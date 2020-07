Meredith Kopit Levien Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2020 • 10:49

NUEVA YORK.- The New York Times Co. nombró hoy a Meredith Kopit Levien, directora de operaciones de la organización de noticias, como su próxima presidenta y directora ejecutiva, convirtiéndola en la persona más joven en liderar sus filas ejecutivas.

Levien, de 49 años, reemplazará a Mark Thompson, el director ejecutivo desde 2012, el 8 de septiembre. Levien también formará parte de la junta directiva de la compañía.

A.G. Sulzberger, el editor y miembro de la junta, llamó a Levien "una líder brillante y transformadora". "Todo lo que ha tocado en la organización, lo ha mejorado", señaló.

Levien se unió a The New York Times en 2013 como jefa de publicidad. Fue ascendida a vicepresidenta ejecutiva y directora de ingresos en 2015 y se convirtió en directora de operaciones en 2017. Eso la puso online para suceder a Thompson, quien ayudó a transformar The New York Times en una operación de noticias centrada en lo digital.

En una entrevista, Levien dijo que era "un honor para toda la vida" ser nombrada para el trabajo. Asumirá el control de los negocios de la compañía en un momento en que Estados Unidos, una nación dividida y atravesado la pandemia de coronavirus, se dirige a los últimos meses de la campaña presidencial.

La junta de la compañía votó por unanimidad para nombrar a Levien para el cargo durante una reunión este martes.

Después de comenzar su búsqueda de un nuevo director ejecutivo hace aproximadamente un año, los miembros de la junta del Times concluyeron que "realmente no había nadie más", dijo Thompson, de 62 años, en una entrevista.

Modelo basado en las suscripciones

Como directora ejecutiva, Levien dijo que continuaría expandiendo la estrategia de la compañía de "periodismo de suscripción primero", un plan que ha ayudado al periódico norteamericano a resistir una desaceleración en la publicidad mientras mejora su fortuna financiera.

The New York Times recientemente superó los seis millones de suscriptores, situándolo a más de la mitad del objetivo ambicioso de la compañía de alcanzar los 10 millones de suscriptores para 2025. Al igual que otros diarios, ha sufrido un golpe en su negocio publicitario debido a la pandemia. La compañía pronosticó que los ingresos publicitarios continuarían disminuyendo hasta en un 55% para el segundo trimestre de 2020.

Levien enfatizó que The New York Times continuaría invirtiendo fuertemente en su periodismo, y agregó que también estaba a favor de la adición de juegos digitales y otros contenidos que no son noticias. Junto con su principal oferta de noticias, el diario ha atraído a los suscriptores con una aplicación de crucigramas y un sitio de cocina.

"Tenemos grandes ambiciones para The New York Times y grandes ambiciones para el periodismo independiente, en general", dijo.

The New York Times