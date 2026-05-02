Son latinos, vivieron en EE.UU. y España y revelan qué es lo mejor de cada país: “No lo echo de menos”

Los creadores de contenido peruanos Eva y Andrés compartieron en su canal de YouTube, La Blue Kombi, su experiencia tras vivir 20 años en Estados Unidos y mudarse en 2024 a España, donde residen con una visa de nómada digital. En el video, evidenciaron las principales diferencias entre ambos países a partir de su vida cotidiana y por entrevistas con otros migrantes que hicieron su mismo recorrido.

Cuál es la principal diferencia entre vivir en EE.UU. y España

Andrés explicó que en EE.UU. estuvieron en 29 ciudades, lo que les dio “un panorama bastante general del estilo de vida americano”. Para Eva, el contraste más marcado entre ambos países radica en cuánto dinero se necesita para sostenerse económicamente.

La pareja de youtubers destacó que “uno de los gastos más importantes” que determinan el costo de vida es el alquiler. Pese al aumento reciente en España, consideran que continúa por debajo del que registraron en EE.UU.

Cuánto cuesta vivir en EE.UU. vs. España

Respecto al consumo cotidiano, Eva comparó el gasto en supermercados y señaló que en EE.UU. destinaban entre US$800 y US$900 mensuales para tres personas, al comprar en cadenas como Costco o Walmart, donde los precios son más bajos que en tiendas de alimentos orgánicos. Mientras que en España el monto se reduce a unos €400 (US$468) o €500 (US$585).

Los youtubers entrevistaron a Sebas y Nuri, quienes vivieron tres años en Florida y luego regresaron a Madrid. Ambos coincidieron en que la vida cotidiana en España resulta más accesible.

Para Nuri, es “más sencillo” vivir en el país europeo, en contraste con EE.UU., donde incluso “hacer la compra” le resultaba “más complicado”. A su vez, señalaron que el uso del automóvil en EE.UU. incrementa los costos.

Sobre esto, otro entrevistado explicó que en las ciudades estadounidenses como New Hampshire, el transporte depende del auto y “no hay avenidas para peatones”. En cambio, en Madrid, “el transporte público funciona bastante bien”.

Aun con aumentos recientes, vivir en España resulta más económico en vivienda Captura de La Blue Kombi

Cómo son las viviendas y los espacios en cada país

Los testimonios describieron diferencias en el diseño de las casas. Sebas señaló que en EE.UU. vivían en una vivienda más grande con acceso directo a la calle, pero “no lo echa de menos”.

En cambio, remarcaron características propias de España, como la presencia de entradas diferenciadas y cocinas separadas. Eva indicó que “las cocinas son más privadas”, mientras que en EE.UU. suelen ser abiertas.

Qué diferencias identifican en seguridad, salud, cultura, trabajo e impuestos

En materia de seguridad, Sebas describió una experiencia distinta en escuelas estadounidenses, y relató que “ver a la policía en el colegio” le “generaba inseguridad”. Sobre el sistema de salud, sostuvo que la calidad médica en EE.UU. es alta, pero cuestionó el funcionamiento del sistema. En contraste, valoró el enfoque en España, centrado en la atención sin pagos previos al momento de la intervención.

Sebas y Nuri, tras vivir en Florida y volver a Madrid, coincidieron en que la vida en España es más accesible Captura de La Blue Kombi

A su vez, los entrevistados describieron contrastes culturales en las relaciones sociales. Sebas explicó que en España las interacciones son más cercanas y que eso es porque vienen del “país del beso, del abrazo”, mientras que en EE.UU. percibió vínculos “más fríos y organizados”.

En el ámbito laboral, Eva indicó que los empleos no calificados en EE.UU. ofrecen mejores ingresos, y sostuvo que “se gana bastante bien”. Sin embargo, en España esos trabajos reciben el salario mínimo. Sobre los impuestos, Sebas dijo que los porcentajes son menores y permiten deducciones, mientras que en España mencionó niveles de hasta 47% de carga impositiva.