La NASA lanzará este año tres misiones robóticas para avanzar en su proyecto lunar

WASHINGTON.– La NASA anunció este martes que lanzará tres misiones robóticas a la Luna antes de fin de año, comenzando con el primer vuelo lunar de Blue Origin, la firma de Jeff Bezos.

El anuncio formulado por el administrador de la agencia espacial, Jared Isaacman, llega dos meses después de que la NASA prometiera construir la primera colonia humana en la Luna durante la próxima década.

La primera misión, prevista para el otoño boreal, será la Moon Base 1, a cargo de Blue Origin, y tendrá como destino el polo sur de la Luna, donde Estados Unidos planea construir su base.

Esta misión supondrá el estreno del aterrizador lunar de Bezos, el Blue Moon, cuya segunda versión va a competir también con el Starship de Elon Musk para llevar a los primeros astronautas del siglo XXI a pisar la Luna en las misiones Artemis 4 y Artemis 5.

El director de la NASA, Jared Isaacman, junto a la directora asociada interina Lori Glaze durante el anuncio de las tres misiones previstas para 2026 MANDEL NGAN - AFP

La misión Moon Base 2, prevista también para este año, será operada por la empresa Astrobotics, que tendrá una segunda oportunidad para posar en la Luna su Griffin después de haber fracasado en enero 2024.

La tercera misión del nuevo programa también será encargada a otro proveedor comercial, Intuitive Machines, que tuvo un accidentado alunizaje de su sonda robótica Athena en 2025, después de otro intento fallido previo en 2024.

El ingeniero español Carlos García Galán, director del programa Moon Base de la NASA, explicó en la misma comparecencia con Isaacman las tres fases que se plantea la agencia espacial: la primera, que arranca con las tres misiones anunciadas, será destinada a realizar pruebas y aprender cómo los astronautas podrán sobrevivir largas estancias en un entorno más hostil que el que pisaron los astronautas de las misiones Apolo entre 1969 y 1972.

El director de la NASA, Jared Isaacman, durante la conferencia de prensa de presentación de las misiones MANDEL NGAN - AFP

Se trata de colonizar el polo sur lunar, con temperaturas que descienden hasta 200 grados bajo cero durante las noches que duran dos semanas y donde hay cráteres con oscuridad perpetua.

Para estudiar a fondo esa zona, donde luego se establecería la colonia permanente, la NASA planea llevar allí vehículos en los que los astronautas podrán desplazarse por la Luna, además de múltiples drones e instrumentos científicos.

Ese será el cometido de las 21 misiones a la superficie lunar que la agencia tiene previstas entre 2026 y 2029 para completar la fase inicial de reconocimiento del programa Moon Base, destinado a desplegar todo su potencial durante la próxima década y convertirse en una estación para planear el siguiente salto: llevar astronautas a Marte.

El primer escalón

La misión Artemis II lanzada en abril pasado fue la primera misión lunar tripulada en más de medio siglo, en lo que se anticipó como el primer escalón hacia una colonia lunar.

La NASA todavía no tiene a su disposición una nave capaz de aterrizar astronautas en la Luna, en tanto sus recientes misiones comerciales para posar robots en el satélite natural han tenido unos resultados muy modestos.

El empresario Jeff Bezos, fundador y director de la firma aeroespacial Blue Origin (Archivo) MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - AFP

Si esa situación cambia y la NASA consigue tener a corto plazo un aterrizador lunar, tarea que se le encargó a Blue Origin y SpaceX, el plan es probar esa nave en una órbita cercana a la Tierra en 2027 durante la misión Artemis 3.

Y si esa prueba resulta exitosa, Estados Unidos pretende intentar dos aterrizajes en la Luna durante 2028, con las misiones Artemis 4 y Artemis 5.

La segunda fase de colonización lunar comenzaría a partir de 2029, con la creación de las primeras bases habitables, que serán provisionales y operarán con la energía que proporcionen instalaciones solares y nucleares. A partir de 2032, las bases podrían ser ya permanentes, edificadas con el apoyo de robots de construcción.

Otro competidor de peso en la carrera espacial, China, lanzó el domingo la nave Shenzhou 23 con tres astronautas rumbo a su estación espacial Tiangong, entre ellos uno que tiene previsto permanecer un año en el espacio.

El presidente Donald Trump recibe a la tripulación de la misión Artemis II en la Casa Blanca (Archivo) BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La nave despegó del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China. El esperado lanzamiento ocurrió en un momento en que el país se prepara para su primer alunizaje tripulado en 2030.

La tripulación tiene previsto llevar a cabo decenas de proyectos científicos y de desarrollo de software, según informó la prensa estatal. También se prevé que reemplacen a la tripulación de la Shenzhou 21, que ha estado en la estación espacial Tiangong durante más de 200 días.

Se programó que uno de los tres astronautas de la misión Shenzhou 23 permanezca en la estación espacial durante un año, en lo que sería una de las estancias individuales de mayor duración en el espacio en la historia de la exploración fuera de la Tierra.

A medida que China intensifica su programa espacial, sus astronautas han realizado diversas misiones a la estación Tiangong, desarrollada después de que China quedara, en la práctica, excluida de la Estación Espacial Internacional por preocupaciones de Washington sobre seguridad nacional. Estados Unidos es considerado el principal rival espacial de China.

Diario El País, SL y Agencia AP