Un pasajero español evacuado del crucero con hantavirus dio positivo en plena cuarentena

Uno de los catorce españoles evacuados del crucero MV Hondius, quienes permanecen bajo un estricto aislamiento en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, dio positivo provisional por hantavirus en su primera prueba PCR.

La ministra de Sanidad, Mónica García, precisó a través de su cuenta de X que el paciente se encuentra “sin síntomas y con buen estado general, bajo seguimiento clínico continuo y conforme a los protocolos de seguridad y control epidemiológico establecidos”.

El posteo de la ministra de Sanidad de España

Además, remarcó que los otros trece pasajeros “dieron negativo” y que las autoridades sanitarias aguardan los “resultados definitivos”.

El gobierno de Pedro Sánchez especificó que los 14 ciudadanos españoles evacuados del MV Hondius se mantendrán en cuarentena por 42 días en los que se irán repitiendo los análisis para comprobar su estado de salud.

El período de aislamiento, vigente desde el 6 de mayo, tenía como fecha de finalización el 17 de junio. Sin embargo, los plazos de la cuarentena quedaron supeditados a la ratificación del diagnóstico: de confirmarse el positivo del pasajero español y considerarse al resto como contactos estrechos, el cronograma sanitario deberá reiniciarse.

Los catorce pasajeros españoles arribaron el domingo por la tarde al centro médico militar tras desembarcar en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. Desde allí, un avión sanitario de las Fuerzas Armadas los trasladó hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde abordaron autobuses escoltados por fuerzas de seguridad para su ingreso final al hospital.

Una lancha de la Guardia Civil española navega mientras el crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, atraca en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife JORGE GUERRERO - AFP

La cuarentena forma parte de la segunda fase del operativo tras el desembarco y la repatriación de la mayoría de los viajeros del MV Hondius.

Hay 121 evacuados que están en cuarentena en diferentes países. Tres de ellos están contagiados. Se trata de una mujer francesa cuyo estado se agravó y de dos ciudadanos de Estados Unidos, uno con resultado positivo asintomático y otro con manifestaciones leves.

A bordo del crucero, que comenzó la travesía con 175 personas, había un solo ciudadano argentino que no reportó indicios de haberse contagiado y ya fue evacuado.

El crucero MV Hondius, con bandera holandesa y afectado por el hantavirus, recibe provisiones de una embarcación en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife JORGE GUERRERO - AFP

El crucero de lujo, que partió el 1 de abril desde Tierra del Fuego y cubría la ruta entre Ushuaia-Cabo Verde con escalas intermedias en islas del Atlántico, se transformó en una pesadilla para los pasajeros y la tripulación: dos hombres y una mujer murieron luego del inicio de la travesía a raíz de la enfermedad. Se trata de un matrimonio neerlandés y una mujer de nacionalidad alemana cuyo cuerpo aún permanece en la embarcación.

Además, hay ocho pasajeros internados en centros de salud de Johannesburgo, Zúrich, Düsseldorf, París, Estados Unidos y Países Bajos, que fueron evacuados de la embarcación entre la isla Santa Elena, Cabo Verde y Canarias.

La cepa detectada entre los infectados es la Andes, la única que puede transmitirse de persona a persona tras el contacto con el ratón colilargo, que elimina el virus a través de orina, heces y saliva.