Un analista internacional explicó en detalle la gravedad del ataque de Rusia contra Ucrania y qué pasó con la advertencia de Zelensky

En comunicación con LN+, Andrés Repetto profundizó en el reciente ataque ruso en territorio ucraniano; se registraron 20 muertos y más de 90 heridos
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En las últimas horas, la capital de Ucrania, Kiev, fue un blanco de ataque por parte de las fuerzas armadas de Rusia. La ciudad permaneció bajo fuego debido a los ataques de más de 500 drones y decenas de misiles, causó la muerte de alrededor de 17 ciudadanos ucranianos y decenas de heridos. En este marco, el analista internacional Andrés Repetto, en diálogo con LN+, analizó el motivo y el impacto del ataque ruso que podría desencadenar en nuevos ataques por parte de Europa.
“Esto podía suceder porque el presidente Zelensky, que está en Irlanda, había advertido a través de sus servicios de inteligencia, que muy posiblemente Rusia iba a atacar en estas horas”, subrayó.
En relación al ataque, detalló: “El ataque duró varias horas, desde la madrugada hasta la noche, mirando resplandores en la oscuridad, varios incendios que se desataron en diferentes lugares de la capital y los alrededores”.
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