La Unión Europea pide a Ucrania luchar contra la corrupción, pero no dejará de apoyar a Kiev ante la invasión rusa

Así lo señaló la oficina el premier alemán en un comunicado, en respuesta a un escándalo de corrupción que toca de cerca al presidente ucraniano

El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a su llegada frente a la Cancillería en Berlín, el 28 de mayo de 2025TOBIAS SCHWARZ - AFP

KIEV.- La Unión Europea (UE) pidió a Ucrania hacer más esfuerzos para combatir el enriquecimiento ilícito, mientras el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tiene que lidiar con las consecuencias de un escándalo de corrupción en el que se ha visto involucrada su administración. El organismo internacional, no obstante, aclaró que seguirá apoyando a Kiev frente a la invasión rusa.

El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó las preocupaciones europeas sobre la corrupción en Ucrania en una conversación telefónica con Zelensky el jueves.

Imagen difundida el 13 de noviembre de 2025, muestra al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante su visita a la 65.ª Brigada Motorizada Independiente en ZaporiyiaHANDOUT - AFP

Merz “subrayó la expectativa del gobierno alemán de que Ucrania avance enérgicamente en la lucha contra la corrupción y en más reformas, particularmente en el área del estado de derecho", señaló la oficina de Merz en un comunicado.

Zelensky, según el comunicado, prometió “total transparencia, apoyo a largo plazo para las autoridades anticorrupción independientes y rápidas medidas adicionales para recuperar la confianza de la población ucraniana, los socios europeos y los donantes internacionales".

Al mismo tiempo, un portavoz de la Comisión Europea dijo que descubrir el supuesto esquema de sobornos demostró que los esfuerzos de Ucrania para combatir la corrupción están funcionando mientras el país se esfuerza por cumplir con los estándares para la membresía en la UE.

“Esta investigación muestra que los organismos anticorrupción están en su lugar y funcionando en Ucrania”, afirmó Guillaume Mercier en Bruselas.

“Permítanme enfatizar que la lucha contra la corrupción es clave para que un país se una a la UE. Requiere esfuerzos continuos para garantizar una fuerte capacidad para combatir la corrupción y un respeto por el estado de derecho", agregó el funcionario.

Cuestionamientos a altos funcionarios

Después de que los ministros de Justicia y Energía de Zelensky renunciaran el miércoles en medio de la investigación sobre presunta corrupción en el sector energético, el gobierno despidió al vicepresidente de Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear que los investigadores creen está en el centro de la trama de sobornos.

La UE y otros socios extranjeros han inyectado dinero en el sector energético de Ucrania, intentando contrarrestar el bombardeado implacable de Rusia de la red eléctrica, que requiere constantes reparaciones.

El ministro de Energía de Ucrania, German Galushchenko, durante la reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena, Austria, el 12 de diciembre de 2024JOE KLAMAR - AFP

Los jefes de los departamentos de finanzas, legales y de adquisiciones de Energoatom y un consultor del presidente de Energoatom también fueron destituidos, informó la primera ministra Yuliia Svyrydenko el miércoles por la noche.

“Durante la guerra a gran escala, cuando el enemigo está destruyendo nuestra infraestructura energética todos los días y el país vive bajo cortes de energía, cualquier forma de corrupción es inaceptable", indicó Svyrydenko en un video el jueves.

La ministra de Energía de Ucrania, Svitlana Grynchuk, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, el 18 de septiembre de 2025JOEL SAGET - AFP

Un tribunal de Kiev empezó a recibir pruebas de los organismos de control anticorrupción cuya investigación de 15 meses, que incluye 1000 horas de escuchas telefónicas, ha llevado a la detención de cinco personas e implicado a otras siete en una trama que supuestamente generó alrededor de 100 millones de dólares.

Tymur Mindich, copropietario de la compañía de producción de medios Kvartal 95 de Zelensky, es el presunto cerebro de la conspiración. Se desconoce su paradero.

El presidente ucraniano ordenó el jueves sanciones económicas “personales especiales” contra Mindich, su exsocio comercial, incluido el congelamiento de sus bienes.

Imagen difundida el 11 de noviembre de 2025 del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante una visita a un centro infantil en JersónHANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

El empresario de 46 años, que la prensa ucraniana afirma que es un amigo cercano de Zelensky, también es sospechoso de haber influido en decisiones de altos funcionarios del gobierno, incluido el exministro de Defensa, Rustem Umerov, ahora secretario del Consejo de Seguridad Nacional.

La investigación ha suscitado preguntas sobre lo que los más altos funcionarios del país sabían del entramado. También ha despertado recuerdos del intento de Zelensky el verano pasado de limitar a los organismos de control anticorrupción de Ucrania. El mandatario dio marcha atrás después de protestas generalizadas en las calles de Ucrania y presión de la Unión Europea, que ha instado al país a abordar la corrupción arraigada.

Agencias AP, AFP y Reuters

