NUEVA YORK.- Cuando la Voyager 1 se lanzó en 1977, los científicos esperaban que pudiera hacer aquello para lo que fue construida y tomar imágenes de cerca de Júpiter y Saturno. Hizo eso y mucho más.

La Voyager 1 descubrió volcanes activos, lunas y anillos planetarios, demostrando en el camino que la Tierra y toda la humanidad podían reducirse a un solo píxel en una fotografía, un “punto azul pálido”, como lo llamó el astrónomo Carl Sagan. Alargó una misión de cuatro años hasta el día de hoy, embarcándose en el viaje más profundo jamás realizado al espacio.

Ahora, es posible que se haya despedido definitivamente de ese punto lejano.

La famosa foto de la Voyager que muestra a la Tierra como un "punto azul pálido" NASA/JPL-CALTECH - NASA/JPL-CALTECH

La Voyager 1, el objeto creado por humanos que llego más lejos en el espacio, no ha enviado datos coherentes a la Tierra desde noviembre. La NASA ha estado tratando de diagnosticar lo que la directora del proyecto de la misión Voyager, Suzanne Dodd, llamó el “problema más grave” que ha enfrentado la sonda robótica desde que asumió el trabajo en 2010.

La nave espacial encontró una falla en una de sus computadoras que eliminó su capacidad de enviar datos de ingeniería y ciencia a la Tierra. La pérdida de la Voyager 1 pondría fin a décadas de avances científicos y señalaría el principio del fin de una misión que ha dado forma a la ambición más lejana de la humanidad e inspirado a generaciones a mirar al cielo.

“Científicamente, es una gran pérdida”, dijo Dodd. “Creo que, emocionalmente, tal vez sea una pérdida aún mayor”.

La Voyager 1 es la mitad de la misión Voyager. Tiene una nave espacial gemela, la Voyager 2.

Lanzados en 1977, fueron construidos principalmente para un viaje de cuatro años a Júpiter y Saturno, ampliando los sobrevuelos anteriores de las sondas Pioneer 10 y 11.

El 14 de febrero de 1990, hace 34 años, la nave espacial Voyager 1 miró hacia el sistema solar interior para tomar las primeras fotos de los planetas desde su ubicación, en ese momento más allá de Neptuno NASA - NASA

La misión Voyager aprovechó una rara alineación de los planetas exteriores (una vez cada 175 años), lo que permitió a las sondas visitar los cuatro. Utilizando la gravedad de cada planeta, la nave espacial Voyager podría pasar al siguiente, según la NASA.

La misión a Júpiter y Saturno fue un éxito. Los sobrevuelos de la década de 1980 produjeron varios descubrimientos nuevos, incluidos nuevos conocimientos sobre la llamada gran mancha roja de Júpiter, los anillos alrededor de Saturno y las numerosas lunas de cada planeta.

La Voyager 2 también exploró Urano y Neptuno, convirtiéndose en 1989 en la única nave espacial en explorar los cuatro planetas exteriores.

Mientras tanto, la Voyager 1 había fijado rumbo hacia el espacio profundo, utilizando su cámara para fotografiar los planetas que iba dejando atrás en el camino. La Voyager 2 comenzaría más tarde su propio viaje al espacio profundo.

“Cualquiera que esté interesado en el espacio está interesado en las cosas que la Voyager descubrió sobre los planetas exteriores y sus lunas”, dijo Kate Howells, especialista en educación pública de la Planetary Society, una organización cofundada por Sagan para promover la exploración espacial.

“Pero creo que el punto azul pálido era una de esas cosas más poéticas y conmovedoras”, añadió.

Trayectorias de las naves Voyager NASA - NASA

El día de San Valentín de 1990, la Voyager 1, que se alejaba 6000 millones de kilómetros del Sol hacia los confines exteriores del sistema solar, se dio la vuelta y tomó una fotografía de la Tierra que Sagan y otros entendieron como un humilde autorretrato de la humanidad.

“Es conocido en todo el mundo y conecta a la humanidad con las estrellas”, dijo Dodd sobre la misión.

Y añadió: “Muchas, muchas personas se me han acercado y me han dicho: ‘Guau, me encanta la Voyager’. Es lo que me entusiasmó sobre el espacio. Es lo que me hizo pensar en nuestro lugar aquí en la Tierra y lo que eso significa’”.

Legado

Las Voyager dejaron su huella en la cultura popular, inspirando a una muy inteligente “Voyager 6″ en “Star Trek: The Motion Picture” y referencias en “The X Files” y “The West Wing”.

Incluso cuando se lanzaron sondas más avanzadas desde la Tierra, la Voyager 1 continuó enriqueciendo de manera confiable nuestra comprensión del espacio.

En 2012, se convirtió en el primer objeto creado por el hombre en salir de la heliosfera, el espacio alrededor del sistema solar influenciado directamente por el sol. Existe un debate técnico entre los científicos sobre si la Voyager 1 realmente abandonó el sistema solar, pero, aun así, se volvió interestelar, atravesando el espacio entre las estrellas.

Esto trazó un nuevo camino para la heliofísica, que analiza cómo el Sol influye en el espacio que lo rodea. En 2018, la Voyager 2 siguió a su gemela entre las estrellas.

Antes de la Voyager 1, los datos científicos sobre los gases y el material del Sol procedían únicamente de los confines de la heliosfera, según Jamie Rankin, científico adjunto del proyecto Voyager.

“Y ahora podemos por primera vez conectar la visión de adentro hacia afuera desde afuera hacia adentro”, dijo Rankin, “Eso es una gran parte”, agregó. “Pero la otra mitad es simplemente que gran parte de este material no se puede medir de otra manera que enviando una nave espacial”.

Las Voyager 1 y 2 son las únicas naves espaciales de este tipo. Antes de desconectarse, la Voyager 1 había estado estudiando una perturbación anómala en el campo magnético y las partículas de plasma en el espacio interestelar.

En esta imagen de agosto de 1989, proporcionada por la NASA, se muestra al planeta Neptuno fotografiado por la nave Voyager 2, y fue procesada para mejorar la visibilidad de pequeñas características. (NASA vía AP) NASA

“No se está lanzando nada más para salir al mercado”, dijo Dodd. “Es por eso que dedicamos tiempo y tenemos cuidado al intentar recuperar esta nave espacial, porque la ciencia es muy valiosa”.

Pero la recuperación significa meterse bajo el capó de una nave espacial envejecida a más de 24 mil millones de kilómetros de distancia, equipada con la tecnología de antaño. Se necesitan 45 horas para intercambiar información con la nave.

Su equipo todavía tiene esperanzas, dijo, especialmente ahora que se acerca el tentador 50º aniversario del lanzamiento en 2027. La Voyager 1 ha sobrevivido a fallos técnicos antes, aunque ninguno tan grave.

La Voyager 2 todavía está operativa, pero envejecida. También ha enfrentado sus propias dificultades técnicas.

La NASA ya había estimado que los generadores de propulsión nuclear de ambas naves espaciales probablemente morirían alrededor de 2025.

Incluso si la misión interestelar Voyager está cerca de su fin, al viaje aún le queda mucho por recorrer.

Podría decirse que la Voyager 1 y su gemela, cada una a 40.000 años de distancia de la siguiente estrella más cercana, permanecerán en una misión indefinida.

“Si en algún momento de su futuro lejano la Voyager encontrara seres de alguna otra civilización en el espacio, llevaría un mensaje”, dijo Sagan en una entrevista en 1980.

El astrónomo y físico Carl Sagan

Cada nave espacial lleva un disco fonográfico bañado en oro cargado con una variedad de grabaciones de sonido e imágenes que representan la riqueza de la humanidad, sus diversas culturas y la vida en la Tierra.

“Un regalo a través del océano cósmico de una isla de civilización a otra”, dijo Sagan.

Por Orlando Mayorquin

