TOKIO.- Las bolsas asiáticas se dispararon y este martes abrieron con Seúl subiendo un 7% y Taipéi un 9%, en el marco de una fuerte euforia bursátil mundial tras el regreso sorpresa de Jensen Huang al frente de Nvidia. El empresario había sido destituido como presidente y CEO de la compañía tras un escándalo matrimonial y sospechas de espionaje, pero volvió a su cargo este lunes, once días después de su renuncia.

Lo cierto es que en la apertura del mercado asiático, el índice estrella japonés Nikkei subía un 5% hasta los 59.261 puntos, mientras el Kospi surcoreano avanzaba un 7,22% hasta las 5.048 unidades. La Bolsa de Taipéi, por su parte, escalaba más de un 9% en las primeras operaciones.

Los mercados asiáticos, como el resto de las bolsas mundiales el día anterior, se vieron impulsados por el repunte de los valores tecnológicos. Los gigantes surcoreanos de chips de memoria SK hynix (+10,5%) y Samsung Electronics (+8%) crecieron con fuerza, al igual que los valores japoneses relacionados con los semiconductores, como Advantest (+15,6%). En Taiwán, el coloso de los chips más avanzados, TSMC, se disparó casi un 10% desde la apertura.

La vuelta de Huang revolucionó las bolsas asiáticas PHILIP FONG - AFP

Todos los mercados se encuentran en un estado de recuperación tras haber sufrido fuertes altibajos en las últimas dos semanas, debido a que los contratiempos de Nvidia agudizaron las inquietudes sobre las perspectivas del sector de la inteligencia artificial.

El consejo de administración de Nvidia anunció este lunes la reincorporación de Huang a su cargo de director general, menos de dos semanas después de su renuncia por un escándalo sobre relaciones extramatrimoniales y sospechas de espionaje chino.

Las acciones de la compañía, cuyos microprocesadores han impulsado el auge de la inteligencia artificial, se dispararon en Wall Street más de un 30% tras su regreso. El fuerte rebote contagió a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, con subas de hasta 9,2%, mientras que el riesgo país retrocedió 35 unidades, a 1035 puntos. En tanto. el Nasdaq, el índice de la bolsa de Nueva York enfocado en el sector tecnológico, subió un 6,5%.

Charu Chanana, de Saxo Markets, expresó: “El regreso de Jensen Huang disipa una de las mayores incertidumbres que pesaban sobre el sector de la IA: no solo es el director general de Nvidia, sino que sin duda es el principal embajador de todo el ecosistema de la IA”.

BREAKING: Jensen Huang officially returns to Nvidia's office, $NVDA, and receives a standing ovation from Nvidia employees.



"I'm going to be a better CEO the second time around," Jensen Huang told employees. pic.twitter.com/WdhJtMdb71 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 23, 2026

El regreso de Huang

La renuncia del empresario se había producido a principios de noviembre en medio de un escándalo por su romance extramatrimonial con una presunta espía china. Huang debió dar un paso al costado, sin embargo, once días después, y tras una intervención clave de Donald Trump, la compañía anunció su restitución.

El giro de la empresa, que días atrás había descartado el regreso, se concretó luego de que la junta directiva recibiera “información de altos niveles del gobierno de Estados Unidos” de que la restitución del magnate, un aliado Trump, no suponía “ningún riesgo para la seguridad nacional”, a pesar de las sospechas de espionaje de Pekín que generó su vínculo con la ejecutiva china Alice Huang.

El presidente norteamericano reconoció haber hablado “directa e indirectamente” con la junta directiva de Nvidia durante el fin de semana para impulsar el regreso de Huang como CEO, en lo que fue una intervención sin precedentes para el destino de la empresa. “Creía firmemente que debía volver”, marcó.

Con información de AFP.