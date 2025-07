Quién es Ximena Pichel, la argentina que increpó con insultos racistas a un agente de tránsito en México

En las últimas horas, se volvió viral un video en que se ve a una mujer argentina que increpa con insultos racistas a un agente de tránsito en México. Se trata de Ximena Pichel, una modelo argentina que en las redes sociales se ganó el nombre “Lady Racista”.

Quién es Ximena Pichel

La joven pareciera estar erradica en México hace tiempo. Se identifica en sus redes sociales como “mamá, actriz, modelo y cantante”. Según el medio mexicano El Universal, ha colaborado en comerciales, campañas de belleza y maquillaje, vestidos de novia y en producciones con TV Azteca.

Quién es Ximena Pichet

En su cuenta de TikTok ―donde tiene casi 3000 seguidores―, comparte su trabajo como modelo y videos donde hace la mímica de frases virales. De todos modos, no sube contenido allí desde 2023. En tanto, en Instagram tiene unos 550 seguidores y su cuenta se encuentra privada desde que se viralizaron sus dichos contra el agente de tránsito.

A su vez, en el sitio IMDb Pichel tiene acreditada una aparición en la telenovela Entre el amor y el deseo, que se transmitió en 2021 por TV Azteca. El elenco estaba encabezado por Lorena Rojas, Víctor González y Alexandra Graña. La argentina interpretó el papel de Estela en un solo capítulo. Ella misma compartió en sus redes sociales un fragmento de su actuación.

El trabajo de Ximena Pichel como actriz

Cómo fue el incidente en que la modelo argentina increpó al agente de tránsito en México

El episodio ocurrió en la Colonia Condesa, cuando el oficial intentó colocarle un inmovilizador —conocido en México como “araña”— a su vehículo por estar mal estacionado y sin pagar parquímetro. “No me estés insultando pinche negro, no me estés insultando cul… Odio a los negros como tú, los odio por nacos”, gritaba la joven mientras hacía ademanes violentos en medio de la calle.

Una argentina se volvió viral en México tras utilizar insultos racistas contra la Policía local

En el video, que inicialmente habría sido difundido por la propia Pichel en sus redes sociales, se la escucha gritar frases como “odio a los negros como tú” y “naco de mie…”, mientras gesticulaba de forma violenta en medio de la calle. El agente le respondió que era racista y le pidió que se retirara del lugar, según reconstruyeron medios locales.

Autoridades de la ciudad de México, mediante la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, repudiaron el acto de discriminación a través de un comunicado: “El organismo, como ente comprometido con la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, condena los actos de racismo y discriminación en los que una persona dirigió insultos racistas hacia un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

En tanto, añadieron que “el racismo es una forma de violencia que vulnera la dignidad humana y atenta contra el principio de igualdad consagrado en el marco normativo nacional e internacional”. Asimismo, hicieron un llamado a la población a involucrarse activamente para construir una sociedad libre de discriminación y racismo.

Una argentina se volvió viral en México tras utilizar insultos racistas contra la Policía local. captura de video

Desde el incidente, Pichel puso sus cuentas de redes sociales en privado. La única que permanece pública es la de TikTok, en donde no publica videos desde 2023. Allí se pueden leer comentarios en repudio a sus dichos y a lo que hizo a “Lady Racista” y con insultos contra ella. Algunos usuarios hasta apuntaron contra la marca de productos para el pelo Pantene por haberla contratado para campañas publicitarias.

El comunicado de Pantene México repudiando las acciones de Ximena Pichel y desligándose de ella Instagram

En ese sentido, la cuanta oficial de la compañía en México sacó un comunicado en sus redes sociales desligándose de Pichel. “Confirmamos que la persona involucrada en el video viral no ha colaborado con Pantene, ni ha formado parte de ninguna campaña publicitaria o de influencer marketing”, señala el posteo de Instagram. Y agrega: “Rechazamos cualquier forma de racismo, de discriminación o comportamiento que atente contra la dignidad de las personas. Lo que vimos en el video viral es inaceptable, y no representa de ninguna manera los valores que defendemos como marca”.