Quién es Isabel Díaz Ayuso, la política española que se reunió con Milei en la Casa Rosada
La presidenta de la Comunidad de Madrid es licenciada en periodismo y una férrea opositora a la administración de Pedro Sánchez
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió este jueves con el mandatario Javier Milei en la Casa Rosada. Ambos mantienen una muy buena relación. En los viajes que hizo el líder libertario a España desde que asumió la presidencia no se reunió con ninguna autoridad nacional de ese país, pero sí lo hizo con Díaz Ayuso.
El encuentro de este jueves no es el primero entre ambos. Milei y Díaz Ayuso se vieron personalmente en Madrid, tanto en junio de 2024 como de 2025. En la primera oportunidad, Díaz Ayuso condecoró a Milei con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y luego ambos salieron al balcón de la Casa de Gobierno madrileña para saludar a quienes se habían congregado en la Plaza del Sol.
Al año siguiente volvieron a encontrarse en la capital española y la reunión tuvo lugar en la antesala de la disertación del mandatario argentino en el Madrid Economic Forum.
Quién es Díaz Ayuso
Importante figura de la derecha española, Díaz Ayuso (del Partido Popular), es hoy una de las dirigentes más conocidas del país, odiada por unos y venerada por otros.
Licenciada en Periodismo, esta mujer de 47 años emergió rápidamente como una política de estilo agresivo con sus rivales, colocándose sistemáticamente en las antípodas de la gestión del socialista Pedro Sánchez.
En marzo del 2021 rompió su coalición con el partido centrista Ciudadanos y convocó a elecciones anticipadas con la esperanza de capitalizar las simpatías ganadas por su oposición a las restricciones por la pandemia recomendadas por el gobierno central. Con el “todo abierto” por bandera (por la cuarentena), acuñó un insólito regionalismo madrileño presentando la región como “capital de la libertad”.
Fotogénica, con una media melena ondulada de color castaño, esta mujer se ha convertido en una especie de ídolo pop de la facción más conservadora del Partido Popular, con un estilo a menudo cizañero y controvertido.
Nacida en Madrid en octubre de 1978, colaboró varios años como periodista deportiva y trabajó en Irlanda y Ecuador antes de unirse a las juventudes del PP madrileño lideradas entonces por Pablo Casado, actual presidente de la formación. Fue él quien la designó como candidata a la presidencia regional en las elecciones de mayo de 2019. Aunque perdió frente a los socialistas, consiguió mantener el bastión conservador con una coalición de signo conservador.
Sobre la Argentina
En 2023, criticó al peronismo. “Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España”, escribió.
Días después, Ayuso volvió a hablar de la Argentina como un ejemplo negativo. “La historia está llena de ejemplos. Como la Argentina, que ha sido uno de los países más ricos del mundo y esta fuente de oportunidades y prosperidad del siglo pasado, ahora lleva décadas estancada por políticas intervencionistas a servicio del poder político. Y ahí están los datos: gasto público desbocado, una inflación que supera el 50%, desánimo, desincentivo”, afirmó.
Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España. pic.twitter.com/DLIx8wm4Uk— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 6, 2022
“Tampoco es casualidad que cada vez más argentinos y otros ciudadanos de la región vengan a vivir a Madrid, a vivir en paz, a ejercer su derecho a crecer tanto como su esfuerzo y su sacrificio les lleve sin ver cómo todo lo que han conseguido es pisoteado por la máquina de la subvención por sistema. Una estafa que a través de la dependencia tapa la mala gestión y el negocio político y que va más allá de defender al vulnerable, que es un compromiso de todos. Lo que quiere es convertirnos a todos en vulnerables”, añadió.
