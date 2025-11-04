León XIV cuestionó el despliegue militar de EE.UU. ante las costas de Venezuela

ROMA.- Aunque con tonos muy diplomáticos, León XIV, el primer papa estadounidense, dejó en claro este martes su oposición al alarmante despliegue militar puesto en marcha por el presidente de su país, Donald Trump, frente a Venezuela.

“Hace cinco minutos leí una noticia que decía que están cada vez más cerca de Venezuela y pienso que con la violencia no ganamos”, dijo el papa León, tras ser interpelado acerca del tema por periodistas al salir esta noche de la residencia de Castelgandolfo -donde pasó una jornada descanso-, para regresar a Roma.

“Lo que hay que hacer es buscar el diálogo, buscar una forma justa de encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en algún país”, afirmó el primer Pontífice estadounidense, que según la transcripción de sus palabras de Vatican News, el portal del Vaticano, aunque fue cauto, cuestionó el posible ataque de Trump en contra de lo que considera un narco-estado.

Como ya hizo en otras ocasiones y en otro orden, el Papa también expresó su rechazo al trato a los migrantes de la administración estadounidense. Ante una pregunta sobre Chicago, su ciudad natal, donde las autoridades han prohibido a los sacerdotes católicos dar la comunión a los migrantes detenidos, después de recordar que “el papel de la Iglesia es predicar el Evangelio”, subrayó que, según el Evangelio de Mateo, “Jesús dice muy claramente: al final del mundo se nos preguntará: ¿cómo han recibido al extranjero? ¿Lo han recibido o no?”.

“Creo que hay que reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo”, continuó León XIV. “Muchas personas que han vivido durante años y años sin causar nunca problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo en este momento. Sin duda, invitaría a las autoridades a permitir que los agentes pastorales se ocupen de las necesidades de estas personas. Muchas veces han estado separadas de sus familias durante mucho tiempo, nadie sabe lo que está pasando, pero sus necesidades espirituales deben ser respetadas”, aseguró.

Ante otra pregunta sobre el polvorín de Medio Oriente, el Pontífice, que el jueves recibirá en audiencia al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se mostró preocupado por la más que frágil tregua en Gaza. “Hay que buscar la manera de pasar a la segunda fase, ver el tema del gobierno, cómo se pueden garantizar los derechos de todos los pueblos”, dijo. “La cuestión de Cisjordania y los colonos es realmente compleja: Israel dijo una cosa y luego, a veces, hace otra”, lamentó, al llamar a “intentar trabajar juntos por la justicia para todos los pueblos”.

Finalmente, antes de despedirse y regresar al Vaticano, el Papa contestó una pregunta sobre el ex jesuita Marko Ivan Rupnik, acusado de abusos por algunas religiosas, cuyo caso es objeto de un proceso en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Una periodista estadounidense le preguntó por las obras de arte de Rupnik, conocido en todo el mundo por sus mosaicos, que aún se encuentran en varios lugares sagrados, aunque en algunos casos han sido tapados luego de peticiones y protestas de las víctimas.

“Ciertamente, en muchos lugares, precisamente por la necesidad de ser sensibles con quienes han denunciado haber sido víctimas, las obras de arte han sido cubiertas, las obras de arte han sido retiradas de los sitios web. Por lo tanto, esta cuestión es sin duda algo de lo que somos conscientes», contestó León XIV.

Recordó, además, que “recientemente se ha iniciado un nuevo proceso” en contra del ex jesuita. “Se han nombrado los jueces y los procesos judiciales requieren mucho tiempo. Sé que es muy difícil para las víctimas pedirles que sean pacientes”, admitió. “Pero la Iglesia debe respetar los derechos de todas las personas. El principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario también se aplica en la Iglesia. Y esperamos que este proceso que acaba de comenzar pueda aportar claridad y justicia a todas las personas involucradas”, concluyó.