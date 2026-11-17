TEL AVIV.– Israel se convirtió en una potencia tecnológica mundial. Pero tanto la creciente oposición hacia el premier israelí Benjamin Netanyahu en los últimos años, como la derrota de Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, fueron sembrando dudas e inquietud en un sector muy susceptible a la incertidumbre.

Ahora que, tras las elecciones, el exjefe de Estado Mayor, Gadi Eisenkot, está en negociaciones para formar un nuevo gobierno ¿Qué impacto pueden tener esos cambios en este país de empresas emergentes, una start-up nation?

Cuando la familia de Iván Facianof emigró desde el barrio porteño de Núñez a Israel, durante la crisis argentina de 2001, el joven de 18 años sintió que empezaba de cero. “Llegamos con una mano atrás y otra adelante”, recuerda hoy, en diálogo con LA NACION.

El líder opositor Gadi Eisenkot, en conferencia de prensa en Jerusalén Gil Cohen-Magen - dpa DPA

Veinticinco años después, Facianof es el fundador de Predicto.ai, una empresa tecnológica con una facturación histórica superior a los 400 millones de dólares. En el camino quedaron su novia y sus amigos argentinos, además de las dificultades para aprender la lengua y adaptarse a las costumbres de un país en el que nunca había imaginado vivir.

Hoy es uno de los emprendedores que contribuyen a sostener el fenómeno de la start-up nation: un ecosistema que convirtió a Israel, un país con poco más de diez millones de habitantes, en una potencia tecnológica. En 2025, las exportaciones de alta tecnología alcanzaron los 85.000 millones de dólares, equivalentes al 58% del total nacional.

Sin embargo, detrás de ese éxito persiste una inquietud. Aunque la industria tecnológica mostró una notable capacidad de resistencia durante los últimos años de conflictos armados, Facianof teme que la incertidumbre política y el aislamiento internacional con el debilitamiento de Trump en Estados Unidos terminen afectando su futuro.

“No se puede tirar mucho más de esta cuerda de la guerra. El aislamiento internacional de Israel ya es preocupante”, advirtió.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu Jewel Samad - AFP POOL DPA

La preocupación adquirió una dim­­ensión concreta con el anuncio de Trump del fin de la ayuda militar de 4000 millones de dólares y las declaraciones del propio Netanyahu que, aunque su salida es cada vez más inminente, advirtió que el país debía prepararse para una posible “economía alternativa” capaz de sortear eventuales sanciones internacionales, incluso mediante el uso de blockchain, la tecnología que sustenta las criptomonedas.

La posibilidad de restricciones financieras, sumada al costo de la guerra y a la incertidumbre sobre la orientación del próximo gobierno, abre un interrogante sobre la capacidad de Israel para mantener el atractivo que durante décadas ejerció sobre emprendedores e inversores internacionales.

Negociaciones

Las elecciones no dejaron una mayoría clara en el Parlamento. El bloque favorable a Netanyahu obtuvo 53 bancas, mientras que Eisenkot consiguió 48. Los partidos árabes sumaron otras 19. La formación de un gobierno dependerá ahora de las negociaciones entre las distintas fuerzas. Si no se alcanza un acuerdo, el país podría verse obligado a convocar a nuevos comicios.

La economía también preocupa a los ciudadanos en su vida cotidiana. Israel figura entre los países con el costo de vida más elevado del mundo. Según el testimonio recogido por LA NACION de una familia de clase media que vive en Tzur Hadassah, cerca de Jerusalén, un hogar necesita ingresos superiores a los 6000 dólares mensuales para llegar a fin de mes sin grandes lujos.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu durante un encuentro en Palm Beach, Florida Alex Brandon - AP

¿Está en juego, entonces, el futuro de la start-up nation? ¿Qué políticas permitieron que un país de dimensiones comparables a las de la provincia de Tucumán desarrollara una economía tecnológica de alcance mundial? ¿Y cuáles son hoy las amenazas que podrían debilitar ese modelo?

“Si no hay cambios en las políticas del nuevo gobierno israelí, seguramente habrá sanciones internacionales, porque el resto del mundo ha perdido un poco la paciencia con Israel, y esto incluye a Estados Unidos”, sostuvo Alfred Tovias, economista y experto en relaciones internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en diálogo con LA NACION.

Por su parte el politólogo argentino-israelí Mario Sznajder, profesor emérito de Ciencias Políticas también de la Universidad Hebrea de Jerusalén consideró que, pese a la derrota de Trump, “en ningún caso habrá un cambio brusco en la política norteamericana hacia Israel”.

Y advirtió que “la mayor parte de esa ayuda de 4000 millones de dólares que Trump quiere recortar es dinero que los israelíes gastan en compras a la industria militar norteamericana. Así que no sé si el impacto será mayor para Israel o para Estados Unidos”.

Una calle rodeada de edificios destruidos en Ciudad de Gaza. La guerra representa un alto costo en dinero e imagen a Israel. Jehad Alshrafi - AP

De todas maneras, relativizó de forma gráfica la influencia del “lobby israelí” en la política norteamericana para Irán en particular y para Medio Oriente en general. “He visto muchos perros meneando la cola, pero nunca vi una cola meneando a un perro”, dijo a LA NACION Sznajder, autor del libro Historia mínima de Israel.

Una historia de resiliencia

Desde su nacimiento, en 1948, Israel debió encontrar soluciones a problemas que parecían obstáculos para su desarrollo. La escasez de agua, la limitada disponibilidad de tierras cultivables y las necesidades de defensa impulsaron la búsqueda de tecnologías capaces de convertir esas desventajas en oportunidades.

La agricultura y la gestión del agua fueron algunos de los primeros terrenos de innovación. El riego por goteo, las técnicas de cultivo en zonas áridas y la desalinización permitieron aprovechar recursos escasos y desarrollar conocimientos que luego encontraron mercados en el exterior. La investigación agrícola también contribuyó a mejorar variedades de frutas y hortalizas, entre ellas los tomates cherry, cuya expansión comercial internacional estuvo vinculada a avances científicos y agronómicos.

La defensa fue otro motor. Las necesidades de seguridad impulsaron el desarrollo de tecnologías militares y de capacidades en electrónica, comunicaciones, inteligencia y ciberseguridad. Con el tiempo, parte de esos conocimientos pasó al sector privado y dio origen a empresas que hoy venden sus productos en todo el mundo.

Gadi Eisenkot durante una conferencia de prensa cerca de la frontera con Gaza ILIA YEFIMOVICH - AFP

Incluso algunas innovaciones que forman parte de la vida cotidiana tienen vínculos con el ecosistema tecnológico israelí. El ingeniero Dov Moran impulsó el desarrollo del pendrive DiskOnKey, uno de los primeros dispositivos de memoria USB comercializados a gran escala, después de sufrir problemas para guardar una presentación informática. Waze, la aplicación de navegación que permite a los usuarios compartir información sobre el tránsito y encontrar alternativas para evitar embotellamientos, también nació en Israel, en 2006.

No todas estas innovaciones surgieron exclusivamente de la adversidad, ni el éxito tecnológico puede explicarse por una supuesta característica innata de la sociedad israelí. Detrás de ellas hubo investigación, inversión, políticas públicas y una capacidad sostenida para conectar el conocimiento con las necesidades del mercado.

Un ejemplo es el programa Yozma (“Iniciativa”), lanzado en 1993 con una inversión pública inicial de 100 millones de dólares, que ayudó a desarrollar el mercado de capital de riesgo y a atraer inversores extranjeros. La cercanía con Estados Unidos y la instalación de centros de investigación y desarrollo de grandes multinacionales reforzaron ese proceso.

A ese entramado se suma una característica fundamental: el reducido tamaño del mercado interno obliga a las empresas a pensar en el exterior desde el comienzo. Una compañía israelí que desarrolla una solución tecnológica difícilmente pueda sostener un crecimiento acelerado si se limita a vender dentro de sus fronteras.

Hoy, esa capacidad económica y tecnológica vuelve a estar bajo presión.

Una vista de Tel Aviv BARAK BRINKER/TURISMO DE ISRAEL - BARAK BRINKER/TURISMO DE ISRAEL

En el bulevar Rothschild, en pleno centro de Tel Aviv, la postal de la start-up nation no se limita a los rascacielos de vidrio que asoman entre los antiguos edificios de fachadas blancas. También está en las mesas de los cafés, donde jóvenes profesionales abren sus computadoras antes de terminar el primer espresso; en las bicicletas que cruzan la avenida arbolada y en las conversaciones que mezclan inglés y hebreo alrededor de una pantalla.

A pocos metros de las construcciones que recuerdan los primeros años de la llamada Ciudad Blanca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, funcionan oficinas y espacios de trabajo compartido donde una idea puede convertirse en una empresa con ambiciones globales. En Tel Aviv, la tecnología no ocupa un distrito aislado: convive con la vida cotidiana.

Entre los factores que contribuyeron a desarrollar este ecosistema, sus protagonistas suelen mencionar el servicio militar obligatorio (tres años para los hombres, dos años para las mujeres), que permite a muchos jóvenes adquirir experiencia en equipos tecnológicos y participar en la resolución de problemas complejos. La formación no es igual para todos los soldados, pero algunas unidades especializadas se convirtieron en una cantera de profesionales para las industrias del software, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Facianof vivió esa experiencia en primera persona.

“A diferencia de las labores estrictamente castrenses que cumplen los jóvenes soldados en otros países, los años de servicio militar fueron para mí una inmersión en el mundo de la tecnología bélica y la ciberseguridad. Junto a gente de todos los rincones del país fui entrenado en capacidades que me resultaron fundamentales luego como emprendedor, desde el trabajo en equipo y la dirección hasta la creatividad para resolver problemas”, cuenta.

Soldados israelíes durante un operativo en la aldea de Umm Safa, en Cisjordania ZAIN JAAFAR - AFP

“Cuando era adolescente en la Argentina soñaba con convertirme en jugador de fútbol. Acá, al igual que tantos compañeros soldados, salimos del servicio militar con el sueño de lanzar una empresa innovadora que facture millones de dólares”, agrega.

Para Tovias, sin embargo, el servicio militar no alcanza para explicar el fenómeno. El economista destaca otros dos factores decisivos.

“En primer lugar, desde hace más de 40 años existe una estructura institucional con políticas industriales, tecnológicas y científicas del Estado de Israel que dieron forma a una economía muy sólida. Además, tras la caída de la Unión Soviética llegó una oleada masiva de inmigrantes rusos muy bien preparados, que se incorporaron magníficamente al sector tecnológico”, señala.

Pero el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y la guerra posterior introdujeron una nueva incertidumbre en un sector especialmente sensible a la estabilidad económica y política.

Las consecuencias no se limitan a la destrucción material ni a la movilización de reservistas. Las empresas necesitan mantener sus equipos, cumplir contratos internacionales, atraer inversiones y planificar proyectos que pueden tardar años en dar resultados. Un estado de guerra prolongado puede alterar esas condiciones y llevar a algunos inversores a evaluar con mayor cautela sus decisiones.

Vista de una zona cerca del asentamiento israelí de Maale Adumim en Cisjordania Ohad Zwigenberg - AP

“Todo depende del gobierno que salga de las negociaciones que se están haciendo en la actualidad”, afirmó Tovias. “Si surge una coalición de unión nacional, más predecible, que excluya a ambos extremos, tanto a los religiosos ultraortodoxos como a los antisionistas, entonces es posible que no se apliquen sanciones internacionales. Pero todo es aún incierto”, agregó el experto.

Vivir en un país caro

Pero el desafío de seguir siendo una potencia tecnológica no es el único problema económico que enfrentará el próximo gobierno. El elevado costo de vida es una de las principales preocupaciones de los israelíes, junto con la seguridad del país frente a la amenaza terrorista y las guerras.

“Aunque yo tengo un muy buen trabajo como arquitecto y mi esposa como asistente social, no podríamos pagar un alquiler en Tel Aviv o darnos ‘lujos’ como salir a comer a un restaurante todos los fines de semana. Una comida para toda la familia ronda los 250 dólares, sin vino ni postre”, contó a LA NACION el argentino Matías Waisbaum, que vive en el distrito de Tzur Hadassah, unos 25 kilómetros al sudoeste de Jerusalén, junto a su esposa y sus tres hijas, de 8, 10 y 14 años.

“Pero la paradoja de nuestros buenos ingresos es que, por ejemplo, acabamos de regresar de vacaciones con la familia en Italia, donde todo nos resultó llamativamente barato”, afirmó.

La Ciudad Vieja de Jerusalén Shuterstock - Shutterstock

Waisbaum brindó detalles sobre el costo de vivir en Israel. Según su estimación, un sueldo promedio equivale a unos 4400 dólares mensuales, mientras que una familia tipo necesita alrededor de 6000 dólares para cubrir sus gastos. “Lo más caro es la vivienda”, explicó. “Un alquiler de un departamento mediano en Tel Aviv cuesta unos 3000 dólares. Pero aquí, en Tzur Hadassah, ronda los 2000. Por eso elegimos vivir acá”.

Además, fuera de las grandes ciudades, movilizarse en auto puede resultar imprescindible ante la escasez de alternativas de transporte público. El litro de nafta súper llega a los 2,76 dólares, frente a un promedio de 1,40 dólares en Buenos Aires, según los valores recogidos para esta nota.

El índice Big Mac, que compara el precio de una hamburguesa de McDonald’s en distintos países, también refleja el elevado costo de vida israelí. En la edición de julio de 2026, el precio local equivalía a 7,67 dólares, frente a 5,91 dólares en la Argentina.

Waisbaum, que emigró a Israel en 2001, es uno de los millones de israelíes que vinculan sus esperanzas de mejora económica con el final de las guerras.

“Yo tengo clarísimo queno va a haber paz de acá a cinco años. Pero lo que espero del próximo gobierno es que tenga en claro cómo conducir a este país para que de acá a, no sé… 50 años, Israel sea no solo una potencia tecnológica y económica, sino un pueblo que pueda vivir en paz”.