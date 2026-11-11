La polémica por la carpa VIP llegó a un tradicional diario romano: “Escándalo a pocos metros del Papa”

La polémica por la carpa VIP y la participación de funcionarios y celebrities en la multitudinaria misa que brindó el papa León XIV ante millones de personas en Palermo llegó al tradicional diario romano Il Messaggero, que calificó el catering y las primeras filas frente al escenario como un “escándalo”.

“Un área exclusiva con buffet, bebidas, mesas preparadas y asientos privilegiados a pocos metros del altar. Afuera, una multitud inmensa de fieles, ancianos, monjas y voluntarios obligados a esperar durante horas a la intemperie, muchos sentados en el suelo”, describió el popular medio romano sobre el contraste entre ambas escenas.

Il Messaggero agregó que este “escándalo” amenaza “con empañar la imagen de la inmensa afluencia popular” y que el caso generó “indignación” a raíz del “trato reservado a un selecto grupo de celebridades, políticos, magistrados y empresarios, recibidos en un espacio VIP equipado con todas las comodidades, mientras que aproximadamente dos millones de personas asistieron a la celebración”.

Luego, el diario indicó: “Las fotos de la zona reservada, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, desataron una polémica que se extendió desde la indignación popular hasta el Congreso argentino. Lo que preocupa no es solo la existencia de asientos reservados, una práctica común en grandes ceremonias públicas, sino sobre todo la creación de una especie de salón exclusivo, con servicio de catering incluido, contiguo al santuario. Un contraste particularmente marcado con los constantes llamamientos de León XIV a la sobriedad, la solidaridad y la centralidad de los pobres”.

Valeria Mazza, Alejandro Gravier y Carolina "Pampita" Ardohain en la misa del Papa Instagram - Alejandro Gravier

Il Messaggero enumeró las cosas que engloban a lo que fue el tratamiento a las personas que se encontraban en las carpas: “El acceso a la sección privilegiada requería una invitación personal con un código QR. El protocolo incluso incluía requisitos de vestimenta: pantalones largos, faldas o vestidos hasta la rodilla como mínimo, hombros cubiertos y prohibición de prendas con lemas políticos o publicidad. Un riguroso proceso de selección, por lo tanto, para una celebración religiosa que, ante todo, pretendía expresar el carácter universal de la Iglesia”.

Mencionó, por otro lado, a celebrities invitadas, como Valeria Mazza, Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín, Flor de la V y Yanina Latorre. “Los organizadores, por su parte, reiteraron que la misa era gratuita y que no se habían vendido entradas”, sumó el diario.

Según diferentes fuentes consultadas por LA NACION, las invitaciones a los famosos fueron cursadas por el gobierno porteño. Así también lo indica la “Guía para invitados” que recibió uno de los famosos desde la Dirección de Protocolo y Ceremonial de la Ciudad de Buenos Aires, que incluía las indicaciones sobre vestimenta y acceso para la misa.

“Aún no está claro quién autorizó la creación del área exclusiva, quién elaboró ​​las listas y qué recursos se utilizaron para financiar los servicios de recepción. El asunto resulta aún más delicado porque surgió durante un viaje en el que León XIV insistió repetidamente en la necesidad de una Iglesia cercana a los pobres, capaz de superar los privilegios y el distanciamiento social. La paradoja es evidente: mientras el Papa predicaba la solidaridad y la atención a los pobres ante una multitud de fieles, a pocos pasos del altar, algunos de los invitados podían beneficiarse de un trato especial", completó Il Messaggero.

La polémica

“Nosotros pasamos al gobierno nacional la lista de los 250 cupos que nos habilitaron. Ellos unificaron listados y enviaron los QR a través de la productora contratada por Nación [DF Entertainment] para el evento. La carpa y el catering estaban previstos por el gobierno nacional en la contratación de la productora DF”, explicaron en Uspallata, sede del gobierno porteño, ante la consulta de LA NACION. Agregaron que, además de ellos, el gobierno nacional, el Vaticano y la Conferencia Episcopal también tenían sus cupos.

Vigilia del Papa XIV en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires. Presidencia

“En el listado de Nación no hubo ni un solo famoso”, aclararon en el gobierno de Javier Milei. Fuentes oficiales dijeron que su listado incluyó al gabinete, la vicepresidenta Victoria Villarruel, diputados y senadores nacionales, legisladores porteños, jueces de la Corte Suprema, gobernadores, secretarios de Estado y fuerzas armadas y de seguridad.

La invitación que recibió un político por parte de Jorge Macri LA NACION

Por su parte, al enterarse de que había una zona VIP, desde la Conferencia Episcopal hubo un pedido a la organización para que esas carpas estuvieran lo más alejadas posible del altar desde donde el Papa dio la misa, según contaron fuentes religiosas a LA NACION.

La contratación de la empresa DF Entertainment como organizadora de las carpas –las hubo para autoridades, obispos y prensa– corrió a cuenta de la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Diego Santilli. Tuvo un costo de $8690 millones y comprendió la producción integral y coordinación general de la misa ante el Monumento de los Españoles, así como la vigilia que se realizará esta noche con los jóvenes.

Vigilia del Papa XIV en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires. Presidencia

Según se desprende de la “Guía para invitados” del gobierno de la Ciudad, el ingreso al sector de invitados estuvo habilitado entre las 6.30 y las 8.30; la misa comenzó 11.30. El acceso se realizó por Plaza Italia con un código QR de la aplicación Quentro y el DNI. Durante la acreditación, los invitados retiraban la “pulsera de acceso al sector GCBA”. “Se recomienda protector solar, gorra y agua”, sugería el instructivo. Mientras, millones esperaban bajo el sol.