Luego de haber tenido que esconderse en las últimas 12 horas en seis oportunidades en las escaleras de su edificio en Tel Aviv cuando sonaron en la ciudad las alarmas antimisiles, y angustiada por los estallidos y las imágenes que muestran los noticieros sobre el violento ataque de Hamas, la argentina Giselle Kraitz, de 26 años, no puede ocultar su furia: “Espero que ahora Israel muestre garras y dientes”, dijo a LA NACION en diálogo telefónico.

La reacción de Giselle es generalizada entre los argentinos consultados por LA NACION, de entre alrededor de 100.000 conciudadanos que viven en ese país -un número que creció mucho a partir de la pandemia y la crisis económica- y que esperan del gobierno israelí una reacción contundente contra Hamas en Gaza que les permita recuperar algo de seguridad.

“Más que desprotegida me siento desinformada sobre qué piensan hacer las autoridades para defendernos. En otras ocasiones el gobierno tuvo otra respuesta más rápida, pero ahora estaba tan metido en los problemas políticos internos que los tomaron por sorpresa”, comentó la joven.

La primera alarma la recibió alrededor de las 6 de la mañana cuando volvía a su departamento luego de haber salido de bailar de un boliche. En la app Tsofar de su celular recibió el alerta de amenaza misilística. A partir de allí se sucedió la lluvia de varios miles de cohetes desde Gaza en pocas horas. Luego el primer ministro Benjamin Netanyahu habló en televisión para anunciar: “Estamos en guerra”.

“Fue muy impactante estar escondiéndome de los misiles, escuchar los estallidos y ver al jefe del gobierno diciéndonos: ‘Estamos en guerra’”, confesó Giselle, una porteña del barrio de Caballito que emigró a Israel hace cinco años y actualmente trabaja como empleada en una empresa de Tel Aviv.

La joven también se mostró molesta por lo que consideró “el antisemitismo creciente” del mundo occidental. “Invitaría a los que dicen que Israel no quiere vivir en paz con sus vecinos islámicos a que vengan a cualquier lugar de este país y vean cómo convivimos judíos e islámicos dentro de cualquier lugar de trabajo o comunidad”, afirmó.

“¿Cómo nos pudo pasar a nosotros?”

Otra argentina, Deborah Borosky, diseñadora gráfica que vive en Israel hace 27 años en Rishon Letzion, al sur de Tel Aviv, se mostró sorprendida por la vulnerabilidad que mostraron las fuerzas israelíes frente a Hamas. “¿Cómo nos pudo pasar a nosotros que tenemos uno de los mejores ejércitos del mundo?”, dijo Deborah a LA NACION en conversación telefónica.

“¡Israel es hoy un caos! ¿Cómo puede ser que hayan entrado terroristas de Hamas y tomaron tantos rehenes? ¡Ya pasaron más de 12 horas del inicio e incluso no sabemos si hay más terroristas desplegados dentro de nuestro territorio!”, se quejó. Deborah afirmó también que terminada esta situación el gobierno “va a tener que informar cómo hubo una falla tan grande de seguridad”.

La argentina tiene dos hijas, una de 17 y otra de 19 años, y la mayor está cumpliendo con el servicio militar obligatorio de dos años, pero está aún en los primeros meses de entrenamiento. “A quienes hablan de las acciones de las fuerzas israelíes en Gaza, yo puedo darles testimonio que nuestro ejército busca evitar al máximo el daño a civiles. Por ejemplo, se avisa cada vez que va a haber un ataque en Gaza y hay antecedentes de que se suspendieron acciones por la presencia de civiles que podrían ser afectados”

La argentina comparó esa actitud con la acción palestina de este sábado. “Los terroristas que entraron esta mañana desde Gaza fueron a atacar directamente a civiles que estaban en la fiesta religiosa de Simjat Torá en el bosque de Reim, en el sur del país. Las imágenes de videos son terribles de jóvenes civiles como mis hijas, gravemente heridos por los terroristas”, comentó Deborah.

Las afirmaciones de la diseñadora gráfica argentina coinciden con las de otro compatriota, Mario Leben, doctor en biología molecular, que vive en Jerusalén desde hace 40 años. “Hamas es solo un grupo terrorista que no tiene ningún tipo de sentimiento ni siquiera hacia su propia población. Aquí el gran error lo cometió Menahem Begin cuando en el acuerdo de paz de 1979 entregó a Egipto el desierto del Sinaí, pero no la Franja de Gaza. Hoy día el único país en el mundo que tiene interés en Gaza es Irán, pero no porque esté preocupado por los gazatíes, sino porque quiere atacar a Israel”, afirmó Leben.

El biólogo argentino agregó que la población israelí mira ahora con miedo el desarrollo a futuro de tres frentes: los palestinos de Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano y la reacción de los propios árabes que viven en Israel. “El gran temor ahora es que se abran tres frentes de combate simultáneos. Eso sería un problema muy grave”, aseguró.