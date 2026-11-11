La reina Máxima Zorreguieta tocó el gong y causó furor con un sofisticado look monocromático

Tras su visita a Ghana, la reina Máxima regresó a los Países Bajos y rápidamente retomó su agenda laboral. El martes 10 de noviembre visitó el Museo Bonnefanten para inaugurar una nueva exposición y, fiel a su estilo, su look dio que hablar. La monarca acostumbra a vestirse acorde a los eventos a los que asiste y este no fue la excepción. Se lució con un outfit monocromático de tres piezas que se complementó a la perfección con la arquitectura del lugar y causó sensación.

Zorreguieta visitó la ciudad de Maastricht, Limburgo, para inaugurar la muestra Cooking from the Fridge, acompañada por el director del museo, Stijn Huijts. La exposición, que estará abierta hasta el 5 de septiembre de 2027, cuenta con 270 obras que fueron adquiridas a lo largo de los últimos 30 años por los museos Bonnefanten, Schunck, en Heerlen, y Het Domein, en Sittard, y que ahora son presentadas como una exposición totalmente nueva. “De la pintura al vídeo y de la fotografía a las instalaciones: la exposición presenta una sorprendente mezcla llena de nuevas perspectivas y conexiones inesperadas. Juntos, muestran la riqueza del arte en el sur de Limburgo”, indicaron desde el museo.

La reina Máxima inauguró la muestra Cooking from the Fridge en el Museo Bonnefanten (Foto: Instagram @bonnefanten)

La reina realizó una visita al museo, observó la exposición, conversó con artistas y directivos y fue invitada a hacer sonar el gong en el escenario. Como era de esperarse, su look de Natan Couture, su firma de cabecera, no pasó inadvertido.

La reina se lució con un look celeste de capa, blusa, falda y turbante (Foto: Instagram @bonnefanten)

Llegó vestida con un set de tres piezas color celeste compuesto por una capa —que luego se quitó para tener mayor comodidad—, una blusa de satén de manga larga y cuello cerrado y una falda tubo tiro alto con un tajo en la parte delantera. El accesorio central fue el turbante, que demandó que se recogiera el cabello e incluyó guantes y una minibag a tono. Para cortar con lo monocromático, optó por un par de stilettos color nude.

A Máxima Zorreguieta la sorprendieron con un show de música y baile y no dudó en sumarse a la fiesta

La semana pasada la monarca de 55 años estuvo en Ghana para encabezar una visita en su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA), organizada para “dialogar con usuarios de servicios financieros, representantes gubernamentales, organizaciones de desarrollo e instituciones financieras sobre servicios y políticas que mejoren la resiliencia financiera y el bienestar de la población ghanesa”, explicaron desde la casa de Orange-Nassau.

Su estadía incluyó una reunión con el Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II, en el Palacio de Manhyia y, cuando llegó al aeropuerto de Kumasi, se encontró con una comitiva con música y baile que la esperaba. Ella, fiel a su estilo, no dudó en sumarse: se colgó la cartera a la altura del codo para liberar las manos y, con una divertida sonrisa y encantada con la bienvenida, empezó a copiar los movimientos.

Máxima Zorreguieta volvió a bailar y sorprendió a todos (Video: Instagram @patrickvkatwijk)

Para esta oportunidad, optó por un outfit colorido y cómodo: una blusa de manga larga con una estampa de arabescos en tonos marrón, blanco y anaranjado, con un cinturón para definir la cintura, y la complementó con una falda larga haciendo juego. Sumó una cartera marrón, pulseras y anteojos de sol y se recogió el cabello en un rodete bajo.