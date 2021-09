Lacalle Pou, sobre la crisis política en la Argentina: “Es muy relevante la estabilidad”

MONTEVIDEO.- El presidente Luis Lacalle Pou señaló que para Uruguay “es muy relevante la estabilidad” tanto interna como en la región, en respuesta a cuál es su consideración con respecto a la crisis política que vive la Argentina luego de la derrota en las PASO y la renuncia de cinco ministros.

“Yo no puedo entrar al área chica en estos temas porque soy presidente de Uruguay y debo respetar las decisiones de otros gobiernos”, indicó el mandatario este jueves en durante su visita a Treinta y Tres.

Sin embargo, aseguró que si se levanta “un poco más la mira” se puede decir que “Uruguay esta en una región importante, no solo para comerciar y para recibir turistas”, sino para mostrarse al mundo.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou El País/GDA

“Uruguay naturalmente tiene más peso con Brasil, la Argentina y Paraguay en conjunto que solo”, dijo y agregó: “Además de ser importante la región en términos de población y de producto bruto, es muy importante la estabilidad. Nosotros estamos tranquilos, el Uruguay se desarrolla, cuando hay estabilidad interna y en la región”.

Vínculo con el Mercosur

Por otra parte, Lacalle Pou aseguró que el vínculo entre Uruguay y el resto de los socios del Mercosur “está bien”, pese a la decisión del gobierno de iniciar un estudio de factibilidad con China con el objetivo de llegar a un Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

“Uruguay ha sido muy leal y transparente, no creo que se puedan enojar, obviamente pueden no compartir, pero enojar no creo”, dijo.

Consultado sobre el planteo que se realizará al respecto de la disolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Lacalle Pou adelantó que Uruguay tiene una posición “radicalmente contraria”.

El País/GDA