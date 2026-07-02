Un analista internacional explicó en detalle la gravedad del ataque de Rusia contra Ucrania y qué pasó con la advertencia de Zelensky

En las últimas horas, la capital de Ucrania, Kiev, fue un blanco de ataque por parte de las fuerzas armadas de Rusia. La ciudad permaneció bajo fuego debido a los ataques de más de 500 drones y decenas de misiles, causó la muerte de alrededor de 17 ciudadanos ucranianos y decenas de heridos. En este marco, el analista internacional Andrés Repetto, en diálogo con LN+, analizó el motivo y el impacto del ataque ruso que podría desencadenar en nuevos ataques por parte de Europa.

“Esto podía suceder porque el presidente Zelensky, que está en Irlanda, había advertido a través de sus servicios de inteligencia, que muy posiblemente Rusia iba a atacar en estas horas”, subrayó.

En relación al ataque, detalló: “El ataque duró varias horas, desde la madrugada hasta la noche, mirando resplandores en la oscuridad, varios incendios que se desataron en diferentes lugares de la capital y los alrededores”.

Ataque masivo ruso en Kiev

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