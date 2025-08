Las declaraciones de un ministro español reavivan la polémica sobre los judíos franceses expulsados de un vuelo

PARÍS.– El ministro de Transporte español, Óscar Puente, desató una fuerte controversia diplomática tras publicar en la red social X un mensaje en el que se refirió a los adolescentes judíos franceses expulsados de un vuelo de la aerolínea Vueling como “niñatos israelíes”. El comentario generó el inmediato repudio de autoridades francesas, israelíes y de organizaciones internacionales como Yad Vashem, que lo acusaron de promover el antisemitismo. Tras la polémica, el ministro eliminó la publicación.

“¿Los patriotas estarán con Vueling? ¿Los de la Ley y orden con la seguridad aérea? ¿Los xenófobos estarán con la compañía española? ¿O todos juntos haciendo piña estarán con los niñatos israelíes?”, escribió Puente el viernes pasado en su cuenta oficial de X. El mensaje hacía alusión al incidente ocurrido el 23 de julio en el aeropuerto de Manises, en Valencia, donde un grupo de 44 menores y 8 adultos franceses fue desalojado de un vuelo rumbo a París.

Esta era la publicación de Óscar Puente que luego fue eliminada

La reacción del gobierno francés no se hizo esperar. Los ministros Aurore Bergé y Benjamin Haddad repudiaron públicamente los dichos de Puente, afirmando que el comentario no solo era ofensivo, sino que equiparaba “a los niños franceses de fe judía con ciudadanos israelíes, como si eso justificara de alguna manera el trato que recibieron”. En un comunicado conjunto, ambos ministros subrayaron que “nunca aceptaremos la normalización del antisemitismo. Siempre estaremos con nuestros conciudadanos que sufren odio antisemita, y nunca cederemos”.

Las autoridades francesas también contactaron a la dirección de la aerolínea española y al embajador español en París para exigir explicaciones por el trato recibido por los adolescentes. Además, se reunieron esta semana con la profesora del grupo juvenil, quien relató detalles de lo sucedido a bordo del vuelo VY8166. Según su testimonio, la tripulación adoptó una actitud hostil desde el embarque y el incidente se agravó sin justificación.

La profesora, que pidió mantener el anonimato, declaró que uno de los adolescentes comenzó a cantar brevemente, pero se detuvo cuando se le pidió que guardara silencio. En su versión, no se produjo ninguna conducta que justificara la expulsión del grupo ni la intervención violenta de la Guardia Civil. Además, denunció que fue agredida físicamente por agentes durante el operativo, lo que le provocó hematomas en brazos, piernas y torso, según explicó su abogada, Muriel Ouaknine Melki, al medio The Associated Press. La mujer ya recibió una baja médica de 15 días por incapacidad y evalúa presentar una denuncia penal.

“Ningún acto justifica el desembarque y el uso excesivo de la fuerza contra la profesora”, defendieron Haddad y Bergé, que aseguraron que constataron esta versión con otros pasajeros a bordo.

La abogada agregó que su equipo legal está recopilando pruebas, incluyendo testimonios de otros pasajeros, para sustentar la acusación de abuso de autoridad. Tanto los ministros franceses como los representantes legales de la consejera sostienen que su relato ha sido corroborado por varios testigos a bordo.

La directora del campamento de verano de Kinneret es desalojada del vuelo

Por su parte, Vueling sostuvo que la expulsión de los pasajeros se debió a un “comportamiento indisciplinado” que incluyó la interrupción de la demostración de seguridad a bordo y la manipulación reiterada del equipo de emergencia. La aerolínea negó categóricamente que la decisión del comandante o del personal estuviera motivada por cuestiones religiosas. En la misma línea, un vocero de la Guardia Civil afirmó que los agentes actuaron a pedido del capitán del vuelo y que no tenían conocimiento de la filiación religiosa del grupo de jóvenes.

De los 52 pasajeros desalojados, la mitad fue reubicada en un vuelo hacia París ese mismo día, mientras que el resto pasó la noche en Valencia y regresó a su país al día siguiente.

La semana pasada, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, llamó a la presidenta de la aerolínea Vueling para pedirle “explicaciones”. El jefe de la diplomacia francesa expresó durante su conversación con Carolina Martinoli, presidenta y directora general de la aerolínea española Vueling, “la profunda conmoción que suscitó el desembarque de un grupo de jóvenes judíos franceses de un avión de la compañía”, afirmó el sábado su ministerio en un comunicado.

La principal institución internacional para la memoria del Holocausto, Yad Vashem, se sumó a las críticas y reclamó públicamente al ministro Óscar Puente que cese de “alentar el odio” y dejar de fomentar el antisemitismo. “Atacar públicamente a un grupo de niños judíos franceses que fueron desalojados de un avión, tildándolos de ‘niñatos israelíes’, no solo es inexacto, sino también peligroso en el contexto actual de crecimiento del antisemitismo en Europa”, expresó la institución.

Son judíos franceses. Europeos.



Sr. @Oscar_Puente_, confundir su identidad religiosa con una nacionalidad extranjera es antisemitismo.



Mientras cada año huyen de Europa miles de familias judías amenazadas, se espera de un representante público respeto y que no aliente el odio. https://t.co/bvHR0X3SYB — Yad Vashem España (@YadVashemSpain) July 25, 2025

En Israel, algunos medios también informaron que los adolescentes expulsados eran estudiantes judíos y sugirieron que su expulsión se debió a su religión. Un ministro israelí replicó esa versión y exigió explicaciones al gobierno español.

El incidente ocurre en un momento especialmente sensible en Europa, donde se ha registrado un aumento de los actos antisemitas desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel. El gobierno francés advirtió que la situación exige extrema responsabilidad por parte de los funcionarios públicos y pidió que tanto Vueling como las autoridades españolas investiguen a fondo lo sucedido.

Agencias AP y AFP