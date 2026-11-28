MÉXICO.– La relatora de la ONU sobre los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, viajó este sábado a México desde Costa Rica, donde el gobierno bloqueó su ingreso aduciendo una alerta por “vínculos con actos terroristas”.

Albanese llegó el jueves al aeropuerto que sirve a la capital del país centroamericano por un título honoris causa en la Universidad de Costa Rica (UCR), pero le prohibieron entrar debido a una presunta alerta internacional emitida en su contra.

La relatora consiguió una orden judicial para descansar unas horas en la madrugada del sábado en un hotel cercano al aeropuerto antes de volar hacia México. “Gracias, pueblo de Costa Rica. Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre”, escribió en X.

Francesca Albanese mira a la cámara a su llegada a la capital mexicana CARL DE SOUZA - AFP

“Me dejaron un día y medio en el aeropuerto, en condiciones difíciles. Yo sé que en esta región se siente mucho la presión de los vecinos”, declaró tras a aterrizar en Ciudad de México, en medio de una treintena de activistas y simpatizantes propalestinos que la recibieron.

La relatora destacó que en contraste con el gobierno, la gente de Costa Rica le mostró “humanidad”. “Tengo que saludar, en primer lugar, al pueblo de Costa Rica, que su gobierno no me ha dejado ver, abrazar”, afirmó.

Blanco frecuente

Albanese se ha convertido en una de las voces internacionales más críticas con la actuación de Israel en Gaza, lo que la hace blanco frecuente de funcionarios y gobiernos favorables a Israel. Estados Unidos le impuso sanciones económicas y la prohibición de entrada al país.

La UCR, la más importante de Centroamérica, le otorgó el viernes un título honoris causa durante una ceremonia que siguió por videollamada desde una sala de espera del aeropuerto, donde pasó su primera noche.

En su discurso por la distinción, advirtió que el gobierno de la presidenta derechista Laura Fernández deberá responder por las “falsas” acusaciones en su contra que la “vinculan con el terrorismo”.

Decenas de manifestantes aguardaronla llegada de Francesca Albanese a la capital mexicana CARL DE SOUZA - AFP

También acusó al gobierno costarricense de apoyar un régimen de segregación en los territorios palestinos con la reciente firma de un Tratado de Libre Comercio con Israel.

Albanese denunció además las inconsistencias de la alerta de seguridad, pues las sanciones de Washington se fundan en su apoyo a la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y no en cuestiones de terrorismo.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se mostró “profundamente ​preocupado” por la decisión de Costa Rica de denegar la entrada a Albanese. Y añadió que resulta “difícil de conciliar con el compromiso histórico de Costa ⁠Rica con los derechos humanos”.

Albanese estará cinco días en México, donde su agenda incluye su participación en un acto ‌de solidaridad con Palestina, una charla en la comisión de derechos humanos de la capital y una conferencia universitaria ⁠sobre la responsabilidad en tiempos de genocidio.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández (Archivo) MARVIN RECINOS - AFP

“Estoy aquí para hablar de Palestina, para hablar de cómo todos y todas tenemos una responsabilidad moral y el Estado, legal, obligaciones legales, de ayudar a un pueblo que está bajo una opresión brutal”, dijo la diplomática.

Más de 74.000 personas han muerto en ‌la ofensiva de Israel contra Gaza, iniciada después de que combatientes de Hamas mataran cerca de 1200 personas en el sur de Israel el 7 de ⁠octubre de 2023, y se llevaran con ellos 250 rehenes.

La ofensiva también ha provocado una crisis de hambre y ha desplazado internamente a toda la población de Gaza, con lo que diversos expertos y la ONU concluyeron que la actuación de Israel en Gaza equivale a un genocidio.

Agencias AFP y Reuters