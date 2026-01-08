LA NACION

Quién es Isabel Díaz Ayuso, la política española que se reunió con Milei en la Casa Rosada

La presidenta de la Comunidad de Madrid es licenciada en periodismo y una férrea opositora a la administración de Pedro Sánchez

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Eduardo Parra - Europa Press
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Eduardo Parra - Europa PressEduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió este jueves con el mandatario Javier Milei en la Casa Rosada. Ambos mantienen una muy buena relación. En los viajes que hizo el líder libertario a España desde que asumió la presidencia no se reunió con ninguna autoridad nacional de ese país, pero sí lo hizo con Díaz Ayuso.

El presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, recibieron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Casa Rosada
El presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, recibieron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Casa RosadaPrensa Gobierno

El encuentro de este jueves no es el primero entre ambos. Milei y Díaz Ayuso se vieron personalmente en Madrid, tanto en junio de 2024 como de 2025. En la primera oportunidad, Díaz Ayuso condecoró a Milei con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y luego ambos salieron al balcón de la Casa de Gobierno madrileña para saludar a quienes se habían congregado en la Plaza del Sol.

Isabel Díaz Ayuso y Milei en 2024 Eduardo Parra - Europa Press
Isabel Díaz Ayuso y Milei en 2024 Eduardo Parra - Europa PressEduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press
Milei y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este año Presidencia de Argentina
Milei y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este año Presidencia de ArgentinaPresidencia de Argentina - Presidencia de Argentina

Al año siguiente volvieron a encontrarse en la capital española y la reunión tuvo lugar en la antesala de la disertación del mandatario argentino en el Madrid Economic Forum.

Quién es Díaz Ayuso

Importante figura de la derecha española, Díaz Ayuso (del Partido Popular), es hoy una de las dirigentes más conocidas del país, odiada por unos y venerada por otros.

Licenciada en Periodismo, esta mujer de 47 años emergió rápidamente como una política de estilo agresivo con sus rivales, colocándose sistemáticamente en las antípodas de la gestión del socialista Pedro Sánchez.

En marzo del 2021 rompió su coalición con el partido centrista Ciudadanos y convocó a elecciones anticipadas con la esperanza de capitalizar las simpatías ganadas por su oposición a las restricciones por la pandemia recomendadas por el gobierno central. Con el “todo abierto” por bandera (por la cuarentena), acuñó un insólito regionalismo madrileño presentando la región como “capital de la libertad”.

Isabel Díaz Ayuso Jesús Hellín - Europa Press
Isabel Díaz Ayuso Jesús Hellín - Europa PressJesús Hellín - Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press

Fotogénica, con una media melena ondulada de color castaño, esta mujer se ha convertido en una especie de ídolo pop de la facción más conservadora del Partido Popular, con un estilo a menudo cizañero y controvertido.

Nacida en Madrid en octubre de 1978, colaboró varios años como periodista deportiva y trabajó en Irlanda y Ecuador antes de unirse a las juventudes del PP madrileño lideradas entonces por Pablo Casado, actual presidente de la formación. Fue él quien la designó como candidata a la presidencia regional en las elecciones de mayo de 2019. Aunque perdió frente a los socialistas, consiguió mantener el bastión conservador con una coalición de signo conservador.

Sobre la Argentina

En 2023, criticó al peronismo. “Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España”, escribió.

Días después, Ayuso volvió a hablar de la Argentina como un ejemplo negativo. “La historia está llena de ejemplos. Como la Argentina, que ha sido uno de los países más ricos del mundo y esta fuente de oportunidades y prosperidad del siglo pasado, ahora lleva décadas estancada por políticas intervencionistas a servicio del poder político. Y ahí están los datos: gasto público desbocado, una inflación que supera el 50%, desánimo, desincentivo”, afirmó.

Tampoco es casualidad que cada vez más argentinos y otros ciudadanos de la región vengan a vivir a Madrid, a vivir en paz, a ejercer su derecho a crecer tanto como su esfuerzo y su sacrificio les lleve sin ver cómo todo lo que han conseguido es pisoteado por la máquina de la subvención por sistema. Una estafa que a través de la dependencia tapa la mala gestión y el negocio político y que va más allá de defender al vulnerable, que es un compromiso de todos. Lo que quiere es convertirnos a todos en vulnerables”, añadió.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El oficialismo insiste con privatizar Aerolíneas Argentinas pero asume que no es una urgencia para principios de 2026
    1

    El oficialismo insiste con privatizar Aerolíneas Argentinas pero asume que no es una urgencia para principios de 2026

  2. Milei aseguró que no romperá lazos comerciales con China a pesar de su alineamiento con Estados Unidos
    2

    Milei dijo que no romperá lazos comerciales con China a pesar de estar alineado con Estados Unidos

  3. Dirigentes ligados al radicalismo presentaron un amparo contra el DNU que reconfiguró la SIDE
    3

    Dirigentes ligados al radicalismo presentaron un amparo contra el DNU que reconfiguró la SIDE

  4. El Gobierno sostiene su apoyo al plan de Trump, pero mantiene canales de diálogo con María Corina Machado
    4

    El Gobierno sostiene su apoyo al plan de Trump en Venezuela, pero mantiene canales de diálogo con María Corina Machado

Cargando banners ...