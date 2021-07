La exnovia de Hugh Hefner reveló el infierno que vivió en la mansión Playboy

Desde hace un tiempo que Holly Madison, exchica Playboy, denuncia los abusos y maltratos a los que fue sometida entre 2001 y 2009 durante su estadía en la mansión en Los Ángeles de Hugh Hefner, de quien era novia. Ahora, la modelo reveló que durante esos años sufrió de dismorfia corporal, un trastorno que provoca que una persona se obsesione con la imagen que le devuelve el espejo.

Este lunes, Madison publicó un video en su cuenta de TikTok en el que contó su experiencia cuando era una conejita Playboy. A su vez, buscó mandar un fuerte mensaje para abordar los problemas de imagen corporal, con el objetivo de concientizar.

Holly Madison durante los años en los que fue conejita Playboy cairnspost.com.au

En las clip se escucha a la modelo decir: “Me encontré con una foto mía y me recordó un momento de mi vida en el que estaba viendo imágenes mías en un desfile de moda y pensé: ‘Dios mío, necesito bajar de peso’”.

“Comparto esto, porque creo que puede ayudar a la gente a advertir sobre el trastorno dismórfico corporal. Creo que preocuparme por cómo me veía impidió que yo fuera más feliz o que pudiera disfrutar la vida más. Me gustaría que todos se tomaran un minuto para que piensen qué es lo que sienten sobre sus cuerpos. No vale la pena sentirse mal sobre uno mismo”, se sinceró.

Luego, Madison mostró una fotografía de ella vestida con el traje de conejita y dijo que cuando la vio en su momento se sintió “aterrorizada”. “Sentí que tenía que perder peso, que no estaba siguiendo mi dieta y que mis muslos eran gigantes. Pensé que tenía que adelgazar al menos 2,2 kilos”. Sobre su pensamiento en ese momento, consideró: “Es ridículo, porque parecía un palo”.

La dismorfia corporal o trastorno dismórfico corporal afecta la salud mental del paciente. En general, quienes la padecen no pueden dejar de pensar en sus “defectos” físicos que, con frecuencia son percibidos de forma distorsionada. Según explica el sitio oficial de Mayo Clinic, generalmente, las personas que tienen dismorfia corporal suelen percibir de manera amplificada detalles de su cuerpo que podrían ser considerados como “imperfecciones” según los estándares de belleza sociales.

Kendra Wilkinson, Bridget Marquardt y Holly Madison se hicieron conocidas mundialmente a través del reality Girls of the Playboy Mansion

Madison y el resto de las mujeres que convivían con Hefner -Kendra Wilkinson y Bridget Marquardt- se hicieron conocidas mundialmente a través del reality Girls of the Playboy Mansion. Luego de que Madison dejara la casa, Hefner se casó con la modelo Crystal Harris en 2012 y en 2017 falleció.

En 2015, la joven lanzó Down the Rabbit Hole: aventuras curiosas y cuentos preventivos de una exconejita Playboy, una autobiografía en la que detalla la convivencia con el magnate, el consumo de drogas y la depresión que la llevó a pensar en el suicidio.

LA NACION