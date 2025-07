La relación entre EE.UU y Colombia vuelve a tensarse con llamados a consultas de embajadores

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos este jueves, después de que LA Casa Blanca ordenara más temprano retirar al encargado de negocios de la embajada en Bogotá en medio de “profundas preocupaciones” por la relación entre los dos países.

“Corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNamara, encargado de la embajada de Estados Unidos en Colombia, llamo a consultas a nuestro embajador Daniel García-Peña en los Estados Unidos”, dijo Petro en su cuenta de X. “Daniel debe venir a informarnos del desarrollo de la agenda bilateral a la que me comprometí desde el inicio de mi gobierno”.

Todas mi cartas y comunicaciones al presidente Trump, las he escrito personalmente y éste comunicado igualmente, lo hago desde mi pensamiento y mis manos:



Corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNámara, encargado de la embajada de EEUU en Colombia, llamo a… https://t.co/Vbre8ewkM2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 3, 2025

Más temprano, el encargado de negocios John McNamara, máximo diplomático estadounidense en Bogotá, fue llamado a consultas “luego de repudiables e infundadas declaraciones de los más altos cargos del gobierno de Colombia”, según declaró la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

Aunque la vocera no detalló a qué declaraciones específicas se refieren, la decisión coincide con reclamos públicos hechos por Petro al gobierno estadounidense por un supuesto plan para presionar su salida del poder que habría impulsado su excanciller Álvaro Leyva.

“Hay un golpe en flagrancia y hay que investigarlo y solicitarle a la justicia de los Estados Unidos que investigue”, aseguró Petro la víspera en su cuenta de X.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Santiago Saldarriaga - AP

Leyva, según audios revelados por el diario El País, habría intentado buscar a los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez para convencerlos de ejercer “presión internacional” que derivara en la salida de Petro del poder. Leyva habría buscado acercarse al secretario de Estado en su supuesto plan.

Ambos congresistas han negado cualquier vínculo con el supuesto plan golpista del excanciller.

Petro ha denunciado múltiples amenazas en su contra, algunas que provendrían de grupos armados ilegales, y de un “golpe blando” en el que sus opositores buscarían sacarlo del poder usando la institucionalidad. En uno de los episodios, aseguró que fue alertado por la Embajada estadounidense, lo que evitó que fuera concretado.

“Las veces que me han querido matar me ha ayudado el gobierno anterior de los Estados Unidos”, señaló Petro. “De aquí en adelante, sigue la espada de Bolívar su camino libertario, y la energía de la luz, y el pueblo vibrante ¿y el gobierno de los Estados Unidos?”.

El canciller de Colombia Álvaro Leyva asiste a una conferencia con delegados internacionales sobre la crisis política de Venezuela, en Bogotá, Colombia, el 25 de abril de 2023. Fernando Vergara - AP

“No es más que una conspiración [de Leyva] con el narcotráfico y con la extrema derecha aparentemente colombiana y norteamericana”, declaró Petro el lunes.

Además del llamado a consultas a McNamara, Estados Unidos tomará otras medidas “para que quede clara nuestra profunda preocupación por el estado actual de la relación bilateral”, dijo Bruce.

La vocera no detalló que acciones tomaría Washington, pero subrayó que Colombia sigue siendo “un socio estratégico esencial” más allá de las diferencias con el actual gobierno de Petro.

“Estamos comprometidos en una estrecha cooperación sobre nuestras prioridades compartidas, incluyendo la seguridad regional y la estabilidad”, añadió.

Relación crispadas

La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos se ha visto afectada por choques entre Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, con episodios de crisis diplomática por la guerra arancelaria y la deportación de migrantes.

Recientemente, el gobierno colombiano rechazó extraditar a Estados Unidos a dos guerrilleros requeridos por delitos de narcotráfico.

Esta combinación de imágenes, creada el 26 de enero de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump en Las Vegas, Nevada, el 25 de enero de 2025, y al presidente colombiano Gustavo Petro en Bogotá el 31 de mayo de 2024. MANDEL NGAN - AFP

Además, Petro criticó el centro de detención de migrantes que Trump levantó en Florida en medio de los Everglades. “Estoy en completo desacuerdo con estos campos de concentración para migrantes muchos de ellos colombianos. El migrante es un trabajador”, defendió el mandatario.

Colombia ha sido tradicionalmente el principal socio de Estados Unidos en América Latina.

Renuncia de Sarabia

En tanto, en un jueves convulsionado para Colombia, Petro aceptó hoy públicamente la renuncia, también pública, de su ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, que abandonó el cargo por “decisiones” que se tomaron en las últimas horas en el gobierno que no compartía.

La canciller colombiana, Laura Sarabia, en una conferencia de prensa Alex Brandon - AP

“En los últimos días, se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, precisó la canciller, en una carta pública dirigida al mandatario.

Aunque Sarabia no precisó en su mensaje cuáles eran esas “decisiones” para el país era evidente que su posición en el Ejecutivo estaba en entredicho, luego que el presidente le quitara el manejo del contrato para la fabricación de los pasaportes y se lo encomendara a su jefe de despacho, Alfredo Saade.

Sarabia había planteado que debía extenderse por unos meses el actual contrato que el Estado tiene con la firma privada Thomas Greg & Sons, que a lo largo de varios años ha hecho las cartillas de los pasaportes, dado que la decisión de pasarle esa elaboración a la Imprenta Nacional no era acertada por la falta de experticia y adecuación, pese a contar con el apoyo técnico y tecnológico del gobierno de Portugal.

Petro ha insistido desde su llegada al cargo que esto debe hacerlo el Estado, al advertir que la información de los colombianos dentro y fuera del país, suministrada para su elaboración no puede estar en manos de privados, por supuestos riesgos y eventuales usos de esa data.

“Deseo a Laura Sarabia la mejor de las suertes. Creo que fue vital en la campaña por su orden y disciplina, estuvo siempre y firme en el equipo de acción al que pertenecía, yo como orador y candidato, ella como hormiguita organizadora”, expresó Petro ante la renuncia.

Agregó que “hay que poner el corazón en los más pobres, en lo justo, nunca dejarse conquistar por la codicia. La codicia es la enemiga de la revolución y de la vida”. “Espero que hoy Laura sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció. Buen viento y buena mar”, expresó Petro a quien fuera una de sus más fieles escuderas.

Sarabia llegó al gobierno inicialmente como jefe del despacho, luego se vio envuelta en la vorágine provocada por la filtración de los audios en los que ahora ministro del Interior, Armando Benedetti, la insultaba porque no tenía juego político y amenaza con contar un supuesto hecho que lo enviaría a él, a ella y a Petro a la cárcel.

Tras salir del gobierno, Sarabia, de 31 años, regresó como directora del Departamento de Prosperidad Social y luego fue encargada del Departamento Administrativo de la Presidencia y el pasado 20 de enero Petro sorprendió al país con la designación de su mano derecha como Canciller, pese a su juventud.

Agencias AFP, AP y Reuters