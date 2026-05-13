Una multitudinaria peregrinación iluminó Portugal en la víspera de la festividad de Nuestra Señora de Fátima

El Santuario de Fátima reunió este martes por la noche a unas 250.000 personas durante la tradicional Procesión de las Velas realizada en la víspera de la celebración de Nuestra Señora de Fátima. La convocatoria marcó uno de los momentos centrales de la peregrinación del 13 de mayo en Portugal y mostró una masiva presencia de fieles que caminaron con velas encendidas por el predio religioso y sus alrededores.

Las imágenes difundidas desde el santuario mostraron una extensa concentración de peregrinos iluminando la noche con velas frente a la explanada principal del recinto religioso. Según informó el medio portugués Jornal de Notícias, muchos de los asistentes se caminaron desde distintos puntos del país para participar de las celebraciones. El encuentro se realizó en el marco de una nueva conmemoración de las apariciones marianas de 1917, cuando, según la tradición católica, la Virgen María se presentó ante tres niños pastores en Cova de Iría, en Fátima.

Entre el 1° de enero y el 11 de mayo de este año participaron 1.112.762 fieles en las celebraciones realizadas en Fátima

La celebración, que se llevará a cabo este miércoles, incluirá, según informó el medio portugués, una eucaristía encabezada por Rui Valério, Patriarca de Lisboa, en coincidencia con el 45° aniversario del atentado sufrido por el papa Juan Pablo II en la Plaza San Pedro. De acuerdo con las autoridades del santuario, la ceremonia será celebrada con el cáliz que el pontífice polaco entregó durante una de sus visitas al lugar.

Miles de velas iluminaron el Santuario de Fátima, en Portugal

Los datos difundidos por el rector del santuario, Carlos Cabecinhas, reflejaron además un incremento sostenido de peregrinos fuera de las fechas religiosas más importantes. Entre el 1° de enero y el 11 de mayo de este año participaron 1.112.762 fieles en las celebraciones realizadas en Fátima, cifra superior a la registrada en el mismo período de 2025.

Durante los primeros meses de 2026, el santuario recibió 1314 grupos de peregrinos. Aunque el número total de grupos resultó levemente menor al del año pasado, la mayoría llegó desde el exterior. Según las cifras oficiales, 979 grupos provenían de otros países y 335 eran portugueses. Entre las delegaciones extranjeras se destacaron las de España, Polonia, Estados Unidos, Italia y Corea del Sur.

El Santuario de Fátima se llenó de gente en la víspera de su festividad

Las autoridades religiosas también señalaron un aumento de visitantes procedentes de Brasil y atribuyeron ese fenómeno al crecimiento de la devoción a Nuestra Señora de Fátima en América Latina y a la difusión internacional de las celebraciones a través de transmisiones online.

La programación diaria del santuario incorporó desde el año pasado procesiones nocturnas con velas durante todo el año, incluso en invierno, debido a la presencia constante de peregrinos fuera de las fechas tradicionales. Ese ritual solo se suspende cuando las condiciones climáticas impiden su realización.