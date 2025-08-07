Una estatua de sirena, obra de Peter Bech, será retirada en Copenhague por considerarse “pornográfica”

Una estatua de una sirena será removida en Copenhague, Dinamarca, por ser considerada pornográfica. La obra del escultor Peter Bech generó una fuerte polémica en la ciudad y el rechazo de críticos de arte, al punto que la Agencia Danesa de Palacios y Cultura pidió que la obra sea retirada.

“La gran sirena” -o “Den Store Havfrue”- tiene cuatro metros de ancho y seis metros de alto, pesa 14 toneladas y se ubica en el Fuerte Dragón de la ciudad danesa. Desde la agencia sostuvieron que no se “alinea con el patrimonio cultural del monumento de 1910″.

La estatua de la Gran Sirena (Den Store Havfrue) en Copenhague X

Lo que generó las fuertes críticas fue el tamaño de los pechos de la sirena. Entre los principales repudios que recibió se encuentran el crítico de arte del diario local Politiken, Mathias Kryger, que la calificó de “fea y pornográfica”.

También del sacerdote y periodista Sorine Gorfredsen, que dijo que la estatua representa “el sueño erótico de un hombre” y que no promueve “la aceptación” de las mujeres con su propio cuerpo.

La pequeña sirena, Copenhague, Dinamarca Shutterstock

“Es verdaderamente alentador que muchos consideren la estatua vulgar, poco poética e indeseable, porque nos estamos asfixiando en cuerpos autoritarios en el espacio público”, sostuvo.

La estatua fue creada por Bech en 2006 y puesta en el muelle de Langelinie, también en Copenhague, cerca de la “sirenita” original. Allí también enfrentó polémicas y críticas cuando los vecinos la calificaron como “falsa y vulgar”.

En diálogo con el diario británico The Guardian, Bech sostuvo que los pechos de la sirena “son de un tamaño proporcional” a su escala. Además, detalló que no entiende el motivo de las críticas.

Con información de Europa Press