La defensa de una famosa política española a Julio Iglesias tras el escándalo

Las denuncias por presunta agresión sexual y maltrato presentadas contra Julio Iglesias por parte de dos exempleadas de servicio doméstico generaron múltiples repercusiones en España y abrieron un debate con posturas enfrentadas dentro del arco político. En este contexto, no pasó desapercibida la defensa al cantante por parte de una famosa política española.

La figura pública de ese país que salió públicamente a respaldar al artista es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las caras más relevantes del Partido Popular. Su postura la ubicó en el centro de la polémica, al diferenciarse de otros dirigentes que reclamaron prudencia o directamente exigieron que se investiguen los hechos.

Ayuso aseguró que no se sumará “jamás” al “desprestigio” de Julio Iglesias, a quien definió como “el cantante más universal de todos”. La dirigente expresó su postura a través de las redes sociales en respuesta a los pedidos de la oposición para que se revisen los reconocimientos oficiales otorgados al músico a lo largo de su carrera.

“La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”, escribió la presidenta madrileña, luego de que referentes del partido Más Madrid reclamaran que se le retire la Medalla de Oro de la Comunidad concedida en 2012.

Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda.



La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 13, 2026

Ayuso también cuestionó lo que definió como un “silencio cómplice” de la “ultraizquierda” frente a situaciones de violencia contra las mujeres en otros países. “Las mujeres violadas están en Irán”, escribió.

La postura de la mandataria, quien días atrás visitó la Argentina y estuvo reunida con el presidente Javier Milei, no fue compartida por todos los referentes del Partido Popular (PP). El máximo líder de esta agrupación, Alberto Núñez Feijóo, se desmarcó de la defensa de la dirigente madrileña y pidió que se avance en la investigación. “Las denuncias son muy graves”, afirmó el dirigente popular en una entrevista televisiva al referirse a las informaciones publicadas por los medios Eldiario.es y Univision Noticias. El líder del PP reconoció estar “muy, muy sorprendido” por lo revelado y sostuvo que “conviene saber si esto es verdad”. Además, agregó que es necesario conocer “exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo”.

Tras el escándalo, referentes de la política española piden retirar medallas y méritos al legendario artista PAUL BERGEN - ANP

Desde el ala conservadora del partido, no solo Ayuso salió en defensa del cantante. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también minimizó el reclamo para retirarle los reconocimientos oficiales otorgados por la ciudad y la comunidad. “¿Por qué deberíamos hacerlo?”, dijo el mandatario sobre la posibilidad de privar al músico del título de Hijo Predilecto de Madrid, concedido en 2015.

En contraste, desde Sumar y otros sectores de la izquierda reclamaron una respuesta institucional contundente. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió retirar las medallas como una medida “ejemplarizante”.

“Una cosa es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad de carácter ético”, afirmó Díaz en declaraciones a TVE. Además, adelantó que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tomará decisiones sobre la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgada a Julio Iglesias en 2009.

A sus 82 años, Julio Iglesias protagoniza uno de los mayores escándalos de su carrera BERTRAND GUAY - AFP

Díaz también acusó a Isabel Díaz Ayuso de “machismo” por su defensa del cantante y consideró que “lo que hace es colocarse del lado del presunto agresor”. Desde el PSOE, el partido de la presidencia, la postura fue acompañar el avance de la investigación, procedimiento que ya está en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional española.

Julio Iglesias, en 2010, en República Dominicana Splash News SN/The Grosby Group

La palabra de las exempleadas

Las denuncias por supuestas conductas de violencia física y verbal recaen sobre el artista de 82 años a partir de los testimonios de dos exempleadas. Una de ellas trabajó en el servicio doméstico y la otra como fisioterapeuta. Ambas aseguraron haber sido víctimas de agresiones sexuales y humillaciones durante el período en que se desempeñaron laboralmente junto al cantante.

El artista, hace unos años y mostrando dificultades para caminar, junto a dos acompañantes en las playas de Punta Cana Mega/The Grosby Group

Los medios elDiario.es y Univision Noticias señalaron que para reconstruir el contexto de los hechos contactaron a 15 extrabajadores de ese círculo. Entre ellos hubo personal doméstico y profesionales que se desempeñaron entre fines de la década de 1990 y 2023 en residencias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Según el informe periodístico, “estas entrevistas describen las condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias”.

En ese marco, una de las mujeres definió al artista como “una persona muy controladora” que ejercía el poder “a través del miedo” y relató que el clima laboral estaba atravesado por discusiones frecuentes y estallidos de enojo frente a tareas que no se ajustaban a sus exigencias, lo que mantenía a las empleadas en un estado de alerta constante.