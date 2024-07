Líderes mundiales ponen en duda el reconocimiento del triunfo de Maduro por los fuertes indicios de fraude

🇺🇸 #ÚLTIMAHORA El Secretario de Estado de #EstadosUnidos, Anthony Blinken, declara hace minutos sobre el triunfo de #NicolásMaduro, dijo que “Tienen serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejan la voluntad de los votos de los venezolanos”’



"We have serious… pic.twitter.com/k73XbNdw4L