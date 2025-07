La presidenta de México repudió a la argentina que realizó insultos racistas contra un agente de tránsito

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, repudió a la mujer argentina -identificada como Ximena Pichel- que expresó insultos racistas contra un agente de tránsito en plena vía pública. El hecho ocurrió en la colonia Hipódromo Condesa, un barrio tradicional de la capital, y quedó registrado en un video que se difundió en las redes sociales.

En las imágenes, la mujer insultó con expresiones racistas al oficial que intentaba colocar un inmovilizador (conocido como “araña”) a su vehículo, por estar mal estacionado y sin pagar parquímetro.

“No me estés insultando, pinche negro. Odio a los negros como tú, los odio por nacos”, se la escucha gritar, mientras gesticula con violencia.

Una argentina se volvió viral en México tras utilizar insultos racistas contra la Policía local

Sheinbaum calificó la escena como “aberrante” y expresó su solidaridad con el agente. “Deplorable, la verdad. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos”, sostuvo la mandataria, quien además remarcó que “cualquier mujer u hombre que quiera venir a vivir a la Ciudad de México, o a cualquier lugar del país, tiene que respetarnos”.

La respuesta del policía, quien le señaló su actitud racista y le pidió retirarse del lugar, no logró calmar la situación. En un primer momento, el video fue difundido por la propia Pichel a través de sus redes sociales, pero más tarde sus perfiles fueron puestos en modo privado. En México, fue rápidamente apodada como “Lady racista”.

La presidenta también aprovechó para rechazar otras expresiones de odio, como las consignas xenófobas que circularon durante una reciente marcha contra la gentrificación, donde se pronunciaron frases como “Gringo Go Home”.

En ese marco, Sheinbaum subrayó: “Todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo. Los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos”.

El repudio de las autoridades de la ciudad de México

Las autoridades de la ciudad de México, a través de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, también condenaron el hecho mediante un comunicado institucional. “El racismo es una forma de violencia que vulnera la dignidad humana y atenta contra el principio de igualdad consagrado en el marco normativo nacional e internacional”, señaló el organismo.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a comprometerse con la construcción de una sociedad libre de discriminación y recordaron que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental para la convivencia democrática.

Ximena Pichel se presentaba públicamente como modelo, actriz y cantante, aunque tras la viralización del video sus perfiles quedaron desactivados. Hasta ahora, no brindó declaraciones sobre el episodio que protagonizó el México, donde, por su manera de hablar, parece residir hace tiempo.

Ximena Pichel es una modelo argentina radicada en México que se hizo viral por sus dichos racistas contra un agente de tránsito

Según el medio mexicano El Universal, ha colaborado en comerciales, campañas de belleza y maquillaje, vestidos de novia y en producciones con TV Azteca.

En su cuenta de Tik Tok -donde tiene casi 3000 seguidores-, comparte su trabajo como modelo y videos donde hace la mímica de frases virales. Sin embargo, no sube contenido allí desde 2023. En tanto, en Instagram tiene cerca de 550 seguidores y su cuenta se encuentra privada desde que se viralizaron sus dichos contra el agente de tránsito.