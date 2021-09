La polémica imagen de Bolsonaro con un rifle de juguete junto un chico vestido de militar

Registro do fotojornalista de @otempo Fred Magno de quando o presidente Jair Bolsonaro colocou uma criança de seis anos, fardada e com um fuzil de brinquedo, nos ombros



O chefe do Executivo afirmou, no discurso em Belo Horizonte, que pais do garoto são “exemplo de civilidade” pic.twitter.com/Vlb5G9g3Cx