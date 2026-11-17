Si pudiera ponerle un nombre a este viaje por América Latina, lo habría titulado Magnifica humanitas, como su encíclica, tal fue la belleza de la experiencia de “encontrar personas, culturas diferentes, pueblos diferentes, ciudades y zonas rurales diferentes”, reconociendo “el gran don de la humanidad, como creación de Dios”. Así expresa León XIV, en el vuelo de regreso de Lima a Roma, su entusiasmo por el sexto viaje apostólico que acaba de concluir y durante el cual ha visitado Uruguay, Argentina y Perú.

A continuación, la transcripción completa de la conferencia de prensa con los periodistas.

(Matteo Bruni) Buenos días a todos, buenos días, Santidad. Lo primero que se me ocurre decirle, también en nombre de los periodistas, es gracias, gracias por este viaje, en el que nos ha llevado a descubrir la diversidad de esta tierra, la gran variedad de esta tierra, pero también la gran diversidad de estos pueblos con los que nos hemos encontrado; también su amor, su fe, el amor por la Iglesia, evidentemente el amor por usted, sobre todo en Chiclayo, evidentemente. Y esa fe que se convierte también en esperanza ante las grandes adversidades, de las que nos ha hablado estos días. Pero quizá quiera decirnos primero unas palabras...

Empezaré en inglés. Buenas tardes a todos. Me alegro de verlos. Gracias por el trabajo que han realizado acompañándome en este viaje. Espero no haberlos cansado demasiado. Creo que ha sido un viaje maravilloso en muchos aspectos. Tres países, tres países muy diferentes, pero con elementos comunes no solo desde el punto de vista lingüístico. Al mismo tiempo, con grandes diferencias entre ellos. Creo que podríamos titular este viaje magnifica humanitas, porque ha sido una verdadera experiencia de encuentro con las personas, reconociendo los dones en las diferentes culturas, en los diferentes pueblos, en las diferentes ciudades y en las diferentes zonas rurales que hemos visitado. Y reconociendo al mismo tiempo que el gran don de la humanidad es tanto más grande cuanto que es obra de Dios, y que, puesto que Dios ha elegido encarnarse, Dios ha elegido hacerse hombre para ayudarnos a reconocer cuán grande es este don de la humanidad. Lo hemos constatado de tantas maneras diferentes, con tantos colores distintos, en las diferentes expresiones de fe y devoción a lo largo de todos estos días de viaje.

[Luego el Papa continúa en español]

Entonces, yo creo que personalmente, quiero agradecer a Dios y agradecer a los pueblos, las comunidades, los países que me han recibido, nos han acogido estos días, reconociendo que, de verdad, hay mucho que celebrar, hay mucho valor en las experiencias humanas, y las experiencias religiosas, la experiencia de devoción y de fe que hemos podido compartir en estos días. Y entonces creo que en eso sobre todo es donde habría que subrayar la belleza de un viaje como este, viaje apostólico con el enfoque principalmente de compartir la fe, compartir el mensaje del Evangelio en medio de varios pueblos que tienen distintas experiencias, muchas veces con sufrimiento y dolor, pero siempre celebrando nuestra fe en Dios. Bien. Muchas gracias. Entonces si alguien quiere preguntar algo, dispuesto a intentar responder.

Juan Carlos Paullier (Zorrilla Media): ¿Cómo se encuentra? ¿Le ha sorprendido la resistencia física que ha demostrado durante este viaje?

Los demás se sorprenden conmigo. Yo doy gracias a Dios. La verdad es que, desde la primera semana - es poco más de un mes- como todo el mundo sabe, después de una operación un poquito significativa, pero desde un principio tenía en mente que el viaje estaba programado y yo quería cumplir. Y entonces con la ayuda de Dios y creo profundamente que la fuerza de la oración –yo recibí mensajes literalmente de todo el mundo-, con una cierta determinación que también tengo, con la ayuda de los médicos, que de hecho se ha visto que era posible. No estoy al cien por cien, pero estoy bastante bien. Y, pues, la resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado, y pues gracias a Dios.

En relación con Uruguay, que ahora parece tan lejano, una de las cosas que usted dijo fue que no debemos confundir la pequeñez con la insignificancia. ¿Qué ejemplo concreto puede ofrecer la Iglesia uruguaya a otras comunidades? ¿Por qué decidió visitar un país como Uruguay y qué frutos espera que tenga su visita para los católicos uruguayos, pero también para una sociedad en general tan laica?

Estamos en noviembre, se acerca ya el tiempo de Adviento y de Navidad, y pienso, por ejemplo, en un Belén, en aquellos pueblos pequeños donde Jesús llegaba con su mensaje, y en cómo una comunidad pequeña puede hacer grandes cosas. No ser enormes en sí mismas, pero porque la fe empieza como la semilla de mostaza.

En Uruguay todos hemos visto -y quizá algunos se hayan sentido sorprendidos- la respuesta de la comunidad católica, y no solo, ha sido muy grande. Luego por feliz, digo providencia en la planificación, hemos podido estar en la fiesta, la celebración de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, una fiesta muy importante en la devoción de los católicos de Uruguay, y en su historia.

Y entonces, con todos estos elementos, uno va viendo que también en un país considerado así laico, un país donde muchas personas ya no practican activamente quizás una fe o una religión, y su participación quizá limitada o nada, la Iglesia, los fieles, los cristianos, tienen mucho que decir. Y la respuesta durante estos días ha sido maravillosa y creo que habrá dejado alguna semilla que va a crecer.

Elisabetta Piqué (La Nación): Gracias, Santo Padre, por este maravilloso viaje. Lo felicitamos porque nosotros estamos agotados. Durante su estancia en Argentina se reunió un par de veces con el presidente Javier Milei. ¿Puede contarnos cómo fueron esos encuentros y cuál fue, para usted, el mensaje más importante que quiso transmitir al Gobierno de Javier Milei? Y otra pregunta importante que ha quedado en el aire, usted conocía bien al Papa Francisco. ¿Por qué nunca fue a Argentina?

A la segunda pregunta no voy a intentar responder, porque no sé y no puedo pretender leer la mente de Francisco, por colaborador que yo haya sido, y conocido durante sus últimos años y algo un poco más. Porque no dejo al misterio, en la vida eterna lo podemos preguntar a él.

Yo encontré al presidente Milei ya en Roma, cuando él vino al Vaticano. Lo mismo que con Francisco, que ellos si digamos políticamente representaban líneas muy distintas. Y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien.

Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político. Y aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derechas, izquierdas, que critican, no critica, yo hablo de la Magnifica humanitas. Y de eso hablé con el señor presidente Milei, hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, los más necesitados dentro de la sociedad argentina.

Sí, hablamos de cuestiones económicas, algunas de las dificultades que el país sigue atravesando todavía cuando el empezó, etcétera. Pero, sobre todo, había mutua comprensión a decir el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar como trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación, y él, también ustedes lo vieron sea a la llegada que a la despedida había una apertura en él a escuchar este mensaje. Entonces yo creo que, en ese sentido, ha sido algo muy positivo.

El Santo Padre, León XIV, habla sobre su encuentro con @JMilei y su visita a Argentina 🇦🇷🇻🇦



“Con Francisco, ellos si, políticamente, representaban líneas muy distintas, sin embargo se llevaban muy bien”



“El mensaje que quiero dar no es político. Ni derecha ni izquierda. Yo… pic.twitter.com/bulvre5jLQ — Renzo Valente (@renvalente) November 17, 2026

Pamela Francescato (Canal 5 Noticias): Antes de su llegada, Argentina atravesaba - y sigue atravesando- momentos difíciles, oscuros en muchos aspectos. Después de su partida, tras escuchar sus palabras, hoy en Argentina solo se habla de usted en la televisión y en la radio. Nos ha dejado un recuerdo precioso y muy profundo. La sociedad necesitaba su voz, su magnífica humanidad, escuchar que debemos seguir siendo humanos. ¿Qué consejo puede darnos? ¿Cuál es su visión?

Más y más, creo que todos nos estamos dando cuenta de cómo nos hemos dejado llevar por algoritmos y una polarización que no es casual, que, en muchas situaciones, ha sido intencionalmente provocada.

Y yo creo, esto es paréntesis, pero no tanto, que ustedes tienen un papel muy grande de ayudar a todos a superar esta forma de polarización y a decir: miremos lo que en Argentina se ha vivido durante unos pocos días. ¿Cómo es posible que derecha, izquierda, todos, hemos estado allí en la calle, celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política?

Yo personalmente, creo mucho que en el mensaje de Jesucristo -aunque respeto muchísimo los que no son cristianos, que escojan otro camino- pero que, en el mensaje de construir puentes, y buscar la reconciliación. Pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos de la humanidad que son mucho más grandes y más profundas de las cosas que nos causan tantas veces esa división, odio y pues esa polarización.

Me gustaría pensar que si no por otro motivo, la visita haya servido para despertar en los corazones de muchas personas, es decir podemos cambiar ese chip, podemos pensar de otra forma. Todavía va haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar y de unirnos.

Entonces ojalá que, de nuevo sembrando semillas de esperanza, mensajes de posibilidad de unidad, a pesar de dificultades y diferencias, pero para buscar soluciones siempre pensando en el bien común, en el bien del pueblo.

Sergio Rubín (Clarín): Argentina tenía una gran clase media que ha sufrido un derrumbe social increíble, como si hubiera habido una guerra que, en realidad, no ha existido, pero cuyos efectos se han extendido por toda la sociedad. Ahora está en marcha un proceso de ajuste. ¿Qué se puede decir desde la doctrina social de la Iglesia? Porque hay personas que están haciendo un esfuerzo enorme, que sufren. ¿Cómo se explica esta situación inmoral, en la que Argentina, con tanta riqueza y tanta capacidad intelectual, no ha conseguido salir adelante?

Sin entrar en curso de economía, y que hoy luego son cuestiones o aspectos de son a nivel internacional que han contribuido a ese peso tan fuerte que causa tantos problemas con la clase media, ni hablar de los pobres.

Creo hay también tenemos que animar a todos, al pueblo, a los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver como trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo.

En algunos casos, eso incluye cooperación internacional, incluye la búsqueda de soluciones a aquellas dificultades que están causando fuerte conflicto, efecto económico en los pueblos.

Todos tenemos que mirar el bien común. Muchas veces, las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo, para fortalecer un poco esa posibilidad de clase media.

Pero es muy importante animar no solo a los individuales, a buscar como vivir con esperanza, pero animar también a los grandes a buscar valores por el bien de todos.

A trabajar en un mundo donde siempre menos tienen más, la acumulación de la riqueza es también un mensaje de la doctrina social, al decir como redistribuir en una forma un poco más equitativa o mucho más, para que no suceda ese fenómeno de la reducción o hasta eliminación de la clase media, y fortalecer digamos la clase obrera, las personas los movimientos para que puedan vivir con más dignidad.

Fátima Massadolid (Televisión Pública Peruana): Santo Padre, usted sabe que los peruanos somos muy cariñosos, de grandes abrazos y grandes gestos, y nos preocupamos un poco al ver las imágenes del momento en que le lanzaron un rosario. Pero usted sabe que todo se hizo con amor, porque todos querían estar cerca de usted. Ha dicho que durante su trabajo en Perú aprendió a ser obispo y que en este viaje ha aprendido un poco más a ser sucesor de Pedro. ¿Qué es lo que más le ha emocionado y qué se lleva de esta experiencia de cara al futuro de su misión en la Iglesia? Hay algo que los demás no entienden: usted es nuestro padre, pero nuestro papá se ha marchado. ¿Cuándo volverá?

Bueno, la última pregunta la dejamos fuera, porque no sé adónde iré el próximo año, mucho menos en el futuro.

Y aprovecho la pregunta para decir, organizar en esos lugares para la visita del Papa es muchísimo trabajo. Y agradezco a todas las comunidades: Lima, que tiene más recursos, pero que ha hecho un trabajo grande; Pucallpa, que tiene menos recursos, pero mucho calor en muchos sentidos, han trabajado también para organizar las actividades ayer. Cusco, Chiclayo. De verdad que hay que reconocer y agradecer a todos los que han trabajado en eso. Venir demasiado frecuentemente no sería justo para ellos, entonces los vamos a descansar un poco.

El cariño de los peruanos, incluso de la persona que, con mucha fe, simplemente quería ofrecerme un rosario, pues son cosas que uno lleva en el corazón, quizá en el ojo… Pero que marcan la vida de uno, y que dicen que de verdad aquí hay entusiasmo, aquí hay profunda fe, aquí hay un deseo de recibir la bendición del Señor por medio, en este caso de un servidor, del Papa.

Esa cercanía en sí misma, es un mensaje, de las dos partes. Y entonces poder compartir la fe con alegría, poder dar la bendición. Es un poco como en el Evangelio: la mujer que solo quería tocar el borde de la túnica de Cristo para recibir su bendición. Yo paseaba en la camioneta, era tocar la ventana del Papa, y trataban de pasar los límites de la Policía Nacional, pero querían vivir y sentir y experimentar esta fe.

Yo trato -y gracias a Dios con la energía que me da- trato de estar cerca de ellos. Pero recibo también en el sentido de este entusiasmo, esa fe, esa devoción. Es de verdad un don de Dios, han compartido también conmigo, han compartido con todos en todo el mundo que ha sido testigo de lo que hemos vivido. Doy gracias a Dios. No hay otras palabras.

Carlos Villareal (RPP Noticias): Uno de los aspectos fundamentales de su visita ha sido su llegada a Perú en un contexto muy difícil, como el que estamos viviendo. En su discurso mencionó la situación actual de violencia, el fenómeno de El Niño y las lluvias en el norte del país, una región que usted conoce muy bien. ¿Cómo cree, Santo Padre, que los peruanos, creyentes y no creyentes, pueden mantener a lo largo del tiempo ese espíritu de unidad, fe y esperanza que su visita ha despertado en nosotros? Y permítame preguntarle también: sé que en Perú se ha reunido con personas que han denunciado haber sido víctimas de situaciones deplorables por parte de miembros de la Iglesia. ¿Qué sentimientos le ha suscitado ese encuentro con ellas?

En un cierto sentido, al menos en parte, la respuesta es única. El Papa, yo por lo menos contento de visitar todos los países de todo el mundo, si el Señor me da tiempo suficiente. Pero el Papa es uno. Representa, muy importante esto, el Vicario de Cristo, pero la Iglesia vive a nivel local con los obispos, que son los pastores.

Y creo que por lo menos parte de mi mensaje que también compartí con los obispos, es que sean ellos quienes llevan adelante esa experiencia de fe que hemos experimentado durante estos días. Dije a los obispos ahora toca a ustedes continuar, no perder los dones que hemos compartido en estos días, para que vaya adelante, para que siga creciendo experiencia de alegría, de devoción y fe.

En el caso de las victimas que como creo que usted sepa, que no es la primera vez que hablo con víctimas en Perú, ciertamente, pero en otros países. Pero el Papa no puede escuchar a todos, en todo el mundo. Entonces ahí también es un gesto del deseo de estar cerca de las víctimas, ayudarlas a encontrar un camino que quizá poco a poco, que pueda llevar a ellos a una auténtica sanación.

Es al mismo tiempo, compromiso de seguir trabajando para la prevención para que nunca más sucedan estas cosas, y es una llamada a los obispos y a los agentes de pastoral en sus diócesis a decir, ustedes, que están más cerca de estas situaciones, tienen que cumplir, tiene que acompañar, tiene que ser ustedes los que realmente tomen la responsabilidad de acompañar y ayudar para que se haya justicia y nunca más se repitan estos delitos.

Fabio Marchese Ragona (Mediaset): Ha sido un viaje muy bonito, muy intenso, lleno de compromisos. Algunos de nosotros hemos sobrevivido, pero por poco…

Veo mucho cansancio ahí detrás. ¡No sé qué está pasando!

Hemos visto que ha pronunciado numerosos discursos y parecía que apenas acusaba el cansancio. Esto nos ha llevado a reflexionar sobre aquel momento inesperado que vivió con su ingreso en el hospital. Queríamos saber cómo afrontó esa experiencia como enfermo, si tendrá que seguir sometiéndose a revisiones o tratamientos y si cambiará algo en su vida como Papa.

La primera noticia fue una sorpresa. No tenía ningún síntoma, me encontraba bien y, por eso, cuando me hicieron unas pruebas como parte de los chequeos médicos rutinarios que suelo realizarme cada año desde hace ya mucho tiempo, descubrieron lo que al principio parecía una sombra. Después, al realizar más pruebas y una biopsia, comprobaron que había algo allí, que se trataba de un tumor. Como he dicho antes, quería hacer este viaje y dije: hagámoslo cuanto antes. Por la gracia de Dios, estaba sereno. Sentí que había que hacerlo, así que adelante. Confío en los médicos que tenemos, en la atención sanitaria, y seguimos adelante.

Gracias a Dios, como saben, todo salió muy bien. En la parte del pulmón que me extirparon, el tumor estaba completamente localizado, limitado a esa zona. No es necesario ningún otro tratamiento para ello. Por precaución, como ocurre con las revisiones anuales, habrá que seguir vigilando.

¿Cómo me sentía? Tengo un hermano - esto es público- que también está atravesando en estos momentos una situación mucho más complicada. Pero también la vivimos con mucha confianza en el Señor. Quizá esto pueda servir de señal para las personas que están sufriendo, que tal vez tienen mucho miedo - y es comprensible - , para decirles: hay que hacerse las revisiones, la prevención es muy importante, hay que cuidar de uno mismo, también de la propia salud.

Cuando es necesario someterse a un tratamiento, no hay que tener tanto miedo. Hay que hacer lo que corresponde. Gracias a Dios, en este caso, también con la fuerza de la oración de tantas personas, todo ha salido muy bien y aquí estoy para dar testimonio de ello.

Gerry O’Connell (America Magazine): Ha sido un viaje maravilloso. Al verlo en Perú, creo que su corazón está allí, aunque usted esté en Roma. Ayer, en Pucallpa, al dirigirse en el puerto a los misioneros y a los representantes de los pueblos amazónicos, dijo: “Vuestro vicariato es más grande que muchos países. Solo tenéis 25 sacerdotes”. Santo Padre, usted llegó a Perú en 1985 como misionero. Si no me equivoco, los agustinos de Estados Unidos respondieron al llamamiento del Papa Juan XXIII para enviar sacerdotes a América Latina, porque no había suficientes. Usted estuvo allí veinte años y ahora regresa como Papa misionero. Ve que allí siguen faltando sacerdotes y que también en Estados Unidos se están cerrando iglesias. En el Sínodo sobre la Amazonía hubo un amplio debate y se aprobó una propuesta para ordenar a los viri probati, hombres casados de edad madura. La cuestión volvió a surgir durante la consulta para el Sínodo sobre la sinodalidad. ¿No estará el Espíritu Santo diciendo algo a la Iglesia a través de todo esto? Por otra parte, en Querida Amazonia, el Papa Francisco no dijo ni sí ni no a la cuestión de la ordenación de hombres casados planteada por el Sínodo sobre la Amazonía. ¿Sigue siendo una cuestión abierta durante su pontificado? ¿La continúa considerando? Usted ha sido misionero y conoce esa realidad.

Para ofrecer un poco de contexto, quisiera comenzar por Chulucanas, donde inicié mi actividad misionera. Cuando fui a Perú por primera vez, entre los agustinos había quizá entre quince y veinte estadounidenses y dos peruanos. Hoy, entre los agustinos del norte de Perú, no creo que haya estadounidenses. Tal vez uno, pero tendría que pensarlo. Sin embargo, hay 35 peruanos. Por tanto, el Espíritu actúa de muchas maneras, ciertamente también allí donde la promoción de las vocaciones y la formación se llevan a cabo de manera, digamos, fructífera. Sigue abierta la posibilidad de que en el futuro haya más sacerdotes, también peruanos, que puedan atender estas zonas de misión.

Por supuesto, hay desafíos que afrontar, por ejemplo, en la región amazónica, donde la cuestión de las vocaciones ha sido más compleja por muchas razones. En Perú hay siete vicariatos apostólicos. Ayer estuvimos en Pucallpa. Pucallpa, Puerto Maldonado e Iquitos son tres de los vicariatos que actualmente tienen más vocaciones. Otros vicariatos tienen muchas menos. Queda mucho trabajo por hacer. Una de las soluciones propuestas es la que usted menciona. No es la única y, en algunas partes de la Iglesia, puede provocar divisiones, porque no todos aceptan esta idea.

Como he dejado claro en varias ocasiones durante este aproximadamente año y medio que llevo siendo Papa, una de mis prioridades es promover, ante todo, la unidad y la comunión entre nosotros como miembros de la Iglesia. Para llevar adelante una idea que el Espíritu Santo puede seguir sugiriendo, y que puede sugerir también a otras personas además de a mí, todos debemos escuchar. El Papa no cambia la doctrina de la Iglesia. Los obispos deben escuchar. Es posible que algunas cosas cambien en el futuro. Pero, por ahora, creo que una parte importante de mi ministerio en la Iglesia consiste en sanar y unir a las personas.

Es algo parecido a lo que decíamos sobre la polarización en torno a cuestiones políticas dentro de la Iglesia en algunos países. Antes que nada, reunámonos. Reflexionemos sobre cuáles creemos que deben ser las prioridades. Después veremos cómo seguir adelante. Sé muy bien que muchas personas no están de acuerdo con este planteamiento. No pasa nada.

Aquí estoy, y esto es lo que ofrezco como parte de mi ministerio. Creo que, por ahora, basta con esto, porque la cuestión de los hombres casados en el clero es compleja. Como sabemos, también hay quienes plantean otras propuestas. Pero todas estas cuestiones requerirán tiempo y avanzaremos según nos vaya guiando el Señor.

Sylwia Wysocka (PAP): Durante el viaje ha hablado con frecuencia de su intervención quirúrgica. Sus predecesores firmaron una carta de renuncia sub conditione, para el supuesto de que llegaran a encontrarse en estado de coma. Quería preguntarle si usted también ha firmado una carta de este tipo.

No. Por ahora no veo que sea necesario, gracias a Dios. El Derecho Canónico ya contempla diversos aspectos relacionados con esta cuestión. Está en manos de Dios, como dije antes de ser elegido Papa. Confío en Él. Quizá lo haga en algún momento, eso creo. Pero por ahora no veo la necesidad. Gracias.

Valentina Alazraki (N+ Televisa): Durante estos días ha repetido en varias ocasiones que Perú es su casa, y nos ha contado todo lo que este pueblo le ha dado y cómo le ha transformado. Usted es, en parte, el resultado de lo que ha vivido en Perú. Pero tiene también otra patria, Estados Unidos, porque nació allí. Nos gustaría saber qué aspectos de Estados Unidos han marcado su personalidad, qué le ha aportado ese país. Y, aunque sé que quizá nos diga que todavía no hay fechas concretas, ¿podríamos pensar en un viaje “de Chiclayo a Chicago”, una visita a Estados Unidos?

Hace unos minutos dije que los próximos viajes todavía están en programación para el 2027. Uno que si está confirmado es Corea, para la jornada mundial de los jóvenes. Aparte de eso, pues hay varias posibilidades, y lo estamos considerando. Pero queda allí, por ahora, no puedo decir más.

En muchas cosas soy ‘gringo’, norteamericano. Había un artículo en uno de los periódicos, aquí representado, antes del Conclave que decía: “el menos americano de los americanos es Prevost”.

Creo que, entre otras cosas, cuando hablo de las cosas en general soy directo. Digo las cosas como son. La cuestión de mi salud, de hablar incluso, decir, “bueno, voy pasando esto”; no sería típico en muchos países ni en muchas culturas. Estados Unidos es un poco más frecuente, y entonces se da.

No quiero provocar otras preguntas aquí, pero mi profunda fe en la democracia, la participación democrática es también parte de ser norteamericano. Mi forma de vivir la fe, claro ha sido muy afectada, dígannos transformada diría en Perú. Pero crecí en una familia de Estados Unidos, multicultural, pero donde también se vive la fe. Entonces, creo que hay muchas cosas por ahí, he sido formado también en esa cultura.

Valentina Alazraki: Usted sabe que México lo espera con muchísima ilusión…

¡Muchísimas gracias!

Visitó a la Virgen de Guadalupe en Uruguay. ¿Podemos soñar con que venga también a México?

Claro que sí. He estado en Guadalupe más veces, pero pueden soñar, pero no se despierten todavía. Porque no sé... llegaré, llegaré… espero que sí.

Jean-Marie Guénois (Le Figaro): Después de este viaje realmente impresionante, que ha supuesto un esfuerzo considerable para usted y que ha tenido lugar tras la operación del 13 de octubre, ¿se plantea reconsiderar sus prioridades para los próximos meses? Además, quisiera hacerle tres preguntas concretas: ¿puede confirmar que la Santa Sede está preparando un documento sobre los abusos espirituales que contemple sanciones canónicas? ¿Está considerando flexibilizar el motu proprio Traditionis Custodes? ¿Nombrará próximamente a sus primeros nuevos cardenales?

No voy a hacer comentarios sobre futuros cardenales. Todavía hay bastantes, creo que actualmente el número ronda los 116. Ya llegará el momento.

Los abusos espirituales son una cuestión muy seria en la Iglesia y se están estudiando en el Vaticano. Todavía no hay ningún documento preparado para su publicación, pero el propio concepto, la necesidad de poder abordar algunas de estas cuestiones desde el punto de vista canónico, sigue siendo objeto de estudio.

Este es uno de los problemas, porque para impartir justicia es necesario contar, por así decirlo, con una codificación o una formulación jurídica que permita determinar cómo aplicarla. Por ahora sigue siendo un concepto bastante impreciso, aunque probablemente todos seríamos capaces de describir casos concretos o tipos de situaciones en los que se producen estos abusos.

Así que lo estamos estudiando y estamos trabajando en ello. Traditionis Custodes fue una decisión del Papa Francisco y seguiremos aplicándola. Traditionis Custodes contempla la posibilidad de conceder dispensas o permitir la celebración de la misa según el Vetus Ordo. Por tanto, una vez más, por la unidad de la Iglesia, la inmensa mayoría de los católicos del mundo celebra según el rito del Vaticano II, el de Pablo VI, y así seguiremos haciéndolo.

Existe una vía para quienes deseen solicitar una dispensa. En cuanto a las prioridades, por el momento no siento la necesidad de cambiar el ritmo, gracias. Las cosas seguirán como las hemos venido haciendo hasta ahora.

Giacomo Galeazzi (La Stampa): Usted ha votado en las elecciones de mitad de mandato, las midterms. ¿Qué espera ahora, tanto para su país como en el ámbito internacional, en un momento en el que la guerra híbrida y la guerra cognitiva se están extendiendo por todo el mundo? También en Italia estamos sufriendo sus consecuencias. ¿Habrá más moderación o más polarización después de estas elecciones?

Solo puedo repetir lo que he dicho hace unos minutos, me gustaría ver una mayor capacidad de diálogo, de construir puentes, de reconciliación; menos polémicas, menos guerras, menos divisiones. Sé que también esto es un sueño, pero sé que es posible.

Así que veremos… No hago un comentario político. Promuevo la doctrina social de la Iglesia, con la esperanza de que algunos escuchen. Tratemos de promover el diálogo y la capacidad de escuchar siempre.