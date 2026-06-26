La pregunta que desvela a los rescatistas con el paso de las horas tras el doble terremoto en Venezuela

No existe una cifra concreta que indique cuánto tiempo puede sobrevivir alguien atrapado entre los escombros tras un terremoto, advierten los investigadores.

Para quienes no han podido escapar de un edificio antes de que se derrumbe, las posibilidades de sobrevivir dependen de muchos factores, como: ¿Qué gravedad tienen las lesiones?, ¿hay acceso a comida y agua?, ¿qué altura tenía el edificio?, ¿pueden respirar los sobrevivientes?.

Un rescatista corta las barras de acero de un edificio colapsado con una amoladora angular en Caracas, el 25 de junio de 2026 JUAN BARRETO - AFP

Las autoridades venezolanas estiman que podría haber cientos de personas aún atrapadas bajo los edificios derrumbados tras los dos potentes terremotos consecutivos que sacudieron el país el miércoles. A las organizaciones comunitarias locales y los equipos de emergencia de Venezuela se han sumado familiares, vecinos y desconocidos para excavar en busca de sobrevivientes, mientras que equipos de rescate adicionales de varios países se apresuran a unirse a las labores.

La ventana de posibilidad

Las primeras 24 a 48 horas tras un terremoto son cruciales para encontrar supervivientes, dijo Jarone Lee, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Harvard que lleva más de una década estudiando y participando en respuestas ante desastres. Otros expertos sostienen que hay un margen de tiempo “dorado” de 72 horas durante el cual se pueden salvar la mayor cantidad de vidas.

Pero en ocasiones, la esperanza puede durar más que estas pautas. Dos hermanos turcos sobrevivieron unos ocho días bajo los escombros antes de ser rescatados en 2023. Ese año, un terremoto en la frontera entre Siria y Turquía se cobró la vida de más de 50.000 personas, según estimaciones de las Naciones Unidas.

Trabajadores de rescate y voluntarios buscan entre los escombros de un edificio derrumbado en Caracas, el 25 de junio de 2026 MARYORIN MENDEZ - AFP

“Las posibilidades de encontrar supervivientes en un edificio derrumbado al cabo de cinco a siete días son escasas, pero no imposibles”, dijo Lee.

En algunos casos, los edificios derrumbados crean cavidades –o “espacios vacíos”, como los llaman algunos investigadores– en los que los supervivientes quedan atrapados, pero no aplastados. Dependiendo de la disponibilidad de aire, agua y comida, la gente puede sobrevivir durante días o incluso semanas seguidas, aunque estos casos son poco frecuentes. Las personas que están atrapadas pero ilesas siguen corriendo el peligro de quedar expuestas a las inclemencias del tiempo o de sufrir por falta de comida y agua. El aire cargado de polvo puede resultar asfixiante.

Voluntarios buscan posibles víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, cerca de Caracas, el 25 de junio de 2026 FEDERICO PARRA - AFP

Venezuela tiene un clima relativamente cálido, así que las muertes por frío no son una preocupación tan grande para la gente atrapada entre los escombros, dijo Ilan Kelman, un profesor que estudia desastres y salud en el University College de Londres. Pero los recursos médicos en Venezuela –que ha sufrido regularmente escasez de productos básicos en los últimos años– ya estaban al límite antes de los terremotos.

Lee dijo que pueden producirse algunas muertes justo después de los terremotos, cuando quienes intentan rescatar a sus familiares se precipitan a entrar en edificios que aún son inestables.

Una tragedia previsible

Otro gran peligro para el personal médico de emergencias es la posibilidad de réplicas. Basándose en décadas de datos históricos, el Servicio Geológico de Estados Unidos predijo que era probable que se produjera al menos una réplica de magnitud 5,0 o superior durante la próxima semana.

La calidad de las infraestructuras es un factor clave para determinar hasta qué punto puede ser mortal el colapso de un edificio. Las imágenes de destrucción que llegan de Venezuela sugieren que muchos de los edificios derrumbados estaban construidos con hormigón frágil sin el refuerzo de acero adecuado, dijo Christian Málaga–Chuquitaype, ingeniero estructural del Imperial College de Londres especializado en resiliencia sísmica.

Miembros del equipo colombiano de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) descargan equipo al llegar a La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026 FEDERICO PARRA - AFP

Kelman dijo que es más acertado considerar las muertes durante los terremotos como consecuencia de decisiones políticas anteriores, en lugar de como tragedias naturales inevitables.

“Los terremotos no matan a la gente, lo que mata es el colapso de las infraestructuras”, dijo, haciendo hincapié en la importancia de crear y hacer cumplir las normas de seguridad en la construcción, y de garantizar que la población esté preparada.