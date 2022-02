Las elecciones regionales de Castilla y León impulsan a la ultraderecha en España

BARCELONA.- El líder del Partido Popular, Pablo Casado, logró salvar los muebles en las elecciones regionales de ayer en Castilla y León, convertidas en un reválida sobre su liderazgo en plena batalla con la presidenta de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, por el control de su partido. El PP se alzó con una victoria por la mínima, y su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, mantendrá la presidencia de esta autonomía, un tradicional feudo conservador. Ahora bien, lo hará desde una posición de debilidad ante el ascenso fulgurante de Vox, el partido de ultraderecha, que pasó de uno a 13 procuradores y será clave para la formación de gobierno.

Aunque el PP aspiraba a conseguir la mayoría absoluta, se tuvo que conformar con 31 procuradores, tan sólo sumando dos más, lejos de los 41 necesarios. Ahora bien, peor fue la noche para el PSOE, que se quedó con 28, y perdió siete. Ciudadanos, de centroderecha, registró un nuevo desplome que pone en entredicho su supervivencia futura: de los 11 procuradores que cosechó en 2019, mantuvo uno solo. La otra novedad fue la irrupción con siete procuradores de los movimientos regionalistas de la llamada “España vaciada”, que piden inversiones para sus provincias para evitar la despoblación.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado

Tan pronto terminó el recuento, se iniciaron las elucubraciones de los medios y la toma de posición de los partidos sobre una posible entrada en el Gobierno de la ultraderecha. “Vox se ha ganado el derecho a formar parte del Gobierno de Castilla y León”, proclamó con gesto de triunfador el líder nacional del partido, Santiago Abascal, que trató a su candidato, Juan García-Gallardo, de “vicepresidente”. En cambio, el presidente Fernández Mañueco sugirió en su discurso que apostaría por formar un gobierno en solitario en la Junta de Castilla y León. “El mandato es claro: un gobierno del PP con diálogo y acuerdo”, aseveró.

“Vox ha logrado algo difícil en esta comunidad conservadora donde es difícil que un nuevo partido cale tan rápido”, sostiene la periodista zamorana Cristina García Casado, que vaticina que el PP deberá pagar una cara factura por su apoyo. “Vox se ha erigido como garante de las esencias: la caza, los toros, la masculinidad, etc”, añade.

Nunca antes unas elecciones en Castilla y León, una región tan vasta como poco poblada -2,5 millones de habitantes en un territorio que triplica al de Bélgica- habían generado tanto interés en España. Hasta ahora, sus comicios siempre habían coincidido con los municipales y los de otras autonomías, difuminando su trascendencia. Además, varios medios y partidos, sobre todo el PP, habían querido dar una dimensión nacional a la contienda. En Castilla y León, los populares jugaban en casa, pues llevan 35 años gobernando la región de forma ininterrumpida.

Estas fueron unas elecciones anticipadas al disolver Fernández Mañueco el Parlamento en una decisión que los analistas interpretaron como un intento de replicar la estrategia que tan buen resultado le dio el año pasado al PP en la Comunidad de Madrid. Allí, la presidenta Díaz Ayuso, una estrella ascendente en el firmamento conservador español, logró una mayoría absoluta aplastante, relanzando así al PP en las encuestas.

¡El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León!



Enhorabuena a Alfonso Fernández Mañueco, y muchas gracias por la confianza a los castellanos y leoneses.



El cambio de ciclo en España es imparable. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 13, 2022

Al igual que en Madrid, en Castilla y León no había una crisis de Gobierno entre el PP y sus socios de Gobierno, Ciudadanos, que justificara el adelanto electoral. Los analistas atribuyeron la apuesta a un intento de Pablo Casado de minar la confianza del Gobierno del socialista Pedro Sánchez. La estrategia pasaría por mantener la tensión electoral con un adelanto también en otoño en Andalucía como antesala de las elecciones generales del año próximo. Como en Madrid, el PP esperaba fagocitar a Ciudadanos, que parece haber entrado en una espiral de irrelevancia. Sin embargo, le salió el tiro por la culata, y el gran beneficiado fue Vox.

La dinámica de la campaña, que parecía favorecer al PP, dio un giro inesperado con la votación en el Parlamento español de la reforma laboral la semana pasada. El Gobierno de Sánchez podía sufrir su mayor varapalo al no contar con el apoyo de sus socios de investidura, los partidos catalanes y vascos. No obstante, un diputado del Partido Popular se equivocó al emitir el sentido de su voto, y la reforma fue aprobada por un solo voto.

Entonces, Casado elevó el tono acusando al Gobierno de “fraude” y asegurando que hubo un error informático. Pero los servicios técnicos del Parlamento confirmaron que se trató de un “error humano”. El Gobierno había conseguido aprobar su reforma de mayor calado gracias al voto de un diputado del PP…

Sin duda, no ayudó a Casado tampoco que el expresidente José María Aznar cuestionara su liderazgo en un mitin en Valladolid sugiriendo que carecía de proyecto. “Oigo que hay que ganar para llevar a no sé quién a la Moncloa … la pregunta es ¿para hacer qué?”, espetó. Y es que no es ningún secreto que Aznar, que goza de gran influencia en el partido, es más cercano a Díaz Ayuso.

La envenenada victoria de ayer renueva el dilema del PP alrededor de una hipotética alianza con Vox, lo que podría reavivar las tensiones internas en el partido con el trasfondo de la lucha por el poder entre Casado y Díaz Ayuso. Mientras la presidenta de Madrid no parece hacerle ascos al partido de ultraderecha, Casado prefiere mantenerlo a una cierta distancia por miedo de alienar a los votantes de centro de cara a las generales del año próximo. Y es que, por su radicalidad, Vox suscita un fuerte rechazo en importantes sectores de la sociedad y, sobre todo, en determinados territorios. La conservadora Castilla y León ha confirmado que el espacio de la derecha se halla en fase de reconfiguración, pero ya nadie duda que Vox está llamado a desempeñar un papel decisivo.