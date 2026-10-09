Las impactantes imágenes y videos del terremoto que sacudió a Panamá

Un terremoto de magnitud 7,7 grados en la escala de Ritcher sacudió este viernes al sur de Panamá y se activaron alertas de olas tsunami en algunas zonas de las costas del país y otras naciones de la región. Quienes protagonizaron el fenómeno publicaron imágenes y videos en redes sociales que revelaron lo impactante del fenómeno.

El terremoto fue registrado a las 12.56 (hora local) con epicentro de 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, una localidad rural en la provincia de Herrera al extremo sur del país. Los temblores se sintieron en Ciudad de Panamá.

Una mujer grabó el momento en el que un edificio se derrumbó tras el terremoto en Panamá

Tras el sismo se reportó que el suministro de energía eléctrica se vio interrumpido en sectores de seis provincias del país, mientras el Aeropuerto Internacional de Panamá cerró temporalmente como medida de seguridad.

Residentes de distintas ciudades salieron de sus casas y se congregaron en las calles al sentir el fuerte temblor. En Penonomé, en la provincia de Coclé, los ciudadanos registraron el momento en el que un sector del hotel conocido como Dos Continentes se derrumbó y el polvo voló por los aires.

El derrumbe del Hotel Dos Continentes de Penonomé, tras el terremoto en Panamá

“El Hotel Dos Continentes se cayó. Se cayó la mitad del hotel, si ustedes vieran cómo está esta vaina aquí”, dijo un hombre que grabó lo sucedido desde su auto.

Varios residentes gritaron y se alejaron corriendo de las inmediaciones. Otra mujer grabó el movimiento de un edificio cercano que sufrió grandes roturas por el temblor. De fondo, se escuchaban las alarmas de los autos.

Destrozos tras el terremoto en Panamá

“Este edificio se movió horrible. Que se salgan, que se salgan, la pared se rompió”, advirtió el vecino. Pocos segundos después, un gran estruendo invadió el lugar y el edificio se cayó en pedazos.

“Dios mío, dios mío”, gritó la mujer que grababa. En paralelo, otros hombres a su alrededor buscaban personas en medio de la nube de polvo e intentaban corroborar que todos se encontraran bien.

Más imágenes del derrumbe del Hotel Dos Continentes

Incluso el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli sufrió destrozos materiales debido al sismo. El exmandatario compartió una imagen de su casa en el distrito de Soná, en la provincia de Veraguas.

“Esta es mi casa en Soná después del horrible terremoto que azotó Panama. Dios quiera que solo sean perdidas materiales y no vidas humanas. Recemos y oremos todos en este momento”, sostuvo.

Destrozos en la casa del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli

Luego compartió más imágenes e insistió: “Otras vistas del terremoto. Afortunadamente solo son pérdidas materiales”.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo en X que ha pedido a Dinoska Montalvo de Gracia, la ministra de Gobierno, que informe sobre cómo ha impactado el sismo. “No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”, sostuvo.

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En otra grabación, se registró el momento en el que albañiles rezaban a Dios que el edificio donde trabajaban aguantara el temblor y no se derrumbara. “Aguanta Señor, Aguanta Dios”, comentaban mientras se agarraban de las estructuras de cemento que sostenían a la construcción.

Albañiles rezan a Dios que el edificio donde trabajaban aguantara el terremoto

Omar Smith, del Servicio Nacional de Protección Civil, dijo al canal Telemetro Reporta que las afectaciones se habrían dado principalmente en las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos, situadas en el centro del país.

Los daños en una catedral de Penonomé

Smith reportó varios heridos, sin dar cifras. Uno de ellos resultó golpeado por el colapso parcial de una infraestructura en Penonomé. Indicó que no hay informes de daños en Ciudad de Panamá, que es conocida por sus centenares de rascacielos.

El terremoto tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros al suroeste de la localidad rural de Pitaloza Arriba

Panamá se encuentra en el arco de volcanes y fallas de la cuenca del Pacífico conocido como el “Anillo de Fuego”. En esta zona es donde se producen la mayoría de los terremotos del mundo.

Pánico dentro de un negocio durante el sismo

Debido al temblor, las autoridades de El Salvador emitieron una “amenaza moderada de tsunami” que podría tener impacto en sus costas con una crecida de hasta un metro del nivel del mar en las próximas dos horas.

Con información de AP