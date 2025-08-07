Las nuevas sandalias de Adidas desatan la furia en México: acusan plagio y amenazan con demandas

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades del estado mexicano de Oaxaca acusaron de apropiación cultural a la marca de ropa deportiva Adidas, tras el lanzamiento de un modelo de sandalias que, aseguran, es copia de un diseño tradicional de esa región.

El gobierno estatal y un legislador local denunciaron que el lanzamiento del modelo “Oaxaca Slip-On”, elaborado por el diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarría en colaboración con Adidas, no cuenta con la autorización ni reconoce a sus auténticos creadores.

Willy Chavarria unveils his upcoming adidas Chavarria Oaxaca Slip On silhouette 💫 pic.twitter.com/d4v642h4re — Nice Kicks (@nicekicks) August 4, 2025

“La empresa Adidas en conjunto con el diseñador Willy Chavarría se apropiaron de un diseño único de los huaraches (sandalias) tradicionales de la población de Villa Hidalgo Yalalag”, señaló este miércoles Isaías Carranza, diputado local de origen zapoteco, en su cuenta de Facebook.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, también abordó el caso durante una conferencia de prensa el martes. Aseguró que el calzado es un “modelo de huarache reinterpretado”, pero propio del estado, mientras mostraba imágenes de las sandalias lanzadas por la marca alemana. Amenazó además con emprender acciones legales contra Chavarria. “Este huarache es de Yalalag. vamos a pedirle también a nuestros hermanos yalaltecos que trabajemos juntos para poder meterle una denuncia” al artista, añadió Jara en la conferencia.

Los huaraches no son sólo un diseño, sino que están ligados a “la cultura, la historia y la identidad del pueblo indígena zapoteca“, dijo en un mensaje de vídeo publicado en X el miércoles. Oaxaca tiene una de las mayores poblaciones indígenas del país.

Huarache

Por su parte, la secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca señaló en un comunicado que la adopción sin consentimiento de elementos culturales de pueblos originarios con fines comerciales supone “una violación a sus derechos colectivos”. Exigió por ello a Adidas ”la suspensión inmediata de la comercialización del modelo Oaxaca Slip-On", abrir un proceso de “diálogo y reparación de agravios” con la comunidad de Yalalag, así como reconocer públicamente el origen del diseño.

Chavarría definió su colaboración con la marca alemana como una oda a la cultura chicana. “Me llena de orgullo trabajar con una compañía que realmente respeta y enaltece nuestra cultura de la forma más auténtica”, expresó en diálogo con Sneaker News.

#29Jun | Bukele crítica la Semana de la Moda de París 🇫🇷 por "glorificar a criminales" con desfile que simula a presos del Cecot



El diseñador Willy Chavarría, de origen mexicano y nacido en EE UU, presentó el viernes en París un desfile en el que se arrodillaron varios hombres… pic.twitter.com/NshkiDgZqc — El Nacional (@ElNacionalWeb) June 30, 2025

Chavarría, quien exalta en sus creaciones su ascendencia chicana, estuvo en el ojo del huracán a finales de junio luego que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le acusara de “glorificar a los criminales” en uno de sus desfiles en la Semana de la Moda de París. Durante dicha pasarela, varios hombres tatuados que vestían camisetas y pantalones cortos de color blanco se arrodillaron, lo que remitió a la postura que se impone a los internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por Bukele para encerrar a pandilleros.

Más denuncias

México denunció en años recientes la apropiación cultural y el uso no autorizado del arte de sus pueblos originarios por grandes marcas y diseñadores como la china Shein, la española Zara o la venezolana Carolina Herrera.

En 2022, el país adoptó una ley federal destinada a resguardar los derechos de propiedad intelectual y cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos. A partir de entonces, el uso no autorizado de sus expresiones culturales puede ser sancionado con multas y hasta con penas de cárcel.

Hasta el momento, ni Adidas ni el diseñador involucrado se pronunciaron sobre la controversia. No es la primera vez que la empresa enfrenta cuestionamientos similares: en 2022, el Ministerio de Cultura de Marruecos la acusó de apropiarse de elementos culturales del país en las camisetas diseñadas para la selección de Argelia. Inicialmente, la compañía rechazó la acusación, pero más tarde admitió que el diseño se había inspirado en los mosaicos marroquíes conocidos como zellige.

Agencia AFP