uno de los portones del complejo de Palm Beach fue vandalizado con un graffiti. La pintada, en color rojo, exigía que sus crímenes de tráfico de menores y abuso sexual no quedaran impunes: "Muerto, pero no perdonado".

En la puerta de la mansión donde se cometieron los abusos escribieron: "Muerto, pero no perdonado" Crédito: TMZ

La directora de Corcoran Group, Kerry Warwick, tiene a su cargo la venta de la polémica propiedad. Para la experta inmobiliaria, los delitos cometidos por Epstein y la red de políticos y empresarios (entre ellos, la expareja del magnate, Ghislane Maxwell) no afectará a la operación. "Creo que quien haya tenido la titularidad de la propiedad anteriormente no tendrá relación con el futuro. La ubicación y lo que se puede hacer aquí es lo que realmente importa", aseguró Warwick al portal The Real Deal.

Además de la mansión de Florida, también se vende en US$ 88 millones la vivienda que el magnate tenía en Nueva York. Cercana al Central Park, la propiedad de 2600 metros cuadrados había pertenecido al exsocio de Epstein y titular de marcas como Victoria's Secret y Aerocrombie & Fitch, Leslie Wexner.