La reacción de Díaz Ayuso a la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género

Escuchar

Tras la denuncia de violencia de género y amenazas de la ex primera dama Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso habló sobre las acusaciones y apuntó contra los movimientos feministas. “ ¿A qué hora empiezan las manifestaciones de las supuestas feministas en España y Argentina para defender a esta mujer ?”, escribió la funcionaria en su cuenta de la red social X.

Esta fue la primera reacción de la presidenta del Partido Popular (PP) de la Comunidad de Madrid -dirigente internacional cercana al presidente Javier Milei- al escándalo que pesa sobre el exmandatario y ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner.

¿A qué hora empiezan las manifestaciones de las supuestas feministas en España y Argentina para defender a esta mujer? https://t.co/IY3GRHloBR — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 13, 2024

Mientras tanto, y también desde España, Yañez llegó al consulado argentino cerca de las 15 (hora Madrid) para declarar por primera vez ante la Justicia sobre los hechos de violencia por los que denunció a su expareja.

La audiencia -prevista para las 10- empezó media hora más tarde porque la abogada de Yañez, Mariana Gallego, pidió que se le impidiera a la defensa de Alberto Fernández participar de la declaración. Esta mañana, el juez federal Julián Ercolini hizo lugar a ese pedido, según confirmaron a LA NACION fuentes del caso.

En la declaración, que se realiza vía Zoom, están presentes Yañez, su abogada y las autoridades del consulado. Por otra parte, en Buenos Aires participan de la audiencia el fiscal del caso, Ramiro González; el secretario de la fiscalía, Santiago Schiopetto; y dos funcionarias del Ministerio Público Fiscal especializadas en temas de género y asistencia las víctimas: Mariela Labozzetta, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y Malena Derdoy, responsable de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic).

La ex primera dama denunció violencia y hostigamiento. NurPhoto - NurPhoto

La denuncia de Fabiola Yañez

La expareja del dirigente peronista lo denunció por violencia física y hostigamiento durante el tiempo que duró su relación. La presentación fue ante Julián Ercolini, el juez federal del caso de los seguros. Días después, sumó una nueva acusación: habló de “violencia reproductiva” y contó que el expresidente tuvo una reacción negativa a las noticias de su embarazo.

Pese a que no ahondó más en los hechos, sí relató que durante otro embarazo sufrió patadas a su estómago. De comprobarse, este tramo de la acusación agravaría severamente la situación del expresidente. La Justicia no descarta que haya otra pérdida de embarazo en 2021, cuando ambos residían en la quinta de Olivos, sobre la que Yañez no se explayó aún.

Frente a la denuncia de Yañez, el juez Ercolini ordenó de inmediato medidas de restricción contra Fernández -incluida una prohibición de salida del país- y le encomendó al Ministerio de Seguridad que arbitre los medios para reforzar la custodia de Yañez. Además, resolvió: “Imponer a Alberto Ángel Fernández que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yañez tanto en el espacio analógico como el digital”.

Las medidas que se tomaron, de carácter urgente, incluyen la orden al expresidente de que no se acerque a ella: le impidió estar a menos de 500 metros de su domicilio o de donde ella ejerza sus actividades habituales .

LA NACION