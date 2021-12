La tremenda revelación de una exconejita de Playboy sobre Hugh Hefner: “Tenía actitudes asquerosas”

Holly Madison, una exconejita de Playboy, aseguró que el fundador de la compañía, Hugh Hefner, tenía “actitudes asquerosas” en las fiestas que había en la mansión.

Como si fuera poco, Sondra Theodore, otra exconejita, reveló que en esas ocasiones “se usaban drogas para tener sexo”.

Desde hace años que Holly Madison denuncia los abusos y maltratos a los que fue sometida entre 2001 y 2008 durante su estadía en la mansión Playboy nypost.com

Las declaraciones de Madison para el documental Los secretos de Playboy recorren el mundo. La exconejita dio detalles sobre cómo era vivir con Hefner mientras protagonizaba el reality The Girls of the Playboy Mansion y cómo eso afectó su salud mental.

“Me sentí en ese círculo de sus actitudes asquerosas. No sabía qué hacer con eso. Vivir allí fue elección peligrosa”, aseguró en el reportaje que se podrá ver a fines de enero.

Madison vivió con Hefner entre 2001 y 2008 y fue su pareja. En esos años sufrió varias situaciones de maltrato. “Llegué al punto en el que estaba rota por la presión, lo que me hizo sentir que necesitaba lucir exactamente como todos los demás”, remarcó la mujer, de 41 años.

A los seis meses de vivir en la casa, Holly decidió cambiar de look y Hefner reaccionó de la peor manera. “Volví con el pelo corto y él se volvió loco. Me gritó y me dijo que me hacía parecer vieja, dura y barata”, relató.

Bridget Marquardt, otra exconejita, respaldó los dichos de su compañera: “Era bastante áspero en cómo le decía cosas a Holly. Una vez, ella bajó usando un lapiz labial rojo y él se volvió loco. Odiaba ese color y le ordenó que se lo sacara de inmediato”, recordó.

“Pude ver cómo Madison se estaba deprimiendo y sus comportamientos habían empezado a cambiar”, agregó.

Holly Madison junto a Hugh Hefner en una fiesta en la mansión Playboy

“Hugh Hefner usaba drogas durante las fiestas en la mansión de Playboy para tener sexo”

Una exsecretaria de Hugh Hefner y otra exconejita confirmaron que el dueño de Playboy usaba drogas durante las fiestas en la mansión para tener sexo.

“Hef fingió que no estaba involucrado en ningún uso de drogas duras en la mansión, pero eso era solo una mentira”, aseguró Sondra Theodore, una de las exconejitas más conocidas de la década del ‘70.

Según su relato, consumían la droga conocida como Quaaludes (metacualona), un sedante que tiene efectos similares a los barbitúricos, muy popular entre los ‘60 y ‘70.

“Por lo general tomabas la mitad, porque si tomabas dos, te desmayabas. Los hombres sabían que podían hacer que las chicas hicieran casi cualquier cosa que quisieran si les daban un Quaalude”, confesó.

Un exasistente de Hefner, Loving Barrett, ratificó los dichos de Theodore: “(A esas pastillas) las llamábamos ‘abridores de piernas’. Ese era el objetivo de ellos. Eran un ‘mal necesario’, por así decirlo, para la fiesta”, sostuvo, sin ningún tapujo.

El dueño de Playboy de hecho le ordenaba a Barret que consiguiera recetas de estos medicamentos para cada reunión que había en la mansión.