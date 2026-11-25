ROMA.- El papa León XIV nombró este miércoles a dos argentinos en dos importantes cargos de la estructura eclesiástica.

En el marco de un rediseño de la pastoral carcelaria, con un “motu proprio” (decreto papal) suprimió la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC por sus siglas en inglés), instituyó el Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria y nombró como coordinador de este nuevo organismo al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

García Cuerva, que tiene amplia experiencia en pastoral carcelaria, ya había sido designado por el pontífice agustino en diciembre del año pasado “delegado pontificio” para la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica. Por eso no sorprendió que lo pusiera al frente de este nuevo organismo, vinculado al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que ofrece “orientaciones pastorales y lineamientos”, según puede leerse en el “motu proprio”.

El cargo es por un período de cinco años y García Cuerva será asistido por al menos tres consejeros que desarrollen su actividad en el ámbito de la pastoral penitenciaria. De 58 años, el arzobispo de Buenos Aires fue anfitrión del Papa en su reciente e histórica visita al país, en la que, entre otras actividades, visitó la cárcel de Devoto.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el día de la llegada del papa León XIV LUIS ROBAYO - AFP

Según informó el boletín diario del Vaticano, León XIV designó también este miércoles a otro argentino en un rol clave de la curia romana: monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe, consejero de nunciatura en servicio en la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, pasó a ser el nuevo jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado.

Según el currículum que difundió la Santa Sede, Viola Casalongüe nació el 24 de enero de 1974 en Paraná, fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1999 y está licenciado en Teología Dogmática. Entró en el Servicio diplomático de la Santa Sede el 1° de julio de 2011 –en tiempos de Benedicto XVI (2005-2013)- y trabajó luego en las nunciaturas (embajadas del Vaticano) en Liberia, El Salvador, Filipinas. En los últimos años prestó servicio en la Secretaría de Estado en la Sección de Asuntos Generales, cumpliendo asimismo la tarea de director Administrativo de la Pontificia Academia Eclesiástica.

Mons. Gabriel Marcelo Viola Casalongüe, Consigliere di Nunziatura in servizio presso la Sezione per gli Affari Generali, è stato nominato questa mattina Capo del Protocollo della Segreteria di Stato. pic.twitter.com/7479hSfb51 — Segreteria di Stato della Santa Sede (@TerzaLoggia) November 25, 2026

“Trabaja mucho, es un buen hombre y un buen sacerdote”, dijo a LA NACION un alto prelado que lo conoce bien.

Es la primera vez que un argentino llega a ser jefe de protocolo de la Secretaría de Estado. Se trata de un puesto muy importante de la administración central de la Iglesia, que seguramente no ocupa titulares, pero que sostiene silenciosamente la maquinaria del pontificado en todo lo inherente al protocolo en el vínculos con los 185 embajadores acreditados —183 países, la Unión Europea y la Orden de Malta—, ante la Santa Sede. Es decir, se trata de un rol esencial en el marco de una de las redes diplomáticas más influyentes y longevas de la historia, como es la del Vaticano.

Viola Casalongüe sucede en el cargo al monseñor venezolano Javier Domingo Fernández González, que fue designado la semana pasada por León XIV nuevo nuncio en Liberia y Sierra Leone y arzobispo.

Nuevas disposiciones

Según el decreto “In carcere eram, et venistis ad me”, promulgado por León XIV, el objetivo es una nueva configuración de la pastoral penitenciaria, más “ágil y flexible”, “orientada al servicio e impregnada del espíritu de diálogo y de compartir”, para que quienes trabajan en este ámbito puedan recibir una formación y un acompañamiento adecuados, y para que los propios detenidos puedan vivir este “tiempo de soledad y aislamiento” como un “momento de gracia y de salvación”.

Como destacó Vatican News, las intenciones y expectativas del Papa respecto a estas nuevas disposiciones quedan ya de manifiesto en el propio título del “motu proprio”: “Estuve en la cárcel y vinieron a verme”, que son las palabras de Cristo a sus discípulos —tomadas del Evangelio de Mateo (Mt 25, 36)— para recordar que todo lo que hemos hecho a sus hermanos más pequeños se lo hemos hecho a Él mismo.