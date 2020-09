El presidente brasileño Jair Bolsonaro Fuente: AFP

BRASILIA.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, respondieron este miércoles a las advertencias lanzadas por el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, al gobierno brasileño para que frene la deforestación amazónica.

En su primer debate con Donald Trump, Biden dijo anoche que si gana las elecciones del 3 de noviembre reunirá un paquete de 20.000 millones de dólares de varios países para que Brasil deje de deforestar.

"El candidato presidencial estadounidense Joe Biden dijo ayer que podría pagarnos 20.000 millones de dólares para dejar de 'destruir' el Amazonas o imponernos serias restricciones económicas. Lo que algunos aún no han entendido es que Brasil ha cambiado. Hoy, su presidente, a diferencia de la izquierda, ya no acepta sobornos, demarcaciones criminales o amenazas infundadas. NUESTRA SOBERANÍA NO ES NEGOCIABLE", respondió hoy Bolsonaro por Twitter.

"Mi gobierno está tomando medidas sin precedentes para proteger el Amazonas. La cooperación de Estados Unidos es bienvenida, incluso para proyectos de inversión sostenibles que creen trabajos decentes para la población amazónica, como he estado hablando con el presidente Trump. La codicia de algunos países por el Amazonas es una realidad. Sin embargo, la externalización por parte de quien disputa el mando de su país es una clara señal de renuncia a una convivencia cordial y fructífera", siguió el presidente brasileño.

"Cuesta entender, como jefe de Estado que reabrió de lleno su diplomacia con Estados Unidos, tras décadas de gobiernos hostiles, tan desastrosa declaración. Lamentable, Sr. Joe Biden, en todos los aspectos, lamentable", concluyó el mandatario.

Por su lado, el ministro brasileño ironizó los comentarios del candidato demócrata con un breve tuit: "Sólo una pregunta, la ayuda de los USD 20.000 millones de Biden, ¿es por año?".

Aliado de Trump, el gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro enfrenta una gran presión internacional para frenar el avance de la deforestación, una de los principal causas de los incendios en la mayor selva tropical del planeta.

En 2019, la tala de árboles tuvo un aumento anual de 85,3%, totalizando una cifra récord de 10.123 km2, una superficie equivalente a la del Líbano.

En agosto, la deforestación registró una caída de 21% respecto a agosto del año pasado, aunque entre enero y agosto la reducción fue de apenas 5% en comparación con el mismo periodo de 2019.

Esta foto de archivo tomada el 24 de agosto de 2019 muestra una vista aérea de áreas quemadas de la selva amazónica, cerca de Porto Velho, estado de Rondonia, Brasil Fuente: AFP

La semana pasada, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Bolsonaro afirmó que Brasil "es víctima de una de las más brutales campañas de desinformación sobre la Amazonía y el Pantanal", el mayor humedal de agua dulce del mundo, otro bioma que está siendo arrasado por los incendios.

Las ONG ambientalistas atribuyen a Bolsonaro la responsabilidad del alarmante aumento de la deforestación y los incendios, pues defiende la apertura de la Amazonía a la explotación minera, energética y agropecuaria.

Al igual que Trump, el mandatario brasileño es un escéptico del cambio climático.

En el debate, Biden, que lidera las encuestas, insistió en que si gana las elecciones reintegrará a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el Clima, del que Trump retiró a su país.

"Me uniré al Acuerdo de París porque con nosotros fuera de él, mire lo que está pasando. Todo se está cayendo a pedazos (...). Las selvas tropicales de Brasil están siendo devastadas. En esa selva tropical se absorbe más carbono que el que emite Estados Unidos", dijo.

