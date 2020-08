La retórica del círculo presidencial parece alentar las acciones individuales para repeler la supuesta anarquía de las calles Fuente: Reuters

WASHINGTON.- Si Kyle Rittenhouse efectivamente agarró su rifle semiautomático y viajó desde su casa en Antioch, Illinois, hasta Kenosha, Wisconsin, es porque algo lo impulsó a hacerlo. Si las fotos que compartió en las redes sociales son verdaderas, algo lo llevó a caminar por la ciudad con el rifle en las manos entre los manifestantes contra la violencia policial, el martes por la noche.Si se confirma que Rittenhouse disparó ese rifle y mató a dos manifestantes, algo lo alentó a apretar el gatillo.

Ese supuesto encadenamiento de hechos no salió de la nada. Viene de alguna parte. La mayoría de los adolescentes de 17 años no consideran que sea su responsabilidad proteger las calles de sus localidades, y mucho menos de las localidades cercanas, donde ni siquiera viven. Si Rittenhouse disparó y mató a esas dos personas, es porque tuvo un aliciente que para la mayoría de la gente simplemente no existe.

Sería simplista identificar ese aliciente con la retórica de campaña del presidente Donald Trump , pero también es imposible no advertir los ecos de esa retórica en lo ocurrido en Kenosha.

La noche previa al asesinato de los dos manifestantes, cinco oradores distintos de la Convención Republicana, incluido el hijo del presidente Trump, denunciaron que había grupos violentos fuera de control que supuestamente intentaban apoderarse de las calles del país.

"Trump fue elegido para proteger a nuestras familias de la turba vengativa que se ha propuesto destruir nuestro modo de vida, nuestras comunidades, escuelas, iglesias y valores", dijo en su discurso Charlie Kirk, dirigente de una organización destinada específicamente a captar a jóvenes conservadores.

Por su parte, Jim Jordan, legislador republicano por Ohio, dijo que en esta elección se jugaba la preservación de la grandeza nacional de Estados Unidos.

"¿No me creen? Miren lo que está pasando en las ciudades gobernadas por demócratas en todo el país: crímenes, violencia y saqueos", dijo Jordan ante la Convención Republicana. "Los demócratas se niegan a denunciar a los grupos violentos. ¿Y cuál es su respuesta ante el caos?: desfinanciar a la Policía, desfinanciar a la Patrulla Fronteriza, desfinanciar a las Fuerzas Armadas. Y mientras hacen eso, también pretenden despojarnos de nuestras armas."

Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, dijo ante los espectadores remotos de la Convención que "los anarquistas ocupan nuestras calles y los alcaldes demócratas le ordenan a la policía que se abstenga de intervenir", falsas aseveraciones en ambos casos, pero que bien podrían instar a los crédulos a pensar que tenían que salir ellos mismos a enfrentar a esas hordas.

De hecho, hubo dos oradores que hablaron directamente de esa necesidad: Mark y Patricia McCloskey, una pareja de St. Louis que se hizo conocida -para bien o para mal, según quien lo diga- cuando salieron a la puerta de su mansión con armas en la mano para enfrentar a los manifestantes del movimiento Black Lives Matter, hace tres meses. Los McCloskey participaron de la convención para defender específicamente la idea de que esa reacción era necesaria y justificada, y la defendieron en los términos más crudos que puedan imaginarse.

"Que alguien nos proteja"

"Lo que nos pasó a nosotros podría pasarle tranquilamente a cualquier de ustedes, que nos están mirando desde la tranquilidad de sus barrios en todo el país", advirtió Patricia McCloskey. "Parece que los demócratas ya no consideran que gobernar implica proteger a los ciudadanos honestos de los delincuentes", agregó su esposo, "sino más bien proteger a los delincuentes de los ciudadanos honestos."

"Que nadie se equivoque", dijo Patricia McCloskey en determinado momento. "No importa donde vivas, tu familia no va a estar segura en la Estados Unidos del extremismo demócrata". Y poco después redobló la apuesta: "Si seguridad y sin alguien que nos proteja, no podemos construir un mejor futuro, ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para el país".

"Es eso lo que se juega en esta elección", remató la mujer.

Es un combo redondo: la calle está en manos de los anarquistas y los demócratas, en vez de mandar a la policía, le recortan fondos. También te quieren despojar de tus armas, ¡pero mirá lo que te pasa si no andás armado! Todo apunta a la reelección de Trump, pero es obvio que también apunta a rincones mucho más oscuros.

¿Es impensable creer que esa retórica repercutió en Kyle Rittenhouse? A mediados de enero, el joven asistió a un acto de campaña de Trump en Wisconsin, y hasta logró pararse cerca del escenario. "Los demócratas son sinónimo de delito, corrupción y caos", dijo Trump en aquella oportunidad, meses antes de que se desataran las protestas por la muerte de George Floyd . "Los republicanos representamos la ley, el orden y la justicia".

Y aunque Rittenhouse no haya sido motivado por el discurso político de ultraderecha, la política de ultraderecha lo considera como uno de los suyos. Ann Coulter, una agitadora profesional que se opone a Trump por considerarlo demasiado blando, dijo que ojalá Rittenhouse fuese su presidente. Y un aportante de la organización Turning Point US, dirigida por Charlie Kirk, publicó un video que fue compartido casi 150.000 veces donde dice que las acciones de Rittenhouse están "justificadas".

Horas después del arresto de Rittenhouse, Lara Trump, nuera del presidente, dio su discurso en la tercera noche de la Convención Republicana. "En estos meses, hemos visto a políticos débiles y sin agallas entregarles el control de nuestras grandes ciudades a los grupos de violentos" , dijo. "Los demócratas más radicalizados llaman a desfinanciar a la policía. Y Joe Biden no hará lo que hay que hacer para mantener el orden y garantizar la seguridad de nuestros hijos en nuestros barrios y escuelas, ni para recuperar nuestro estilo de vida norteamericano."

El segmento de Lara Trump había sido grabado antes del tiroteo de Kenosha. Pero el Partido Republicano decidió transmitirlo igual.

