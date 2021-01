Varios países europeos tuvieron que posponer su campaña de vacunación por las demoras en las entregas Fuente: AFP

PARÍS.- Las esperanzas europeas de acelerar una campaña de vacunación contra el coronavirus ya complicada con problemas de distribución de los laboratorios Pfizer-BioNTechtropezaron este fin de semana con un nuevo obstáculo cuando el británico-sueco AstraZeneca anunció que no podrá cumplir con la cantidad de dosis preadquiridas por el bloque.

El gigante farmacéutico, cuya vacuna fue desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford y que será una de las más baratas del mercado, experimenta dificultades de producción que impedirán la entrega a la Unión Europea (UE) de 40% de las dosis prometidas en el primer trimestre del año.

"Los volúmenes iniciales serán inferiores a los previstos debido a una reducción del rendimiento en un sitio de producción de nuestra cadena de aprovisionamiento en Europa", explicó un vocero del laboratorio, al confirmar una información que ya circulaba en la prensa.

A comienzos de la pandemia, el bloque reservó unos 400 millones de dosis de esa vacuna a AstraZeneca, que deben sumarse a los otros contratos firmados con diferentes laboratorios (el estadounidense Johnson&Johnson, el franco-británico Sanofi-GSK, Pfizer-BioNTech, el alemán Curevac y Moderna). En total, el portafolio de vacunas de la UE se eleva a 2300 millones de dosis.

El anuncio cayó como un balde de agua helada en los 27 países del bloque donde, la semana próxima, la Agencia Nacional Europea debía pronunciarse sobre la autorización de esa tercera vacuna, después de haberlo hecho con la de Pfizer-BioNTech y Moderna.

La Comisión Europea (CE) y los Estados miembros expresaron su "profundo descontento" ante la situación.

"Insistimos en el respeto del calendario sobre la base del cual los Estados miembros debían planificar sus programas de vacunación", escribió en Twitter la comisaria europea de Salud Pública, Stella Kyriakides.

Noruega, que no integra la UE, anunció ayer que recibirá en febrero menos de 200.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, en lugar de las 1.120.000 que esperaba.

Austria, miembro de la UE, informó que solo llegarán 600.000 de los dos millones de dosis prometidas por AstraZeneca para antes de fin de marzo. El resto -1.400.000 dosis- debería llegar en abril. Un atraso que el ministro austríaco de Salud Pública, Rudolf Anschober, calificó de "totalmente inaceptable".

El anuncio de AstraZeneca aumentó la ansiedad en el bloque, cuya campaña de vacunación parece bien modesta comparada a la de otros países, como Israel, Gran Bretaña o Estados Unidos. Una preocupación aumentada por la amenaza que representan las nuevas variantes del coronavirus, mucho más contagiosas y aparentemente más letales, que obligaron esta semana a casi todos los gobiernos a restringir aún más los desplazamientos, los toques de queda y las medidas de prevención.

Pero el laboratorio británico-sueco no es el único que no consigue cumplir con sus promesas. Este mes, la UE también presentó una queja formal a Pfizer por su decisión de reducir temporalmente la entrega de la vacuna desarrollada con BioNTech. La empresa asegura que respetará la cantidad de dosis acordada, al entregarlas un poco más tarde, cuando resuelva sus problemas de producción en una de sus plantas instalada en Bélgica. La UE compró a Pfizer 600 millones de dosis.

Algunas regiones, incluido el land alemán de Renania del Norte-Westfalia y algunas partes de Italia, advirtieron esta semana que suspendían la distribución de la primera dosis de la vacuna de Pfizer, que requiere dos inyecciones, debido a su escasez. Italia y Polonia, justamente, amenazaron con iniciar una acción legal contra el gigante farmacéutico.

Por su parte, el gobierno ultranacionalista de Hungría volvió a romper la unidad del bloque al acordar con Rusia la compra de una gran cantidad de la Sputnik V, aun cuando no recibió la aprobación de la UE. La semana pasada, el primer ministro Viktor Orban se quejó oficialmente ante la CE por la demora de los reguladores sanitarios en aprobar la vacuna de AstraZeneca.

Otros cuatro países -Austria, República Checa, Dinamarca y Grecia- escribieron al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para proponerle una "preautorización de distribución", que les permitiría comenzar a inmunizar a sus poblaciones en cuanto la vacuna sea homologada. Tanto la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, como Michel aún afirman que 70% de los 446 millones de europeos deberían haber sido vacunados antes de fines de agosto.

