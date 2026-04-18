León XIV encuentra en el choque con Trump un estilo más directo y confrontativo tras meses de bajo perfil

LUANDA, Angola.– El papa León XIV atraviesa un punto de inflexión en su pontificado. En medio de una gira por África, el primer Pontífice estadounidense desplegó un estilo discursivo más contundente y directo, con fuertes denuncias contra la guerra, la desigualdad y el llamado “neocolonialismo” económico. Este giro no solo redefine su perfil, sino que también lo ubica en el centro de una creciente tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien, sin embargo, evita confrontar de manera personal.

Durante sus primeros diez meses al frente de la Iglesia católica, León había mantenido un perfil relativamente bajo, inusual para un pontífice contemporáneo. Pero la escalada bélica en Medio Oriente, especialmente tras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, actuó como catalizador de un cambio. Desde entonces, su retórica se volvió más firme y explícita, con críticas abiertas a la violencia internacional y a los liderazgos que la promueven.

El papa León XIV llega para oficiar la Santa Misa en la zona frente al estadio Japoma en Douala, Camerún, en el quinto día de su viaje apostólico a África ALBERTO PIZZOLI - AFP

Ese cambio quedó en evidencia en África. En países como Camerún, Argelia y Angola, León denunció que el mundo está “siendo devastado por un puñado de tiranos” y cuestionó los intereses económicos que explotan recursos naturales en perjuicio de las poblaciones locales. También advirtió sobre las consecuencias sociales y ambientales del extractivismo, en una crítica que resonó especialmente en regiones marcadas por la pobreza estructural.

Elegido papa en mayo, “desde el primer momento no quiso aparecer como la figura internacional anti-Trump”, explicó el vaticanista Marco Politi. Pero lo que cambió todo fueron las amenazas apocalípticas de destrucción proferidas por Trump contra Irán. El sumo pontífice “tuvo que dar un paso al frente, y desde ese momento se ha mostrado cada vez más firme”, señaló Politi.

El endurecimiento de su discurso coincide con una serie de ataques públicos de Trump. El mandatario lo calificó de “débil” y “terrible” y sugirió que no comprende la política internacional, en respuesta a las críticas del papa a la guerra contra Irán. La confrontación escaló en los últimos días, con declaraciones cruzadas que rompieron con la tradicional prudencia en las relaciones entre Washington y el Vaticano.

El mensaje de Trump contra el papa León XIV

Sin embargo, León buscó desactivar la lógica de enfrentamiento directo. “No me interesa en absoluto” debatir con Trump, afirmó ante periodistas durante el vuelo entre Camerún y Angola. Según explicó, su mensaje no apunta a líderes individuales, sino a una denuncia más amplia basada en el Evangelio.

Se refirió a las críticas de Trump a su mensaje de paz, que han dominado los titulares esta semana. Pero el papa estadounidense también intentó aclarar las cosas, al insistir en que su predicación no está dirigida a Trump, sino que refleja un mensaje evangélico más amplio de paz.

“Ha habido una cierta narrativa que no ha sido exacta en todos sus aspectos, pero debido a la situación política creada el primer día del viaje, el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí”, señaló. “Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces ha sido más comentario sobre comentario, tratando de interpretar lo que se ha dicho”, afirmó, sacándole peso a la confrontación.

León XIV durante un discurso en Argelia, donde cuestionó las violaciones del derecho internacional por parte de potencias globales ALBERTO PIZZOLI - AFP

Analistas del Vaticano coinciden en que este nuevo estilo responde a una preocupación creciente por el rumbo del liderazgo global. John Thavis, veterano corresponsal en Roma, sostiene que León parece convencido de que el momento exige una condena explícita de la injusticia. “Es consciente de que es una de las pocas figuras con una tribuna verdaderamente global”, señaló.

La dimensión moral de su liderazgo también fue destacada por referentes de la Iglesia. El obispo estadounidense John Stowe afirmó que León se está consolidando como una autoridad ética a escala mundial, especialmente al pronunciar sus mensajes en territorios que sufren directamente las consecuencias de la guerra, el hambre y la desigualdad.

El papa recorre comunidades afectadas por la pobreza estructural, eje central de sus mensajes durante el viaje ALBERTO PIZZOLI - AFP

Detrás de este giro también hay factores históricos y personales. Expertos como Massimo Faggioli señalan el “fantasma” de Pío XII –criticado por su silencio durante el Holocausto– como una referencia que podría influir en la decisión de León de hablar con mayor claridad frente a las crisis actuales. A eso se suma su propia experiencia en Perú, donde vivió décadas marcadas por la violencia interna y la pobreza, que moldearon su mirada sobre el poder y la injusticia.

A diferencia de su predecesor, el papa Francisco, León parece optar por una expresión más directa, incluso a riesgo de tensar relaciones diplomáticas. Si bien Francisco también fue crítico de los conflictos y llegó a enfrentarse con Trump, el nuevo pontífice parece haber dado un paso más allá en la contundencia de sus palabras.

Para algunos analistas, la disputa con el presidente estadounidense terminó funcionando como un catalizador. “Le dio una plataforma mayor”, explicó la experta Elise Ann Allen, que sostiene que el mundo recién ahora comienza a dimensionar el perfil de León.

El pontífice habla ante líderes políticos en Angola, donde denunció el impacto del extractivismo sobre las poblaciones locales ALBERTO PIZZOLI - AFP

Antes de esto, León era visto como “un papa muy sensible y de alta cultura, pero no se le consideraba tan carismático como Francisco o Juan Pablo II”, dijo Politi.

Ahora, en cambio, “se ha convertido en un punto de referencia para la opinión pública mundial... para la mayoría de las naciones” que “no quieren una política de brutalidad como la que persigue Trump”, añadió.

Allen por su parte, dijo creer que el apoyo a León, la voz de la moralidad en un mundo que lucha con una “crisis de conciencia”, no hará más que crecer.

León “ha encontrado su lugar en el papado y ha encontrado su voz. Y no creo que vaya a dar marcha atrás”, señaló.

Agencias AP, AFP y Reuters