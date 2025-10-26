La policía francesa detiene a dos sospechosos por el audaz robo en el Louvre

PARÍS.– Una semana después del espectacular robo de las joyas de la corona de Francia, dos de los ladrones fueron detenidos y son actualmente interrogados por la policía. Uno de ellos fue arrestado en el aeropuerto parisino de Roissy-Charles De Gaulle el sábado por la noche mientras se preparaba para tomar un vuelo a Argelia. El otro se aprestaba a viajar a Malí. A pesar de la detención de dos de los cuatro sospechosos, el botín estimado en 88 millones de euros seguía este domingo sin encontrarse.

Una semana de intensa persecución fue suficiente para desmantelar una primera parte del equipo que robó el Louvre el domingo pasado. La operación fue llevada a cabo alrededor de las 22 por la Brigada de Represión del Crimen Organizado (BRB, por sus siglas en francés), encargada de las investigaciones, que movilizó a más de 100 investigadores.

Al mismo tiempo, un segundo individuo también fue arrestado por la policía judicial de París en Seine-Saint-Denis. Los dos hombres, ambos de unos 35 años, residentes en ese departamento suburbano de París, fueron puestos bajo custodia policial por robo en banda organizada y asociación de malhechores criminal.

Por el momento, sin embargo, las ocho joyas de la corona de Francia sustraídas y evaluadas en 88 millones de euros, aún no habrían sido recuperadas.

Desde las primeras horas, tras ese espectacular robo que reveló las fallas en la seguridad del museo más famoso del mundo, tanto el presidente Emmanuel Macron como el ministro del Interior, Laurent Nuñez, se mostraron confiados en la pronta resolución del caso.

Un integrantes de la seguridad privada del museo recorre los accesos de ingreso en el museo (AP Photo/Thomas Padilla) Thomas Padilla� - AP�

Según fuentes policiales, los delincuentes arrestados, conocidos de las fuerzas del orden, habrían sido identificados casi de inmediato, aunque los investigadores habrían preferido seguirlos hasta poder localizar a toda la banda y, así, recuperar las joyas.

En la galería de Apolo, los ladrones dejaron numerosas pistas, incluyendo más de “150 muestras de ADN, huellas dactilares y otras” que se tomaron en el lugar del rocambolesco robo, detalló el jueves pasado la fiscal de París, Laure Beccuau, quien también se había mostrado “optimista”.

Los análisis “implican plazos, aunque son prioritarios para los laboratorios”, explicó la alta magistrada. Los “resultados en los próximos días” podrían abrir “pistas, especialmente si los autores estaban fichados”, añadió.

En su huida del museo, los cuatro delincuentes dejaron caer una corona de la emperatriz Eugenia, una joya con 1354 diamantes, 113 rosas y 56 esmeraldas, que luego fue recuperada por los investigadores. Al mismo tiempo, los expertos se apoderaron de material utilizado por el comando: dos amoladoras, un soplete, gasolina, guantes, un walkie-talkie, un chaleco amarillo y una frazada así como esa corona imperial.

El análisis de la videovigilancia también permitió seguir la ruta de escape de los delincuentes a través de París y en departamentos limítrofes. Para rastrear esa pista, la policía también contó con imágenes de cámaras públicas y privadas, como autopistas, bancos y empresas. Los policías están ahora tras la pista de otros cómplices en una carrera contra el reloj para encontrarlos, así como las joyas de la corona.

Por esa razón, la fiscal de París lamentó una “divulgación precipitada” de la información sobre las detenciones. “Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte personas informadas, sin consideración por la investigación”, declaró Beccuau, en un comunicado, refiriéndose a la detención de los dos atracadores.

Críticas a la filtración

“Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación del centenar de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para aportar cualquier precisión”, continuó la magistrada, indicando que comunicará “elementos complementarios al final de esta fase de detención”.

Visiblemente satisfecho, el flamante ministro del Interiorenvió por X sus “sinceras felicitaciones a los investigadores”.

Visitantes del Louvre hacen fila en el ingreso a la Pirámide (AP Photo/Thomas Padilla) Thomas Padilla� - AP�

“Mis más sinceras felicitaciones a los investigadores que han trabajado sin descanso” para la detención de los dos atracadores. El trabajo debe continuar respetando el secreto de la investigación bajo la autoridad de la jurisdicción interregional especializada de la fiscalía de París”, advirtió Nuñez.

Tras el espectacular robo, mientras la Galería de Apolo del Louvre seguía cerrada al público, las autoridades decidieron trasladar el viernes pasado una parte de la colección de las joyas que no fueron robadas, así como algunas de las piezas más valiosas del museo al Banco Central de Francia.

Las colecciones fueron depositadas en la principal cámara blindada del banco, una caja fuerte enterrada a 26 metros bajo tierra donde también se hallan casi todas las reservas de oro francesas así como varios tesoros nacionales.

Este espacio ultra seguro acoge desde hace varios años los preciosos Cuadernos de Leonardo da Vinci, valorados en más de 600 millones de euros. Un valor sin comparación posible con el botín –igualmente colosal– del robo en el Louvre, evaluado en 88 millones de euros.