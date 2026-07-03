La polémica de la primera alcaldesa en Japón que se toma una licencia por maternidad

Cuando la alcaldesa de una pequeña localidad del oeste de Japón anunció que se tomaría una baja por maternidad, ya esperaba que aquello causara cierto asombro o críticas.

Sin embargo, la reacción fue mucho más intensa —y estuvo más dividida— de lo que Shoko Kawata jamás imaginó.

A sus 35 años, se ha visto envuelta en un debate nacional sobre si los cargos electos deberían tomarse un tiempo libre tras dar a luz, en un país que lucha por aumentar su tasa de natalidad.

“Me sorprendió muchísimo la magnitud de la reacción”, comenta Kawata a la BBC.

Sentada en un sillón robusto y acolchado, está flanqueada por dos hombres mayores —sus adjuntos— en una sala de reuniones situada en la quinta planta del Ayuntamiento de Yawata, una localidad al sur de Kioto conocida por sus santuarios y sus cerezos.

Dado a que actualmente no existe un marco legal que permita a los cargos electos locales ausentarse de sus funciones tras tener un hijo, Kawata no disfrutará de una baja por maternidad oficial. En su lugar, ha delegado temporalmente sus responsabilidades en el hombre situado a su izquierda, Shigeto Nose.

Kawata dice que sus colegas la apoyaron, pero la reacción en internet estuvo dividida

Kawata expuso sus planes en una rueda de prensa celebrada en mayo, donde anunció que se tomaría dos meses de baja antes y otros dos después de la fecha prevista para el parto, a mediados de septiembre. Hará historia al convertirse en la primera alcaldesa de Japón en disfrutar de una baja por maternidad.

Según comenta, recibió el apoyo de todos sus compañeros de trabajo, cuya edad media es de 39 años.

Sin embargo, la reacción del público fue distinta. Miles de publicaciones en X y varios videos en YouTube recogieron opiniones de todo tipo.

Algunos sostienen que tener un bebé es una tarea ardua y que Kawata está haciendo todo lo que puede. Señalan que la sociedad japonesa no ha logrado diseñar sistemas que tengan en cuenta el embarazo.

Otros opinan que Kawata sienta un ejemplo magnífico al priorizar a su familia y facilitar que otras mujeres se incorporen a la política.

No obstante, los críticos argumentan que apartarse de las funciones públicas es un acto “irresponsable” y que, si deseaba quedarse embarazada, “debería haberlo hecho antes de asumir el cargo”.

Hay quien afirma que los altos cargos que deseen tomarse una baja prolongada “deberían dimitir”, mientras que otros insisten en que se deberían recortar los salarios durante el periodo de maternidad.

“Disfruto mi trabajo”

Kawata ha restado importancia a las críticas, declarando con orgullo que disfruta de su trabajo y que considera que ha llegado el momento de tener un hijo y formar una familia.

“Si criticáramos a las mujeres en política que se toman una baja por maternidad, estaríamos excluyendo de facto de los cargos públicos a todas las mujeres de entre 20 y 40 años, es decir, a aquellas que pueden quedarse embarazadas”, dijo.

Shinji Ishimaru, exalcalde de la ciudad de Akitakata (prefectura de Hiroshima), opina que la verdadera cuestión radica en determinar cómo garantizar que las funciones se sigan desempeñando durante la baja por maternidad.

Aunque reconoce en su canal de YouTube que existe consenso sobre los beneficios de la baja por maternidad, Ishimaru espera que este caso suscite un debate constructivo para hallar una solución que no interrumpa la labor municipal.

Yawata, cerca de Kioto, es conocida por albergar uno de los santuarios más destacados de Japón y un impresionante tramo de 1,4 kilómetros de cerezos Cheng Feng Chiang

Kawata se convirtió en la alcaldesa más joven de la historia de Japón a los 33 años. Se licenció en Economía por la Universidad de Kioto antes de emprender una carrera en la administración local y la política. Según su perfil oficial, le gusta participar en ceremonias del té, vestir kimonos y visitar santuarios y templos.

Además, ha logrado ascender en un ámbito político dominado mayoritariamente por hombres. Hasta el año pasado, solo alrededor del 4% de los 1720 líderes municipales de Japón eran mujeres.

Si bien el país cuenta ahora con su primera mujer como primera ministra, el gobierno ha sido objeto de críticas constantes por no hacer lo suficiente para fomentar la participación femenina en la política.

Japón es la cuarta economía mundial

Algunos sectores señalan que el gabinete —dominado por hombres— y el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), que ha dirigido Japón durante gran parte de la posguerra, son parte del problema.

Una encuesta de la Oficina del Gabinete publicada en julio de 2025 identificó varios obstáculos que impiden a las mujeres incursionar en la política: el embarazo, la percepción de que la política es una labor propia de hombres y el acoso.

Japón es la cuarta economía mundial, pero ocupa sistemáticamente puestos bajos en el índice de brecha de género.

En el informe más reciente publicado por el Foro Económico Mundial en junio de 2025, Japón se situó en el puesto 118 de un total de 146 países. Es la nación del G7 con peores resultados en materia de igualdad de género.

Kawata ha pedido a su adjunto que la sustituya durante sus cuatro meses de permiso

Aunque existen permisos legales de maternidad y paternidad —que garantizan tiempo libre y una compensación parcial de los ingresos—, no todo el mundo los solicita.

Las mujeres pueden tomarse seis semanas antes de la fecha prevista del parto y ocho semanas después de dar a luz. Los padres disponen de hasta cuatro semanas de permiso remunerado flexible, que pueden disfrutar en un plazo de ocho semanas tras el nacimiento del hijo.

Ambos progenitores tienen también derecho a un permiso para el cuidado del hijo hasta que este cumpla un año; durante este periodo, los empleados que reúnen los requisitos perciben el 67% de su salario los primeros 180 días y el 50% a partir de entonces.

A partir de abril de 2025, algunos padres podrán recibir ayudas adicionales durante los primeros 28 días si ambos progenitores se acogen al permiso.

Según su perfil oficial, a Kawata le gusta visitar santuarios y templos Getty Images

“Creo que mucha gente está pendiente de ver cómo se gestionan en la práctica situaciones como esta: cuando una mujer da a luz mientras ejerce como alcaldesa”, comenta el vicealcalde Shigeto Nose.

Este hombre de 62 años, padre de dos hijos, asumirá todas las funciones de la alcaldía durante la ausencia de Kawata, consultando con ella los asuntos importantes a distancia una vez por semana.

Él nunca se tomó un permiso de paternidad y dejó prácticamente todo el cuidado de los hijos en manos de su esposa.

“Cuando llegaba a casa, estaba cansado. Aunque el bebé llorara por la noche, dejaba que mi mujer se ocupara de ello. Ahora, al echar la vista atrás, siento sinceramente que es algo sobre lo que debería reflexionar”.

Actualmente, su yerno se ha tomado seis meses de permiso laboral para ayudar a su hija a cuidar de su segundo hijo. “Ver eso me alegra. Los tiempos han cambiado mucho y es estupendo ver cómo colaboran de esa manera”.

Familia o trabajo

Kawata afirma que parte de las críticas en su contra provienen de la firme creencia de que quienes ocupan ciertos cargos, como los públicos, deben abandonar su vida privada y dedicarse por completo al servicio público.

Cuando se le pregunta qué pensará su futuro hijo sobre la atención que rodea su embarazo, responde: “Espero que se sorprenda”.

“Creo que necesitamos crear una sociedad donde sea común que las mujeres puedan compaginar ambas cosas, sin tener que elegir entre trabajar y formar una familia”.

Por Kurumi Mori

BBC Mundo